Встреча Благодатного огня в Симферополе

У собора днем в понедельник многолюдно.
У собора днем в понедельник многолюдно.
Верующие хотят прикоснуться к одной из самых главных святынь православных всего мира.
Верующие хотят прикоснуться к одной из самых главных святынь православных всего мира.
Церемонию встречи Благодатного огня возглавил владыка Лазарь.
Церемонию встречи Благодатного огня возглавил владыка Лазарь.
Святыню привезли в Крым прямо из Иерусалима.
Святыню привезли в Крым прямо из Иерусалима.
Церемония прошла в верхнем храме Александро-Невского собора.
Церемония прошла в верхнем храме Александро-Невского собора.
Ее доставили в Симферополь представители делегации Фонда Андрея Первозванного.
Ее доставили в Симферополь представители делегации Фонда Андрея Первозванного.
Прихожане смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи.
Прихожане смогли зажечь от Благодатного огня свои свечи.
Это важная традиция для всех верующих.
Это важная традиция для всех верующих.
Священнослужитель держит в руках свечи с Благодатным огнем.
Священнослужитель держит в руках свечи с Благодатным огнем.
В рамках торжественного мероприятия состоялась праздничная служба.
В рамках торжественного мероприятия состоялась праздничная служба.
Прихожане во время богослужения держат в руках зажженные свечи.
Прихожане во время богослужения держат в руках зажженные свечи.
Частичку святыни каждый из присутствующих смог унести в свою семью, чтобы хранить как реликвию.
Частичку святыни каждый из присутствующих смог унести в свою семью, чтобы хранить как реликвию.