Возрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассу
Минкульт Крыма: реставрация кенассы в Симферополе обошлась в 233 млн рублей
15:11 20.05.2023 (обновлено: 15:42 20.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 мая после реставрационных работ открыли караимскую кенассу, в перспективе в помещениях религиозного сооружения поместят еще и музейную экспозицию. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в рамках торжественной церемонии открытия обновленного объекта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
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Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВнутреннее убранство симферопольской кенассы
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Внутреннее убранство симферопольской кенассы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
3 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
4 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
5 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
6 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВнутреннее убранство симферопольской кенассы
7 из 10
Внутреннее убранство симферопольской кенассы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие караимской кенассы в Симферополе
8 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервая экскурсия в караимскю кенассу в Симферополе
9 из 10
Первая экскурсия в караимскю кенассу в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Экспонаты выставки, посвященной открытию кенассы и ее истории
10 из 10
Экспонаты выставки, посвященной открытию кенассы и ее истории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
Внутреннее убранство симферопольской кенассы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
Внутреннее убранство симферопольской кенассы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
Открытие караимской кенассы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
Первая экскурсия в караимскю кенассу в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10
Экспонаты выставки, посвященной открытию кенассы и ее истории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Святое место и музей
"Религиозное помещение - кенассы - отреставрированы. Были затрачены 233,3 млн рулей. Теперь представители караимского народа смогут посещать святые места. Также планируется создать здесь музей. Будем думать, как сделать отдел нашего этнографического музея", - рассказала Манежина.
Всего, по ее словам, с 2015 года по линии министерства культуры в Крыму отреставрировано 130 учреждений на сумму 3 млрд рублей, а также 24 объекта культурного наследия на 1,7 млрд.
Вернуть здание общине
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в украинский период караимы долгие годы добивались возврата здания религиозной общине, но этот вопрос не решался.
"Историческая справедливость была восстановлена только после воссоединения Крыма с Россией. Уверен, возрожденный храм станет не только важным религиозным и этнокультурным центром, но и местом притяжения для туристов, яркой достопримечательностью крымской столицы", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Реставрационные работы на объекте проводились при поддержке президента России Владимира Путина по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Объект построен в 1896 году. Как религиозный центр кенасса проработала до 1930 года. В 1979-м попала в первый Реестр памятников архитектуры и градостроительства.
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