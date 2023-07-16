https://crimea.ria.ru/20230716/kak-v-krymu-prazdnuyut-vardavar---fotoreportazh-1130096387.html

Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж

Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж

Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа. РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T19:20

2023-07-16T19:20

2023-07-16T19:36

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Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции. Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания. Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций. Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.Священники освящают матах – блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян >>

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

фото, сурб хач, вардавар, крым, праздники и памятные даты, армения, православие, культура, крым многонациональный, фото