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"Легендарная тачанка" в Каховке станет объектом культурного наследия - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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"Легендарная тачанка" в Каховке станет объектом культурного наследия
"Легендарная тачанка" в Каховке станет объектом культурного наследия - РИА Новости Крым, 22.04.2023
"Легендарная тачанка" в Каховке станет объектом культурного наследия
Памятник "Легендарная тачанка" в Новой Каховке Херсонской области внесут в реестр объектов культурного наследия России. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T10:52
2023-04-22T10:56
херсонская область
новая каховка
культура
реестр объектов культурного наследия россии
охрана культурного наследия
общество
новые регионы россии
владимир сальдо
константин басюк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Памятник "Легендарная тачанка" в Новой Каховке Херсонской области внесут в реестр объектов культурного наследия России. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Херсонской области Константин Басюк."По инициативе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и при моем содействии принято решение начать процедуру включения данных монументов в российский реестр объектов культурного наследия", - написал он.По словам сенатора, данное решение позволит не только сохранить историческую память, но и поспособствует восстановлению объекта."Легендарную тачанку" в Херсонской области установили в честь 50-летия революции. Осенью 1920 года Первая конная армия Буденного разгромила в этих местах войска барона Врангеля и открыла себе дорогу на Крым. Об этих событиях и напоминает памятник советской коннице, созданный из металла авторским коллективом под руководством архитектора Евгения Полторацкого."Девушку в шинели" установили в 1983 году, почтив таким образом память женщин-участниц гражданской войны. Авторами скульптуры стали Фридрих Согоян и заслуженный художник Армянской ССР Минас Аветисян."Почти через сто лет история повторилась, - пишет в своем телеграме сенатор Басюк. - Гражданская война вернулась на Юго-восток в 2014-м году. В этот раз украинские националисты объявили войну не только своим соотечественникам, но и памятникам. Несколько раз они инициировали демонтаж "Тачанки" и "Девушки в шинели", но не успели воплотить задуманное".Ранее РИА Новости Крым рассказал об истории двух легендарных тачанок – в Ростове и в Каховке.В 2020 году так называемый "Институт национальной памяти" при поддержке Министерства культуры Украины инициировал демонтаж "Легендарной тачанки", однако херсонцам удалось ее отстоять. История получила широкую огласку, и после скандала было решено сделать памятник частью будущего "Музея монументальной пропаганды". Но и этим планам не суждено было осуществиться.Заместитель министра культуры Херсонской области Артем Лагойский пояснил РИА Новости Крым, что власти опасались придавать этому памятнику особую значимость из-за близости линии фронта. При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет внести этот памятник, а также другие объекты в новых регионах страны в ресстр без дополнительных эспертиз по упрощенной процедуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина передумала уничтожать памятник "Легендарная тачанка"Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовскаяВ Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы
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херсонская область, новая каховка, культура, реестр объектов культурного наследия россии, охрана культурного наследия, общество, новые регионы россии, владимир сальдо, константин басюк, новости
"Легендарная тачанка" в Каховке станет объектом культурного наследия

Сенатор Басюк: каховскую "Легендарную тачанку" внесут в реестр культурного наследия России

10:52 22.04.2023 (обновлено: 10:56 22.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область
Мемориал Легендарная тачанка в Каховке, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Памятник "Легендарная тачанка" в Новой Каховке Херсонской области внесут в реестр объектов культурного наследия России. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
"По инициативе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и при моем содействии принято решение начать процедуру включения данных монументов в российский реестр объектов культурного наследия", - написал он.
По словам сенатора, данное решение позволит не только сохранить историческую память, но и поспособствует восстановлению объекта.
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"Легендарную тачанку" в Херсонской области установили в честь 50-летия революции. Осенью 1920 года Первая конная армия Буденного разгромила в этих местах войска барона Врангеля и открыла себе дорогу на Крым. Об этих событиях и напоминает памятник советской коннице, созданный из металла авторским коллективом под руководством архитектора Евгения Полторацкого.
"Девушку в шинели" установили в 1983 году, почтив таким образом память женщин-участниц гражданской войны. Авторами скульптуры стали Фридрих Согоян и заслуженный художник Армянской ССР Минас Аветисян.
"Почти через сто лет история повторилась, - пишет в своем телеграме сенатор Басюк. - Гражданская война вернулась на Юго-восток в 2014-м году. В этот раз украинские националисты объявили войну не только своим соотечественникам, но и памятникам. Несколько раз они инициировали демонтаж "Тачанки" и "Девушки в шинели", но не успели воплотить задуманное".
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В 2020 году так называемый "Институт национальной памяти" при поддержке Министерства культуры Украины инициировал демонтаж "Легендарной тачанки", однако херсонцам удалось ее отстоять. История получила широкую огласку, и после скандала было решено сделать памятник частью будущего "Музея монументальной пропаганды". Но и этим планам не суждено было осуществиться.
Заместитель министра культуры Херсонской области Артем Лагойский пояснил РИА Новости Крым, что власти опасались придавать этому памятнику особую значимость из-за близости линии фронта. При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет внести этот памятник, а также другие объекты в новых регионах страны в ресстр без дополнительных эспертиз по упрощенной процедуре.
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Херсонская областьНовая КаховкаКультураРеестр объектов культурного наследия РоссииОхрана культурного наследияОбществоНовые регионы РоссииВладимир СальдоКонстантин БасюкНовости
 
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