https://crimea.ria.ru/20231231/2023-v-obektive-chem-zapomnilsya-god-1133461669.html

2023 в объективе: чем запомнился год

2023 в объективе: чем запомнился год - РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023 в объективе: чем запомнился год

Тысячи новостей и сотни событий - так выглядит год корреспондентов РИА Новости Крым. Событий радостных и грустных, культурных, патриотических, ЧП и праздников. РИА Новости Крым, 31.12.2023

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2023-12-31T18:44

фотоленты

фото

крым

севастополь

благодатный огонь

здравоохранение в крыму и севастополе

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

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Тысячи новостей и сотни событий - так выглядит год корреспондентов РИА Новости Крым. Событий радостных и грустных, культурных, патриотических, ЧП и праздников. В дождь, снег, жару и ураган РИА Новости Крым и его журналисты работают для вас - пишут, рассказывают, слушают и снимают. В нашей уже традиционной ежегодной фотоподборке - самые яркие кадры уходящего года. Он нам запомнился таким.

https://crimea.ria.ru/20231231/glavnye-sobytiya-dekabrya-2023-glazami-fotokorrespondenta-ria-novosti-krym-1133459635.html

крым

севастополь

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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