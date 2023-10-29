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Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20231029/iskusstvo-drevnikh-maori-v-krymu-unikalnyy-portret-kota-mostika-1132357084.html
Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика
Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика
РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T17:44
2023-10-29T17:44
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И никакой я не самовлюбленный тип, просто мою харизму все ощущают. И пишут мои портреты – на холстах, на бумаге, на подпорных стенах трассы "Таврида" и даже на… перьях. Познакомился недавно с одним человеком, который занимается этим удивительным искусством.Артур Мурзаханов переехал в Крым недавно, по работе. Он – и. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым", то есть призван охранять зверей и птиц, и вообще природу. Люблю такое.С охранной миссией объехал почти всю Россию, многих животных видел в их естественной среде обитания. Вот и на меня посмотрел, как я работаю, не покладая лапок, в редакции котоновостей. И запечатлел на перьях.Кстати, мы с Артуром Рахимжановичем в чем-то коллеги, он в детстве в своей маленькой школе села под Омском оформлял стенгазеты. А серьезно рисовать стал из воли к жизни: как-то раз заболел очень сильно и доктор посоветовала – не зацикливайся на болезни, твори.В жизни Артур взял всего пять уроков живописи.Потом стал работать с берестой – привычным для сибирского мальчишки материале:"Я деревенский, все ремесла с детства в деревне знаю, начиная от рубки всех видов избушек, домов и заканчивая туесками из бересты. А тут еще хороший мастер народных промыслов попался на моем пути, вот я увидел у него, как он на бересте подрисовки делал".На крыльях птицНо увлечение берестой стало отходить на второй план, когда Артуру пришла в голову идея использовать в рисунках птичьи перья. Тогда Артур еще не знал, что роспись по перьям – древнее искусство маори, что им занимаются всего несколько человек в мире и они продают свои картины за тысячи долларов.Для рисования нужны крупные маховые перья птиц. Зная увлечений Артура, перья ему передают его сотрудники и друзья со всех концов России - и перья стрепета, и стервятника, и глухаря…"Иногда перо само подсказывает, что на нем будет. Ты уже видишь, что там. Поэтому я люблю перья разнотонные", - говорит наш необычный собеседник.Перья обезжиривают специальным секретным составом, кисти – тоже особенные, ведь работа очень тонкая."Когда шерстинки прорисовываю, использую женские синтетические кисти для макияжа, тоненькие-тоненькие. Но минус этих кисточек в том, что они не впитывают краски: один раз макнул – один мазок сделал. И сколько на рисунке шерстинок, столько приходится делать этих мелких движений", - делится секретами мастерства живописец.От пейзажей Артур отошел, сейчас из-под его кистей выходят в подавляющем большинстве животные – волки, олени, лисы, глухари, бобры и множество других.Даже люди у него получаются похожими на то или иное животное. Или наоборот. Мой собеседник вспоминает, как писал жену друга, и получилась настоящая пантера – точь-в-точь как красивая женщина. Или был однажды у Артура директор, и из личной неприязни вышел анималистический портрет:"Не очень был хороший директор. А нужно было соболя написать на заказ, срочно. Я его пишу, а у него морда получается, как у этого моего директора. Что только не делал – тот же оскал злой".Символы заповедниковТаких портретов животных у Артура Рахимжановича уже много. Правда, практически все раздарены или проданы. Так что персональных выставок не было – выставлять нечего, все только на фото осталось. Зато конкурсов выиграна масса."Понятно, что за всю жизнь всех животных не напишешь, но я себе цель поставил: раз я работаю в заповедной системе, то животных-бренды каждого заповедника и национального парка я напишу. У Ялтинского заповедника это благородный олень, например. У многих директоров этих нацпарков и заповедников в кабинете есть мои картины".Поражаюсь, как и.о.директора "Заповедного Крыма" успевает: работа начальника непростая, уж я-то знаю! А он говорит, что ему хватает четырех часов сна в сутки. Для меня, кота, эта цифра – фантастика, ведь мы спим 12-16 часов. А Артур мне на рыжее ухо шепнул, что живопись и фотография, которой он тоже увлекается – это его релакс.Последую совету мудрого человека, займусь своим хобби - поем креветок и посплю. Но перед этим еще раз полюбуюсь портретом редактора котоновостей на совиных перышках.
https://crimea.ria.ru/20220716/chto-mozhno-sdelat-v-simferopole-za-odin-den---fotopodskazki-kota-mostika-1123838955.html
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96
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артур мурзаханов, фгбу "заповедный крым", экология, культура, прикладное искусство, искусство , крым, ялта, эксклюзивы риа новости крым
Искусство древних маори в Крыму: уникальный портрет кота Мостика

