Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 30 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231230/glavnoe-za-den-30-dekabrya-1133928606.html
Главное за день: 30 декабря
Главное за день: 30 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Главное за день: 30 декабря
Теракт ВСУ в Белгороде – десятки погибших и более сотни пострадавших. В ООН Киеву предложили готовиться к самым плохим новостям. Российские войска за сутки... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-30T23:58
2023-12-31T00:03
главное за день
новости крыма
атака всу на белгород
белгород
сергей гладков
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
тихон шевкунов
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133929049_0:69:1220:755_1920x0_80_0_0_45d2464d149f0b9a1dd1b9f625feecc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт ВСУ в Белгороде – десятки погибших и более сотни пострадавших. В ООН Киеву предложили готовиться к самым плохим новостям. Российские войска за сутки сократили ряды ВСУ на 660 человек. У Крыма у ничтожен беспилотный катер ВМС Украины. На Херсонщине отменили комендантский час на Новый год и Рождество. На купол собора в Херсонесе установили копию дореволюционного креста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на БелгородВСУ атаковали центр Белгорода днем 30 декабря. Согласно последним данным, погибли 18 человек, из них трое детей, еще 111 пострадали. В регионе запустили единую горячую линию: по номеру "122" принимают заявки о зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. В Минобороны РФ сообщили, удар был комбинированным и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве отметили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию РФ на такие же ответные действия. В Минобороны РФ пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, однако подчеркнули, что ВС РФ "работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре" и продолжат "действовать так и дальше".В МИД России назвали эту атаку ВСУ терактом, за которым стоят Британия и США. Москва запросила срочное заседание СБ ООН.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика готова оказать Белгороду всю необходимую помощь. Поддержку высказали также в Севастополе.Плохие новости для КиеваНа заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости".Тем временем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет". В МИД РФ уже оценили перспективы такого сценария. Эксперт назвал главным достижением 2023 года для России то, что она устояла под сильнейшим натиском Запада, "который серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство". А также сказал, в чем Запад сильно просчитался, желая победить РФ. Поздравления Путина лидерам странПрезидент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, Турция, Сирия, Куба, ЮАР и ряд других. И только два – из Европы: Венгрия и Словакия. В новогоднем послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Владимир Путин особо отметил, что в 2023 году, несмотря на непростую международную обстановку, нашим странам удалось сохранить позитивную динамику отношений. В поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу российский лидер выразил готовность "к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня". Потери ВСУ за суткиЗа минувшие сутки украинские военные предприняли девять провальных атак на трех направлениях, при этом потеряли свыше 660 военнослужащих на разных участках боев в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также ВС РФ поразили места хранения топлива и вооружения на двух украинских аэродромах. Комендантский час на праздники в новых регионахОб отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.Он отметил, что благодаря такому решению жители Херсонской области "получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово". Об аналогичном решении сообщил также глава Запорожской области Евгений Балицкий. Однако несколько часов спустя это решение было отменено в связи с трагедией, произошедшей в Белгороде в результате обстрела ВСУ.Беспилотный катер ВМС Украины у берегов КрымаПатрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.В МО отметили, что беспилотник был обнаружен в северо-западной части акватории Черного моря.Новый крест Свято-Владимирского собора в ХерсонесеНа купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния."Новый крест изготовлен в Москве с применением новых технологий, учитывающих агрессивную среду", – рассказали в благочинии.О значимости события для России высказался митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, совершивший чин освящения нового креста.
https://crimea.ria.ru/20231230/medvedev-poobeschal-otvet-zelenskomu-za-belgorod-1133927265.html
https://crimea.ria.ru/20231230/shtorm-veka-krymskiy-most-i-novyy-mitropolit-top-sobytiy-goda-v-krymu-1133565945.html
https://crimea.ria.ru/20231230/nochnaya-bespilotnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1133912973.html
https://crimea.ria.ru/20231230/udar-po-feodosii-i-sovet-aksenova-zhdunam-top-novostey-nedeli-1133907623.html
https://crimea.ria.ru/20231230/yakhtennaya-marina-v-balaklave-kogda-nachnut-raboty-naberezhnoy-nazukina-1133916947.html
белгород
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133929049_61:0:1160:824_1920x0_80_0_0_d3fc1db1a33f649bb7a8beb1be5cd1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, атака всу на белгород, белгород, сергей гладков, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, тихон шевкунов, владимир путин (политик), новости сво, новые регионы россии
Главное за день: 30 декабря

