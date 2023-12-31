2023 в объективе: чем запомнился год

Фотографии 2023 года от РИА Новости Крым
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.
17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.
Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.
Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.
Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.
Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.
В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.
В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.
После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".
Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".
Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".
Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".
Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.
Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.
Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.
Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.
Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.
Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.
После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.
После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.
В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.
В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.
Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.
Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.
Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!
Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.
Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.
Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.
Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.
Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.
9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.
9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.
Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.
Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.
Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.
Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.
В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.
После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".
Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".
Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.
Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.
Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.
После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.
В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.
Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.
Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!
В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.
Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.
Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.
9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.
Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.