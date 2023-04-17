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Встреча Благодатного огня в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Встреча Благодатного огня в Симферополе
Встреча Благодатного огня в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Встреча Благодатного огня в Симферополе
В понедельник в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице. У храма собрались верующие, церемонию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь.
2023-04-17T17:30
2023-04-17T17:43
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крым
симферополь
владыка лазарь
благодатный огонь
религия
православие
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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Встреча Благодатного огня в Симферополе

Как встречали Благодатный огонь в Симферополе – фоторепортаж РИА Новости Крым

17:30 17.04.2023 (обновлено: 17:43 17.04.2023)
 
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В понедельник в Симферополь доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Встреча святыни прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в крымской столице. У храма собрались верующие, церемонию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

У собора днем в понедельник многолюдно.

Благодатный огонь в Симферополе
1 из 13

У собора днем в понедельник многолюдно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие хотят прикоснуться к одной из самых главных святынь православных всего мира.

Благодатный огонь в Симферополе
2 из 13

Верующие хотят прикоснуться к одной из самых главных святынь православных всего мира.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Церемонию встречи Благодатного огня возглавил владыка Лазарь.

Благодатный огонь в Симферополе
3 из 13

Церемонию встречи Благодатного огня возглавил владыка Лазарь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Святыню привезли в Крым прямо из Иерусалима.

Благодатный огонь в Симферополе
4 из 13

Святыню привезли в Крым прямо из Иерусалима.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Церемония прошла в верхнем храме Александро-Невского собора.

Благодатный огонь в Симферополе
5 из 13

Церемония прошла в верхнем храме Александро-Невского собора.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ее доставили в Симферополь представители делегации Фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь в Симферополе
6 из 13

Ее доставили в Симферополь представители делегации Фонда Андрея Первозванного.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Прихожане смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи.

Благодатный огонь в Симферополе
7 из 13

Прихожане смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это важная традиция для всех верующих.

Благодатный огонь в Симферополе
8 из 13

Это важная традиция для всех верующих.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Священнослужитель держит в руках свечи с Благодатным огнем.

Благодатный огонь в Симферополе
9 из 13

Священнослужитель держит в руках свечи с Благодатным огнем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В рамках торжественного мероприятия состоялась праздничная служба.

Благодатный огонь в Симферополе
10 из 13

В рамках торжественного мероприятия состоялась праздничная служба.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Прихожане во время богослужения держат в руках зажженные свечи.

Благодатный огонь в Симферополе
11 из 13

Прихожане во время богослужения держат в руках зажженные свечи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагодатный огонь в Симферополе
Благодатный огонь в Симферополе
12 из 13
Благодатный огонь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Частичку святыни каждый из присутствующих смог унести в свою семью, чтобы хранить как реликвию.

Благодатный огонь в Симферополе
13 из 13

Частичку святыни каждый из присутствующих смог унести в свою семью, чтобы хранить как реликвию.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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