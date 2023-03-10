https://crimea.ria.ru/20230310/krymskie-kardiologi-vpervye-proveli-operatsiyu-na-sosudakh-serdtsa-i-shei-1127467759.html

Крымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи

Крымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Крымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи

Кардиологи РКБ им. Н. А. Семашко впервые провели уникальную операцию по одномоментной коррекции патологии сердца и сосудов. Это не просто сумма двух отдельных... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T14:46

2023-03-10T14:46

2023-03-10T14:51

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

бахчисарайский район

бахчисарай

ркб им. н. а. семашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Кардиологи РКБ им. Н. А. Семашко впервые провели уникальную операцию по одномоментной коррекции патологии сердца и сосудов. Это не просто сумма двух отдельных оперативных вмешательств: такая операция представляет собой четкое переплетение этапов двух полноценных операций на разные органы одновременно.Ждать было нельзя66-летний пациент из Бахчисарая поступил в РКБ им. Н. А. Семашко с болью и жжением в груди. Кардиологи сразу диагностировали ишемическую болезнь сердца с критическим поражением сонной и обеих коронарных артерий, которые были практически непроходимы. В таком состоянии у пациента даже минимальная физическая активность вызывает боль, а сердечный приступ может развиться даже в абсолютно спокойном состоянии. Врачи сразу начали готовиться к операции."Такая операция всего несколько раз была проведена в России, но Крыму она была выполнена впервые. Естественно, мы не могли отпустить пациента на лечение на материк, но и оперировать поочередно сонную артерию и сердце мы тоже не могли: слишком высок был риск развития инфаркта миокарда. Сердце нельзя было оперировать отдельно от сонной артерии, потому что мужчина с высокой долей вероятности получил бы инсульт", - рассказал РИА Новости Крым кандидат медицинских наук, заведующий отделением кардиохирургии РКБ им. Семашко Иван Давыдов.По словам врача, мировой кардиологический опыт в такой ситуации говорит о том, что, несмотря на высокие риски, пациенту проводится симультанная операция – то есть выполняемая одновременно на двух и более органах, в данном случае - на сонной артерии и сердце.Спасти жизнь пациентуБольше недели кардиологи готовились: операция сложная, риски высоки, но и затягивать было нельзя."Есть отрицательный мировой опыт, но есть и положительный, среди европейских и американских коллег. Достаточно высокие риски. При попытке разделить операцию на два вмешательства можно получить большие осложнения. Но в этот раз мы были поставлены перед фактом: пациента нельзя было транспортировать, а тяжесть патологии на давала нам выбора тактики", - уточнил Иван Давыдов.Операция длилась 4,5 часа и прошла штатно. Несмотря на почтенный возраст, мужчина быстро пошел на поправку: на четвертый день уже самостоятельно встал, а к десятому дню стал готовиться к выписке.Реабилитация после такой операции стандартная - до 10 дней. Теперь бахчисараец чувствует себя хорошо и очень благодарен врачам.Полезный опытТеперь крымские кардиологи в случае необходимости смогут провести подобные операции вновь. К счастью, потребность в них невысока и составляет 2-3% от общего количества обращений.В прошлом году в РБК им. Семашко было проведено 519 кардиологических операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Средний возраст пациентов кардиологического отделения составляет 74 года, а самым возрастным пациентом стал 92-летний крымчанин.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму с лекарствами для льготников – Минздрав В России станет больше фельдшеров Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной

https://crimea.ria.ru/20221212/pomnyu-vsekh-kogo-zarezal-krymskaya-zhizn-nikolaya-amosova-1121983104.html

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бахчисарайский район

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