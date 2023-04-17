Встреча Благодатного огня в Симферополе

Как встречали Благодатный огонь в Симферополе – фоторепортаж РИА Новости Крым

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В понедельник в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице. У храма собрались верующие, церемонию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь.