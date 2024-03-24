https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html

В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"

В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 24.03.2024

В России – день национального траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"

24 марта в России объявлен днем национального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Накануне об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T06:01

2024-03-24T06:01

2024-03-24T09:06

"крокус сити холл"

теракт

траур

владимир путин посетил мариуполь

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 24 марта в России объявлен днем национального траура по погибшим при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Накануне об этом заявил президент страны Владимир Путин.Дни траура в России объявлялись 29 раз, из них 28 раз - в связи с катастрофами, авариями, пожарами, терактами и последствиями военных действий, унесших жизни большого количества российских граждан. Еще один раз общенациональный траур объявляли в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.В последний раз общенациональный траур объявляли 28 марта 2018 года после гибели людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 60 человек.В дни общенационального траура на всей территории РФ, на зданиях государственных и муниципальных учреждений, приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и программы. При общенациональном трауре ограничена реклама на радио и ТВ. Также в учебных заведениях, на рабочих местах, во время официальных мероприятий, на телевидении и радио объявляют минуту молчания.В законодательстве не прописано четких ограничений для простых граждан, чего нельзя делать в дни национального траура. Такие ограничения определяет для себя каждый человек в меру своих нравственных устоев. Например, не принято в такие дни отмечать праздники, ходить в рестораны или устраивать увеселительные мероприятия.В этот день предпочтительно носить скромную, неяркую одежду, избегая вызывающих и ярких нарядов в общественных местах. Кроме того, следует избегать громкого смеха, шума и других проявлений радости в общественных местах, проявляя уважение к чувству скорби.

https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html

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"крокус сити холл", теракт, траур, владимир путин посетил мариуполь, россия, общество, новости