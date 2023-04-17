https://crimea.ria.ru/20230417/vse-chetyre-kolesa-tachanka-kakhovskaya-i-rostovskaya-1128099821.html

Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовская

Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовская - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовская

Степь, экспрессия, движение. Так в трех словах можно охарактеризовать два очень похожих памятника юга России – монументы легендарным тачанкам: ростовской и... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T19:57

2023-04-17T19:57

2023-04-17T19:57

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Степь, экспрессия, движение. Так в трех словах можно охарактеризовать два очень похожих памятника юга России – монументы легендарным тачанкам: ростовской и каховской, которые стали яркими доминантами региональной символики и напоминанием об ушедшей эпохе, память о которой вычеркнуть невозможно.О двух культурных достопримечательностях регионов, их разных судьбах и исторической памяти – в материале РИА Новости Крым.В степи под ХерсономТачанка-тавричанка появилась первой. Ее воздвигли под небольшим городком Каховка в честь 50-летия Октябрьской революции.Херсонская область — место исторических вех Гражданской войны. Именно здесь, на Каховском плацдарме, Первая конная армия Семена Буденного разгромила войска Врангеля осенью 1920 и открыла Красной армии путь на Крым.Идея воплотить в металле непобедимую и легендарную конницу пришла к авторскому коллективу, впоследствии создававшим памятник, во время путешествия по югу Украинской ССР. Главный архитектор монумента Евгений Полторацкий вспоминает, что посреди нетронутых степей, поросших ковылем, питерцев поразили непривычные северному глазу скифские курганы с каменными бабами на вершинах. Это и была основа идеи – памятник героям на холме.Вопреки исторической правде, в металлическую конницу авторы скульптуры "запрягли" не тройку лошадей, а четверку. И здесь есть связь с героикой античности, со знаменитыми римскими квадригами. Между прочим, такая же квадрига лошадей стоит и в Санкт-Петербурге на арке главного штаба.Роль командарма БуденногоОт идеи до открытия памятника прошел всего год – очень малый срок для такой грандиозности. Скульпторы Лев Родионов, Юрий Лоховинин, Леонид Михайленок и архитектор Евгений Полторацкий во время работы над памятником на ленинградском заводе "Монумент-скульптура" консультировались у самого Буденного. Летом 1967 года готовый памятник отдельными пронумерованными частями на мощных грузовиках доставили из Ленинграда в Каховку. С особой осторожностью транспортировали тяжелые части по путепроводу Каховской ГЭС. К концу октября "Тачанку" смонтировали на искусственном холме вдалеке от дорог, хотя в советской традиции того времени была установка памятников около трасс.Евгений Полторацкий вспоминал, что на открытии были тысячи людей, в том числе и участники переломных боев под Херсоном. А вот маршал Буденный из-за преклонного возраста приехать не смог, хотя имеет отношение к скульптуре не только словом, но и делом – помог выбить на памятник 25 тонн бронзы.И выросла в степи гигантская бронзовая тачанка – восемь метров высотой, 60 тонн весом. До сих пор она поражает тех, кто едет мимо: хотя, чтоб подъехать к четверке лошадей поближе, нужно специально свернуть с трассы.Тачанка-ростовчанкаРовно через 10 лет похожая и непохожая тачанка, теперь уже к 60-летию революции 1917 года, украсила Левобережье Дона – южный въезд в Ростов-на-Дону.Здесь тоже квадрига, тоже полет и тоже – память о красной коннице, которая в этих краях била уже не врангелевцев, а деникинцев. Это на юге России теперь второй памятник передвижной огневой точке – грозному оружию Гражданской войны.О тачанке-ростовчанке мы знаем в первую очередь благодаря песне композитора Константина Листова на стихи Михаила Рудермана, исполненной Леонидом Утесовым. Именно эта песня и существование похожего памятника в Каховке стало решающим для тогдашнего главы обкома Ростовской области Ивана Бондаренко. Предложенную скульптором Анатолием Скнариным композицию бойцов-красноармейцев отвергли и потребовали тачанку – не хуже, чем на Херсонщине!Творческая группа из четырех скульпторов и одного архитектора приступила к исполнению. Руководителем авторского коллектива стал ростовский скульптор Скнарин.Чтобы не повторяться, художники придумали придать своей композиции экспрессии: их тачанка наклонена, входит в поворот, как в песне - "и с налета, с поворота".Памятник в Ростове хоть более выразителен, но менее "богат": он выполнен из гипса, сверху покрыт листовой медью, а внутри полый. И меньше каховского по размерам.