Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж
Армянский праздник Вардавар в крымском монтастыре Сурб Хач - фоторепортаж
19:20 16.07.2023 (обновлено: 19:36 16.07.2023)
Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции. Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания. Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАрмяне отмечают Вардавар в монастыре Сурб Хач в Крыму
1 из 19
Армяне отмечают Вардавар в монастыре Сурб Хач в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭто самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
2 из 19
Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним.
3 из 19
Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСогласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья.
4 из 19
Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРазговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
5 из 19
Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВ то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции.
6 из 19
В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСамо слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
7 из 19
Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАрмяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
8 из 19
Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМонастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания.
9 из 19
Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭто — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
10 из 19
Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© Александр ДружиновичКак в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
11 из 19
Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
© Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПо словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций.
12 из 19
По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОна является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
13 из 19
Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
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Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНад долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
15 из 19
Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСвященники освящают матах –– блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
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Священники освящают матах –– блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичГлавная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
17 из 19
Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЕсли у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
18 из 19
Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
На праздновании Вардавара в Крыму.
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На праздновании Вардавара в Крыму.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций. Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
Священники освящают матах – блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.