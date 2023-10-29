Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика
В Крыму появился новый необычный портрет кота Мостика
© Дмитрий МакеевПортрет Кота Мостика на перьях
© Дмитрий Макеев
И никакой я не самовлюбленный тип, просто мою харизму все ощущают. И пишут мои портреты – на холстах, на бумаге, на подпорных стенах трассы "Таврида" и даже на… перьях. Познакомился недавно с одним человеком, который занимается этим удивительным искусством.
Артур Мурзаханов переехал в Крым недавно, по работе. Он – и. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым", то есть призван охранять зверей и птиц, и вообще природу. Люблю такое.
С охранной миссией объехал почти всю Россию, многих животных видел в их естественной среде обитания. Вот и на меня посмотрел, как я работаю, не покладая лапок, в редакции котоновостей. И запечатлел на перьях.
© Дмитрий МакеевИ. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов и кот Мостик
© Дмитрий Макеев
И. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов и кот Мостик
Кстати, мы с Артуром Рахимжановичем в чем-то коллеги, он в детстве в своей маленькой школе села под Омском оформлял стенгазеты. А серьезно рисовать стал из воли к жизни: как-то раз заболел очень сильно и доктор посоветовала – не зацикливайся на болезни, твори.
В жизни Артур взял всего пять уроков живописи.
"Был в городе у нас именитый художник, я с ним дружил, он взял меня в ученики. Он был пейзажист и тогда я писал обыкновенно – пейзажи на холсте. Но уже в то время старался в пейзаж какое-нибудь животное вставить, мне нравилось чем-то картину оживить", - вспоминает Артур свои первые творческие шаги.
Потом стал работать с берестой – привычным для сибирского мальчишки материале:
"Я деревенский, все ремесла с детства в деревне знаю, начиная от рубки всех видов избушек, домов и заканчивая туесками из бересты. А тут еще хороший мастер народных промыслов попался на моем пути, вот я увидел у него, как он на бересте подрисовки делал".
На крыльях птиц
Но увлечение берестой стало отходить на второй план, когда Артуру пришла в голову идея использовать в рисунках птичьи перья. Тогда Артур еще не знал, что роспись по перьям – древнее искусство маори, что им занимаются всего несколько человек в мире и они продают свои картины за тысячи долларов.
Для рисования нужны крупные маховые перья птиц. Зная увлечений Артура, перья ему передают его сотрудники и друзья со всех концов России - и перья стрепета, и стервятника, и глухаря…
"Иногда перо само подсказывает, что на нем будет. Ты уже видишь, что там. Поэтому я люблю перья разнотонные", - говорит наш необычный собеседник.
Перья обезжиривают специальным секретным составом, кисти – тоже особенные, ведь работа очень тонкая.
"Когда шерстинки прорисовываю, использую женские синтетические кисти для макияжа, тоненькие-тоненькие. Но минус этих кисточек в том, что они не впитывают краски: один раз макнул – один мазок сделал. И сколько на рисунке шерстинок, столько приходится делать этих мелких движений", - делится секретами мастерства живописец.
От пейзажей Артур отошел, сейчас из-под его кистей выходят в подавляющем большинстве животные – волки, олени, лисы, глухари, бобры и множество других.
"Животных я понимаю, я знаю их повадки. Мне тяжелее писать тех, которых я не видел. Например, соболь. Я соболей люблю, я их столько фотографировал, что понимаю динамику их движения, каждый волосок. И вот я решил нарисовать наших крымских животных, но я их не видел толком: пишу оленя, а получается изюбрь", - рассказывает Артур.
Даже люди у него получаются похожими на то или иное животное. Или наоборот. Мой собеседник вспоминает, как писал жену друга, и получилась настоящая пантера – точь-в-точь как красивая женщина. Или был однажды у Артура директор, и из личной неприязни вышел анималистический портрет:
"Не очень был хороший директор. А нужно было соболя написать на заказ, срочно. Я его пишу, а у него морда получается, как у этого моего директора. Что только не делал – тот же оскал злой".
© из собственного собрания А. МурзахановаМедвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
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Медвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© из собственного собрания А. Мурзаханова
© Дмитрий МакеевКуница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
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Куница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
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Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
© Дмитрий МакеевБелоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
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Белоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
1 из 4
Медвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© из собственного собрания А. Мурзаханова
2 из 4
Куница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
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Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
4 из 4
Белоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
Символы заповедников
Таких портретов животных у Артура Рахимжановича уже много. Правда, практически все раздарены или проданы. Так что персональных выставок не было – выставлять нечего, все только на фото осталось. Зато конкурсов выиграна масса.
"Понятно, что за всю жизнь всех животных не напишешь, но я себе цель поставил: раз я работаю в заповедной системе, то животных-бренды каждого заповедника и национального парка я напишу. У Ялтинского заповедника это благородный олень, например. У многих директоров этих нацпарков и заповедников в кабинете есть мои картины".
Поражаюсь, как и.о.директора "Заповедного Крыма" успевает: работа начальника непростая, уж я-то знаю! А он говорит, что ему хватает четырех часов сна в сутки. Для меня, кота, эта цифра – фантастика, ведь мы спим 12-16 часов. А Артур мне на рыжее ухо шепнул, что живопись и фотография, которой он тоже увлекается – это его релакс.
"Не надо ездить в Тибет и постигать нирвану, специально учить техники медитации. Любое хобби – медитация. Начинай вязать, рисовать, займись любимым делом - и все".
Последую совету мудрого человека, займусь своим хобби - поем креветок и посплю. Но перед этим еще раз полюбуюсь портретом редактора котоновостей на совиных перышках.
Портрет кота Мостика на совиных перьях
Портрет кота Мостика на совиных перьях