Два памятника – две судьбыИ тот, и другой памятники сразу стали символами местности, их изображали на открытках, марках и почтовых конвертах, к ним возлагали цветы молодожены, о них написано в энциклопедиях.В Каховке проходил международный мотофестиваль "Тачанка", на который съезжались рокеры из Украины, и России, а также других, более далеких стран.Но время беспощадно, да и люди прибавляют культурному наследию проблем. В 2009 году при обследовании конструкции ростовской тачанки эксперты выяснили, что памятник поврежден бомжами (те жили в полой конструкции, как Гаврош Гюго в слоне) и неблагоприятной средой (расположенный на перекрестке автотрасс медный памятник окислился из-за большой концентрации выхлопных газов). Тогда же в Ростове провели первый со времени установки ремонт монумента: заделали дыры и почистили медь, вокруг возвышения памятника сделали ливневку.Еще один ремонт произвели три года назад."В 2020 году за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону силами МБУ "ЦОП" проведен текущий ремонт объекта стоимостью 1 525,6 тыс. рублей. За последние 10 лет памятник воздействию вандалов не подвергался", - отметили в администрации города Ростов-на-Дону в ответ на запрос РИА Новости Крым об охране объекта культурного наследия.Совсем другая судьба после 2014 года ждала "Тачанку" под Каховкой.Каховка против КиеваЕсть на Украине Институт национальной памяти — ведомство, принимавшее участие в разработке и реализации закона о декоммунизации. Согласно законодательству, Украинский институт национальной памяти "является центральным органом исполнительной власти", который реализует "государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа". В конце 2019 году директор этого Института Антон Дробович потребовал ликвидировать монумент тачанке под Каховкой как символ тоталитарного режима.На тот момент памятник был уникальным для Украины и внесен в охранные реестры. Аналогичных монументов на Украине не осталось, так как под городком Броды во Львовской области на тот момент всемирно известный памятник Первой конной был растащен местными жителями на цветметаллы.Наша героиня – тачанка-тавричанка – тоже пострадала от вандалов. К осени 2019 года оказалось, что она серьезно повреждена: неизвестные срезали большие куски в районе хвоста коня, перемычку в руках красноармейца, часть основания памятника. Но снести целиком не догадались."Киевский Институт национальной памяти Украины приказал городскому совету Каховки начать декоммунизацию города. Почему я тут употребляю термин "приказал", потому что по факту на Украине с националистическими вопросами была совсем нездоровая ситуация: все советы Института национальной памяти, языкового омбудсмена были обязательны к исполнению", – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.Тогда Киеву воспротивился городской совет и лично мэр Каховки Андрей Дьяченко. Депутаты собрались на внеочередную сессию. И им удалось физически сохранить тачанку: решили не сносить, а сделать монумент и символ города, памятник, входящий в реестр памятников культуры и истории Херсонской области, первым экспонатом так называемого музея монументальной пропаганды. С национальным статусом. Музей так и не появился, зато вандалы снова покусились на коней буденовской квадриги: с памятника срезали 250 килограммов бронзы.Так и стоит тачанка около Каховки – поврежденная, но не сломленная.Защитить прошлоеЕго можно понять. Обещает, что срочным ремонтом памятника займутся тогда, когда это будет для него безопасно. А как же иначе – символ.Тем более, что ранее один из авторов монумента Евгений Полторацкий отметил: несмотря на то, что генеральных чертежей не осталось, памятник даже с имеющимися небольшими с конструкторской точки зрения повреждениями может простоять еще минимум век.А пока к огромному памятнику армейцам 1920-х годов до сих пор, несмотря на близость разграничительной линии Днепра, идут люди – только теперь это зачастую не молодожены, а крепкие мужчины в камуфляже.Высоко задирают головы, смотрят в лицо молодого возницы, пришпоривающего коней. Обещают, что сделают все, чтобы и ему, бронзовому, тут было безопасно.… И врагу поныне снитсяДождь свинцовый и густой,Боевая колесница,Пулеметчик молодой…Читайте также на РИА Новости Крым:Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаУкраинские следы в российском Крыму: берегут и сохраняютКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как выглядит мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область Как выглядит мемориал "Легендарная тачанка" в Каховке, Херсонская область 2023-04-17T19:57 true PT0M58S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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