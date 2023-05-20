https://crimea.ria.ru/20230520/vozrozhdenie-khrama-v-simferopole-otkryli-starinnuyu-karimskuyu-kenassu-1128849949.html

Возрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассу

Возрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассу - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Возрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассу

В Симферополе 20 мая после реставрационных работ открыли караимскую кенассу, в перспективе в помещениях религиозного сооружения поместят еще и музейную... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T15:11

2023-05-20T15:11

2023-05-20T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 мая после реставрационных работ открыли караимскую кенассу, в перспективе в помещениях религиозного сооружения поместят еще и музейную экспозицию. Об этом РИА Новости Крым рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в рамках торжественной церемонии открытия обновленного объекта.Святое место и музейВсего, по ее словам, с 2015 года по линии министерства культуры в Крыму отреставрировано 130 учреждений на сумму 3 млрд рублей, а также 24 объекта культурного наследия на 1,7 млрд.Вернуть здание общинеПо словам главы Крыма Сергея Аксенова, в украинский период караимы долгие годы добивались возврата здания религиозной общине, но этот вопрос не решался.Реставрационные работы на объекте проводились при поддержке президента России Владимира Путина по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Объект построен в 1896 году. Как религиозный центр кенасса проработала до 1930 года. В 1979-м попала в первый Реестр памятников архитектуры и градостроительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годПод знаком Симферополя: гид по достопримечательностям столицыКак в 14 веке: в Крыму откроют древний храм после большой реставрации

https://crimea.ria.ru/20221127/nastoyaschiy-krymskiy-fastfud-mostik-uznal-vekovoy-retsept-ot-karaimov-1125549552.html

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