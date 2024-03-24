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Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ
Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ
Стратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T16:06
2024-03-24T16:25
министерство обороны рф
новости
баренцево море
россия
граница
истребитель миг-31
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Стратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Приближающиеся к госгранице цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства.Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США."При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы России", – добавили в военном ведомстве.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.5 марта Су-27 не допустил нарушения границы тремя французскими самолетами в Черном море. На следующий день два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребительКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиРоссия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО
баренцево море
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости, баренцево море, россия, граница, истребитель миг-31, сша
Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ

МиГ-31 не допустил приближения бомбардировщиков ВВС США к границе России – Минобороны

16:06 24.03.2024 (обновлено: 16:25 24.03.2024)
 
© РИА Новости. Виталий АньковИстребитель Миг-31
Истребитель Миг-31
© РИА Новости. Виталий Аньков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Стратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Приближающиеся к госгранице цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.
"При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы России", – добавили в военном ведомстве.
Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.
В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
5 марта Су-27 не допустил нарушения границы тремя французскими самолетами в Черном море. На следующий день два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России.
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Министерство обороны РФНовостиБаренцево мореРоссияГраницаИстребитель МиГ-31США
 
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