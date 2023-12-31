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2023 в объективе: чем запомнился год - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231231/2023-v-obektive-chem-zapomnilsya-god-1133461669.html
2023 в объективе: чем запомнился год
2023 в объективе: чем запомнился год - РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023 в объективе: чем запомнился год
Тысячи новостей и сотни событий - так выглядит год корреспондентов РИА Новости Крым. Событий радостных и грустных, культурных, патриотических, ЧП и праздников. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T21:21
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фотоленты
фото
крым
севастополь
благодатный огонь
здравоохранение в крыму и севастополе
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
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Тысячи новостей и сотни событий - так выглядит год корреспондентов РИА Новости Крым. Событий радостных и грустных, культурных, патриотических, ЧП и праздников. В дождь, снег, жару и ураган РИА Новости Крым и его журналисты работают для вас - пишут, рассказывают, слушают и снимают. В нашей уже традиционной ежегодной фотоподборке - самые яркие кадры уходящего года. Он нам запомнился таким.
https://crimea.ria.ru/20231231/glavnye-sobytiya-dekabrya-2023-glazami-fotokorrespondenta-ria-novosti-krym-1133459635.html
крым
севастополь
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, крым, севастополь, благодатный огонь, здравоохранение в крыму и севастополе, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости сво, армия и флот, осенний призыв, караимская кенасса, крымский мост, чп на крымском мосту, ветераны сво, александр пушкин, природа, федор ушаков, театр оперы и балета в севастополе, урожай, чф рф (черноморский флот российской федерации), единый день голосования - 2023, вардавар, первый бегемот в крыму, крымская погода, туризм в крыму, тихон шевкунов, соборная мечеть, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
2023 в объективе: чем запомнился год

Фотографии 2023 года от РИА Новости Крым

21:21 31.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФотоаппарат. Архивное фото
Фотоаппарат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Тысячи новостей и сотни событий - так выглядит год корреспондентов РИА Новости Крым. Событий радостных и грустных, культурных, патриотических, ЧП и праздников.
В дождь, снег, жару и ураган РИА Новости Крым и его журналисты работают для вас - пишут, рассказывают, слушают и снимают.
В нашей уже традиционной ежегодной фотоподборке - самые яркие кадры уходящего года. Он нам запомнился таким.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

Кардиологи оперируют пациента в РБК Семашко
1 из 25

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.

Благодатный огонь в Симферополе
2 из 25

17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.

Обстрел в Алешках
3 из 25

Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.

Мемориал Легендарная тачанка в Каховке, Херсонская область
4 из 25

Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.

Открытие караимской кенассы в Симферополе
5 из 25

В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В 2023 году Крымский мост отметил свою первую пятилетку.

Крымский мост
6 из 25

В 2023 году Крымский мост отметил свою первую пятилетку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
7 из 25

После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении
8 из 25

Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота боевого расчета РСЗО "Град". Через несколько минут в районе Антоновского моста будет уничтожена очередная группа лодок ВСУ.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО
9 из 25
Работа боевого расчета РСЗО "Град". Через несколько минут в районе Антоновского моста будет уничтожена очередная группа лодок ВСУ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".

Ветераны СВО учат Воинов народа
10 из 25

Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.

Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области
11 из 25

Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.

16-й Международный фестиваль Великое русское слово
12 из 25

Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.

Сбор эфиромасличной розы в Крыму
13 из 25

Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.

© РИА Новости Крым
© Telegram Михаил Развожаев

Уникальный театр оперы и балета возводят в Севастополе.

Строительство театра оперы и балета в Севастополе
14 из 25

Уникальный театр оперы и балета возводят в Севастополе.

© Telegram Михаил Развожаев
© РИА Новости Крым

После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.

Икона Федора Ушакова из штаба ЧФ
15 из 25

После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Владислав Сергиенко

В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.

Духовный праздник армян Вардавар в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму
16 из 25

В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.

© РИА Новости . Владислав Сергиенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.

В Херсонской области завершилось голосование
17 из 25

Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!

Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
18 из 25

Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
19 из 25

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.

На набережной Ялты
20 из 25

Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.

Парк санатория Айвазовское
21 из 25

Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
22 из 25

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.