В Крыму появился новый необычный портрет кота Мостика

17:44 29.10.2023
 
© Дмитрий МакеевПортрет Кота Мостика на перьях
Портрет Кота Мостика на перьях
© Дмитрий Макеев
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И никакой я не самовлюбленный тип, просто мою харизму все ощущают. И пишут мои портреты – на холстах, на бумаге, на подпорных стенах трассы "Таврида" и даже на… перьях. Познакомился недавно с одним человеком, который занимается этим удивительным искусством.
Артур Мурзаханов переехал в Крым недавно, по работе. Он – и. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым", то есть призван охранять зверей и птиц, и вообще природу. Люблю такое.
С охранной миссией объехал почти всю Россию, многих животных видел в их естественной среде обитания. Вот и на меня посмотрел, как я работаю, не покладая лапок, в редакции котоновостей. И запечатлел на перьях.
© Дмитрий МакеевИ. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов и кот Мостик
И. о. директора ФГБУ Заповедный Крым Артур Мурзаханов и кот Мостик
© Дмитрий Макеев
И. о. директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов и кот Мостик
Кстати, мы с Артуром Рахимжановичем в чем-то коллеги, он в детстве в своей маленькой школе села под Омском оформлял стенгазеты. А серьезно рисовать стал из воли к жизни: как-то раз заболел очень сильно и доктор посоветовала – не зацикливайся на болезни, твори.
В жизни Артур взял всего пять уроков живописи.
"Был в городе у нас именитый художник, я с ним дружил, он взял меня в ученики. Он был пейзажист и тогда я писал обыкновенно – пейзажи на холсте. Но уже в то время старался в пейзаж какое-нибудь животное вставить, мне нравилось чем-то картину оживить", - вспоминает Артур свои первые творческие шаги.
Потом стал работать с берестой – привычным для сибирского мальчишки материале:
"Я деревенский, все ремесла с детства в деревне знаю, начиная от рубки всех видов избушек, домов и заканчивая туесками из бересты. А тут еще хороший мастер народных промыслов попался на моем пути, вот я увидел у него, как он на бересте подрисовки делал".

На крыльях птиц

Но увлечение берестой стало отходить на второй план, когда Артуру пришла в голову идея использовать в рисунках птичьи перья. Тогда Артур еще не знал, что роспись по перьям – древнее искусство маори, что им занимаются всего несколько человек в мире и они продают свои картины за тысячи долларов.
Для рисования нужны крупные маховые перья птиц. Зная увлечений Артура, перья ему передают его сотрудники и друзья со всех концов России - и перья стрепета, и стервятника, и глухаря…
"Иногда перо само подсказывает, что на нем будет. Ты уже видишь, что там. Поэтому я люблю перья разнотонные", - говорит наш необычный собеседник.
Перья обезжиривают специальным секретным составом, кисти – тоже особенные, ведь работа очень тонкая.
"Когда шерстинки прорисовываю, использую женские синтетические кисти для макияжа, тоненькие-тоненькие. Но минус этих кисточек в том, что они не впитывают краски: один раз макнул – один мазок сделал. И сколько на рисунке шерстинок, столько приходится делать этих мелких движений", - делится секретами мастерства живописец.
От пейзажей Артур отошел, сейчас из-под его кистей выходят в подавляющем большинстве животные – волки, олени, лисы, глухари, бобры и множество других.
"Животных я понимаю, я знаю их повадки. Мне тяжелее писать тех, которых я не видел. Например, соболь. Я соболей люблю, я их столько фотографировал, что понимаю динамику их движения, каждый волосок. И вот я решил нарисовать наших крымских животных, но я их не видел толком: пишу оленя, а получается изюбрь", - рассказывает Артур.
Даже люди у него получаются похожими на то или иное животное. Или наоборот. Мой собеседник вспоминает, как писал жену друга, и получилась настоящая пантера – точь-в-точь как красивая женщина. Или был однажды у Артура директор, и из личной неприязни вышел анималистический портрет:
"Не очень был хороший директор. А нужно было соболя написать на заказ, срочно. Я его пишу, а у него морда получается, как у этого моего директора. Что только не делал – тот же оскал злой".
© из собственного собрания А. МурзахановаМедвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
Медвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
1 из 4
Медвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© из собственного собрания А. Мурзаханова
© Дмитрий МакеевКуница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
Куница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
2 из 4
Куница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
3 из 4
Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
© Дмитрий МакеевБелоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
Белоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
4 из 4
Белоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
1 из 4
Медвежонок. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© из собственного собрания А. Мурзаханова
2 из 4
Куница в естественной среде обитания. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
3 из 4
Изображение птиц на птичьих перьях. Рисунок Артура Мурзаханова
4 из 4
Белоголовые сипы. Рисунок на перьях Артура Мурзаханова
© Дмитрий Макеев
Кот Мостик на вокзале в Симферополе
16 июля 2022, 12:22Новости от кота Мостика
Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика

Символы заповедников

Таких портретов животных у Артура Рахимжановича уже много. Правда, практически все раздарены или проданы. Так что персональных выставок не было – выставлять нечего, все только на фото осталось. Зато конкурсов выиграна масса.
"Понятно, что за всю жизнь всех животных не напишешь, но я себе цель поставил: раз я работаю в заповедной системе, то животных-бренды каждого заповедника и национального парка я напишу. У Ялтинского заповедника это благородный олень, например. У многих директоров этих нацпарков и заповедников в кабинете есть мои картины".
Поражаюсь, как и.о.директора "Заповедного Крыма" успевает: работа начальника непростая, уж я-то знаю! А он говорит, что ему хватает четырех часов сна в сутки. Для меня, кота, эта цифра – фантастика, ведь мы спим 12-16 часов. А Артур мне на рыжее ухо шепнул, что живопись и фотография, которой он тоже увлекается – это его релакс.
"Не надо ездить в Тибет и постигать нирвану, специально учить техники медитации. Любое хобби – медитация. Начинай вязать, рисовать, займись любимым делом - и все".
Последую совету мудрого человека, займусь своим хобби - поем креветок и посплю. Но перед этим еще раз полюбуюсь портретом редактора котоновостей на совиных перышках.
Портрет кота Мостика на совиных перьях
Портрет кота Мостика на совиных перьях
Портрет кота Мостика на совиных перьях
 
Новости от кота МостикаАртур МурзахановФГБУ "Заповедный Крым"ЭкологияКультураПрикладное искусствоИскусствоКрымЯлтаЭксклюзивы РИА Новости Крым
 
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