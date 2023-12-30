https://crimea.ria.ru/20231230/glavnoe-za-den-30-dekabrya-1133928606.html

Главное за день: 30 декабря

Главное за день: 30 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Главное за день: 30 декабря

Теракт ВСУ в Белгороде – десятки погибших и более сотни пострадавших. В ООН Киеву предложили готовиться к самым плохим новостям. Российские войска за сутки... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-30T23:58

2023-12-30T23:58

2023-12-31T00:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт ВСУ в Белгороде – десятки погибших и более сотни пострадавших. В ООН Киеву предложили готовиться к самым плохим новостям. Российские войска за сутки сократили ряды ВСУ на 660 человек. У Крыма у ничтожен беспилотный катер ВМС Украины. На Херсонщине отменили комендантский час на Новый год и Рождество. На купол собора в Херсонесе установили копию дореволюционного креста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на БелгородВСУ атаковали центр Белгорода днем 30 декабря. Согласно последним данным, погибли 18 человек, из них трое детей, еще 111 пострадали. В регионе запустили единую горячую линию: по номеру "122" принимают заявки о зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. В Минобороны РФ сообщили, удар был комбинированным и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве отметили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию РФ на такие же ответные действия. В Минобороны РФ пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, однако подчеркнули, что ВС РФ "работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре" и продолжат "действовать так и дальше".В МИД России назвали эту атаку ВСУ терактом, за которым стоят Британия и США. Москва запросила срочное заседание СБ ООН.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика готова оказать Белгороду всю необходимую помощь. Поддержку высказали также в Севастополе.Плохие новости для КиеваНа заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что киевский режим и его западных кураторов в ближайшее время ждут "самые плохие новости".Тем временем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет". В МИД РФ уже оценили перспективы такого сценария. Эксперт назвал главным достижением 2023 года для России то, что она устояла под сильнейшим натиском Запада, "который серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство". А также сказал, в чем Запад сильно просчитался, желая победить РФ. Поздравления Путина лидерам странПрезидент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, Турция, Сирия, Куба, ЮАР и ряд других. И только два – из Европы: Венгрия и Словакия. В новогоднем послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Владимир Путин особо отметил, что в 2023 году, несмотря на непростую международную обстановку, нашим странам удалось сохранить позитивную динамику отношений. В поздравлении президенту Сербии Александру Вучичу российский лидер выразил готовность "к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня". Потери ВСУ за суткиЗа минувшие сутки украинские военные предприняли девять провальных атак на трех направлениях, при этом потеряли свыше 660 военнослужащих на разных участках боев в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также ВС РФ поразили места хранения топлива и вооружения на двух украинских аэродромах. Комендантский час на праздники в новых регионахОб отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.Он отметил, что благодаря такому решению жители Херсонской области "получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово". Об аналогичном решении сообщил также глава Запорожской области Евгений Балицкий. Однако несколько часов спустя это решение было отменено в связи с трагедией, произошедшей в Белгороде в результате обстрела ВСУ.Беспилотный катер ВМС Украины у берегов КрымаПатрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.В МО отметили, что беспилотник был обнаружен в северо-западной части акватории Черного моря.Новый крест Свято-Владимирского собора в ХерсонесеНа купол Свято-Владимирского собора в Херсонесе установили новый крест, который является точной копией того, что был на храме до революции. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния."Новый крест изготовлен в Москве с применением новых технологий, учитывающих агрессивную среду", – рассказали в благочинии.О значимости события для России высказался митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, совершивший чин освящения нового креста.

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https://crimea.ria.ru/20231230/nochnaya-bespilotnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1133912973.html

https://crimea.ria.ru/20231230/udar-po-feodosii-i-sovet-aksenova-zhdunam-top-novostey-nedeli-1133907623.html

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