В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
23 из 25

9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.

Последствия урагана в Гурзуфе
24 из 25

Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Дмитрий Макеев

Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.

Портрет Кота Мостика на перьях
25 из 25

Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.

© Дмитрий Макеев
1 из 25

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 25

17 апреля в Крым доставили одну из главных святынь православных христиан -Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 25

Весь год обстрелам ВСУ подвергалась Херсонская область. На фото - последствия в поселке Алешки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 25

Мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке - удивительный по красоте памятник. РИА Новости Крым обратили на него внимание и уже через несколько дней его обещали поставить на учет как памятник культурного наследия.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 25

В Симферополе после реставрации открылся храм караимов - кенаса. Ее ремонт обошелся в 233 млн рублей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 25

В 2023 году Крымский мост отметил свою первую пятилетку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 25

После теракта ВСУ на Каховской ГЭС тысячи людей лишились домов, многие погибли. На фото - затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 25

Но наши ребята не лыком шиты. Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении. Так работает "Тюльпан".

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
9 из 25
Работа боевого расчета РСЗО "Град". Через несколько минут в районе Антоновского моста будет уничтожена очередная группа лодок ВСУ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 25

Те, кто уже имеет боевой опыт, учат новичков быть более эффективными. На фото - ветераны СВО учат "Воинов народа".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 25

Пока вдалеке грохочут разрывы, природа показывает свою красоту. Розовое озеро в районе Генической горки в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 25

Пока на Украине Пушкина исключают из реестров культурного наследия, в Крыму в следующем году готовятся встретить его 225-й юбилей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 25

Каждый июнь сборщики розы выходят в поле до зари, чтобы порадовать розовым вареньем и розовой водой.

© РИА Новости Крым
14 из 25

Уникальный театр оперы и балета возводят в Севастополе.

© Telegram Михаил Развожаев
15 из 25

После сентябрьской атаки ВСУ на штаб Черноморского флота произошло явленое чудо - в пожаре уцелела икона флотоводца Ушакова.

© РИА Новости Крым
16 из 25

В многонациональном Крыму праздники народы отмечают вместе. В духовный праздник армян Вардавар есть традиция обливать друг друга водой.

© РИА Новости . Владислав Сергиенко
17 из 25

Новые регионы приняли участие во всероссийском Дне народного голосования. На фото - один из выборных участков Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 25

Осенний призыв прошел в России. В армию пошел и сотрудник радио "Спутник" в Крыму Степан Глебов. Гордимся нашим коллегой!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 25

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот. Диковинного зверя привезли из Израиля.

© РИА Новости Крым
20 из 25

Долгое лето продлилось практически до ноября. Как и купальный сезон. Погода била столетние температурные рекорды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
21 из 25

Туристам это очень понравилось. И мраморной купальщице в парке санатория "Айвазовский" тоже.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
22 из 25

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии. Это одно из самых значимых кадровых назначений 2023 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
23 из 25

9 декабря в Соборной мечети Симферополя прошел первый намаз. грандиозное сооружение строили много лет и это стало возможным только благодаря российскому статусу Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 25

Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местамидостигала 144 км/ч. Погибли пять человек. На фото - последствия урагана в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
25 из 25

Тем временем редактор котоновостей Мостик ударно трудился вместе со всеми в редакции. И заслужил необычный портрет на перьях.

© Дмитрий Макеев
Крымский пейзаж - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
07:34Фотоленты
Главные события декабря 2023 глазами фотокорреспондента РИА Новости Крым
 
ФотолентыФотоКрымСевастопольБлагодатный огоньЗдравоохранение в Крыму и СевастополеХерсонская областьАлешкиКаховкаНовая КаховкаКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовости СВОАрмия и флотОсенний призывКараимская кенассаКрымский мостЧП на Крымском мостуВетераны СВОАлександр ПушкинПриродаФедор УшаковТеатр оперы и балета в СевастополеУрожайЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Единый день голосования - 2023ВардаварПервый бегемот в КрымуКрымская погодаТуризм в КрымуТихон ШевкуновСоборная мечетьУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
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Заголовок открываемого материала
22:37Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:212023 в объективе: чем запомнился год
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19:45Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора
19:29Крымский мост открыт
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