Главные события и заявления субботы, 30 декабря

23:58 30.12.2023 (обновлено: 00:03 31.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт ВСУ в Белгороде – десятки погибших и более сотни пострадавших. В ООН Киеву предложили готовиться к самым плохим новостям. Российские войска за сутки сократили ряды ВСУ на 660 человек. У Крыма у ничтожен беспилотный катер ВМС Украины. На Херсонщине отменили комендантский час на Новый год и Рождество. На купол собора в Херсонесе установили копию дореволюционного креста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Белгород

ВСУ атаковали центр Белгорода днем 30 декабря. Согласно последним данным, погибли 18 человек, из них трое детей, еще 111 пострадали.
В регионе запустили единую горячую линию: по номеру "122" принимают заявки о зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
В Минобороны РФ сообщили, удар был комбинированным и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве отметили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию РФ на такие же ответные действия. В Минобороны РФ пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, однако подчеркнули, что ВС РФ "работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре" и продолжат "действовать так и дальше".
В МИД России назвали эту атаку ВСУ терактом, за которым стоят Британия и США. Москва запросила срочное заседание СБ ООН.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика готова оказать Белгороду всю необходимую помощь. Поддержку высказали также в Севастополе.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 22:16
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород

Плохие новости для Киева

На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости".
"Ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", – сказал Небензя.
Тем временем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет". В МИД РФ уже оценили перспективы такого сценария.
Эксперт назвал главным достижением 2023 года для России то, что она устояла под сильнейшим натиском Запада, "который серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство". А также сказал, в чем Запад сильно просчитался, желая победить РФ.
Шторм в Севастополе
Вчера, 19:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму

Поздравления Путина лидерам стран

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, Турция, Сирия, Куба, ЮАР и ряд других. И только два – из Европы: Венгрия и Словакия.
В новогоднем послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Владимир Путин особо отметил, что в 2023 году, несмотря на непростую международную обстановку, нашим странам удалось сохранить позитивную динамику отношений. В поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу российский лидер выразил готовность "к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".

Потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки украинские военные предприняли девять провальных атак на трех направлениях, при этом потеряли свыше 660 военнослужащих на разных участках боев в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также ВС РФ поразили места хранения топлива и вооружения на двух украинских аэродромах.
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Вчера, 07:13
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

Комендантский час на праздники в новых регионах

Об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.
Он отметил, что благодаря такому решению жители Херсонской области "получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово".
Об аналогичном решении сообщил также глава Запорожской области Евгений Балицкий. Однако несколько часов спустя это решение было отменено в связи с трагедией, произошедшей в Белгороде в результате обстрела ВСУ.

"В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", – сообщил Балицкий.

Беспилотный катер ВМС Украины у берегов Крыма

Патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
В МО отметили, что беспилотник был обнаружен в северо-западной части акватории Черного моря.
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 16:31
Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели

Новый крест Свято-Владимирского собора в Херсонесе

На купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.
"Новый крест изготовлен в Москве с применением новых технологий, учитывающих агрессивную среду", – рассказали в благочинии.
О значимости события для России высказался митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, совершивший чин освящения нового креста.
Вид со смотровой на Мраморный пляж и выход из Балаклавской бухты - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 11:40
Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина
 
Главное за деньНовости КрымаАтака ВСУ на БелгородБелгородСергей ГладковСергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяТихон ШевкуновВладимир Путин (политик)Новости СВОНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в преддверии Нового года
00:00Какой еще сегодня праздник: 31 декабря
23:58Главное за день: 30 декабря
23:03Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
22:48Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 18 человек
22:16Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
21:50В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год
21:25Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
20:54За жертв в Белгороде последует возмездие - Константинов
20:39Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
20:27Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
20:07Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
20:01Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех
19:45В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
19:27За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
19:15"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму
19:01СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
18:48Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
18:41Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
18:25ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
Лента новостейМолния