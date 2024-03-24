https://crimea.ria.ru/20240324/mig-31-ne-dopustil-priblizheniya-bombardirovschikov-vvs-ssha-k-granitse-rossii-1135992530.html

Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ

Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ

Стратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T16:06

2024-03-24T16:06

2024-03-24T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Стратегические бомбардировщики ВВС США пытались приблизиться к государственной границе Российской федерации в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Приближающиеся к госгранице цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства.Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США."При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы России", – добавили в военном ведомстве.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.5 марта Су-27 не допустил нарушения границы тремя французскими самолетами в Черном море. На следующий день два истребителя "Тайфун" и один самолет-разведчик ВВС Великобритании были обнаружены над акваторией Черного моря при приближении к государственной границе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет США приблизился к границе РФ: в небо подняли истребительКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиРоссия создаст новый военный округ в ответ на расширение НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, баренцево море, россия, граница, истребитель миг-31, сша