https://crimea.ria.ru/20240324/glavnoe-za-den-24-marta-1135997053.html

Главное за день: 24 марта

Главное за день: 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Главное за день: 24 марта

В России проходит день общенационального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле". В Крыму призывают признать киевский режим террористическим. Что происходит в... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T22:43

2024-03-24T22:43

2024-03-24T22:43

главное за день

новости

новости крыма

"крокус сити холл"

министерство обороны рф

севастополь

владимир константинов

ввс сша

истребитель миг-31

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135997269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cceea3b6af8fb3676217a8bda312cfbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В России проходит день общенационального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле". В Крыму призывают признать киевский режим террористическим. Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ. ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику. Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и Днепре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России проходит день общенационального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"24 марта в России объявлен днем национального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Накануне об этом заявил президент страны Владимир Путин.Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек, трое из которых – дети, сообщили в воскресенье в Следственном комитете РФ. В числе погибших в результате теракта есть крымчанин. В департаменте здравоохранения Москвы проинформировали о начале процедуры опознания погибших. Также стали известны обновленные данные по числу пострадавших.Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУВоздушную тревогу в городе объявили в субботу 22:44. Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.В городе с раннего утра наводят порядок на пострадавших от вечерней ракетной атаки улицах, восстанавливают поврежденное остекление в домах и административных зданиях, ведется подомовой обход. После этого власти приступят к подсчету и возмещению ущерба. В службу "112" поступило почти 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов по различным адресам.В Крыму призывают признать киевский режим террористическимГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на сегодня есть все основания для признания киевского режима террористическим."Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон. Разве можно оценить в деньгах массовые убийства русских людей, в том числе – своих граждан, как в той же Буче, надругательство над нашими святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты, совершенные от имени Украины или при попустительстве в отношении, в том числе, Крыма", – сказал Константинов.Два бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФСтратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США."При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы России", – сообщили в Минобороны РФ.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и техникуРоссийские военные отразили 13 контратак противника и улучшили положение по переднему краю на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки ВСУ потеряли еще 1030 военнослужащих, более 20 единиц тяжелой техники, в том числе американского, польского и производства ФРГ, а также полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские ПВО за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника, 11 ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire. ВКС России нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров.Взрывы на Украине: повреждены объекты в Одессе, Львове и ДнепреИнфраструктура повреждена в Одесской области, во Львове и Днепре. Как говорится в сообщении, повреждена припортовая инфраструктура в Одессе. В Никопольском районе Днепропетровской области на Украине получил повреждения энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.В Укрэнерго также сообщили о поражении объектов критической инфраструктуры, в частности, объектов энергетики в ночь на 24 марта. Оборудование подстанции и высоковольтная линия электропередачи повреждена в Днепропетровской области, перебои с энергоснабжением зафиксированы в Кривом Роге и Харькове. В Одесской и Хмельницкой областях готовятся к вводу графиков отключений света.

https://crimea.ria.ru/20240324/putin-pochtil-pamyat-pogibshikh-v-rezultate-terakta-v-krokus-siti-kholle-1135994507.html

https://crimea.ria.ru/20240324/22-snaryada-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135996248.html

https://crimea.ria.ru/20240324/muzhchina-ranen-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1135991866.html

https://crimea.ria.ru/20240324/v-krymu-inzhenery-razrabotali-analogi-komplektuyuschikh-dlya-superjet-i-ms-21-1135828739.html

https://crimea.ria.ru/20240324/infrastruktura-podzemnogo-gazokhranilischa-povrezhdena-na-zapade-ukrainy-1135999166.html

https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html

севастополь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, "крокус сити холл", министерство обороны рф, севастополь, владимир константинов, ввс сша, истребитель миг-31, украина, взрыв