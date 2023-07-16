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Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230716/kak-v-krymu-prazdnuyut-vardavar---fotoreportazh-1130096387.html
Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж
Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж
Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T19:20
2023-07-16T19:36
фотоленты
фото
сурб хач
вардавар
крым
праздники и памятные даты
армения
православие
культура
крым многонациональный
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Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции. Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания. Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций. Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.Священники освящают матах – блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян &gt;&gt;
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
фото, сурб хач, вардавар, крым, праздники и памятные даты, армения, православие, культура, крым многонациональный, фото
Как в Крыму празднуют Вардавар - фоторепортаж

Армянский праздник Вардавар в крымском монтастыре Сурб Хач - фоторепортаж

19:20 16.07.2023 (обновлено: 19:36 16.07.2023)
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Армяне отмечают Вардавар. Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним. Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции. Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания. Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАрмяне отмечают Вардавар в монастыре Сурб Хач в Крыму
Армяне отмечают Вардавар в монастыре Сурб Хач в Крыму
1 из 19
Армяне отмечают Вардавар в монастыре Сурб Хач в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭто самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
2 из 19
Это самый большой летний праздник и один из любимых у армянского народа.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним.
Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним.
3 из 19
Вардавар празднуют на 98-й день после Пасхи, он напрямую связан с христианским Преображением Господним.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСогласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья.
Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья.
4 из 19
Согласно Библии, Иисус Христос с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичРазговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
5 из 19
Разговаривая с ними, Христос предстал перед своими учениками в преображенном образе, показав божественную природу.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВ то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции.
В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции.
6 из 19
В то же время Вардавар, подобно православной Пасхе, сохраняет и некоторые языческие традиции.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСамо слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
Само слово Вардавар имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней вард (уард) - вода и вар - мыть, поливать.
7 из 19
Само слово "Вардавар" имеет различные толкования. По одной из версий, оно состоит из корней "вард (уард)" - "вода" и "вар" - "мыть, поливать".
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАрмяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
8 из 19
Армяне со всех концов Крыма в этот день стремятся к месту паломничества – монастырь Сурб Хач (монастырь Святого Креста) около Старого Крыма.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМонастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания.
Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания.
9 из 19
Монастырь Армянской Апостольской церкви Сурб Хач в этом году отмечает 665 лет со дня своего создания.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭто — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
10 из 19
Это — главный монастырь армян не только в Крыму, но и во всем Причерноморье.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© Александр ДружиновичКак в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
Как в эфире радио Sputnik в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
11 из 19
Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
© Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПо словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций.
По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций.
12 из 19
По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОна является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
13 из 19
Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
14 из 19
Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНад долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
15 из 19
Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСвященники освящают матах –– блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
Священники освящают матах –– блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
16 из 19
Священники освящают матах –– блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичГлавная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
17 из 19
Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЕсли у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
18 из 19
Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

На праздновании Вардавара в Крыму.

На праздновании Вардавара в Крыму
19 из 19

На праздновании Вардавара в Крыму.

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Как в эфире радио "Sputnik" в Крыму рассказал настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе Нерсес Хананян, в истории крымских армян есть свидетельства, которым уже больше 150 лет, что в этот день армяне, проживающие в Крыму, всегда и все совершали паломническую поездку в Сурб Хач.
По словам священника, Церковь сплачивает вокруг себя армянский народ не только благодаря высоким народным идеалам, но и как образец сохранения культуры и народных традиций. Она является хранительницей идентичности армян, проживающих вне своей родины.
Сначала служат литургию в храме Святого Знамения, а затем – народные гулянья, песни, танцы, угощенья.
Над долиной, где разместился монастырь, с утра стоят дымы от жарящихся на мангалах шашлыков.
Священники освящают матах – блюда, которые готовят к этой дате, чтобы раздать желающим всех верований и национальностей.
Главная народная традиция Вардавара – обливание друг друга водой. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, преображает человека, смывает с него все нечистое.
Если у того или иного армянина в Вардавар нет возможности поехать в места народных гуляний, то можно провести этот праздник, обливая водой друг друга у себя дома, во дворе.
Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян >>
ФотолентыФотоСурб ХачВардаварКрымПраздники и памятные датыАрменияПравославиеКультураКрым многонациональный
 
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