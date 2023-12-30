https://crimea.ria.ru/20231230/kogo-putin-pozdravil-s-rozhdestvom-i-novym-godom--1133918845.html
Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годом
Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Кого Путин поздравил с Рождеством и Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T14:21
2023-12-30T14:21
2023-12-30T14:21
владимир путин (политик)
в мире
новый год 2024
рождество христово
политика
виктор орбан
александр вучич
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, Турция, Сирия, Куба, ЮАР и ряд других. И только два – из Европы: Венгрия и Словакия. Это следует из сообщения на сайте президента РФ..В частности, российский лидер поздравил руководство Белоруссии, Азербайджана, Армении, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и Южной Осетии.В число получивших поздравительные телеграммы от президента РФ и пожелания с праздниками вошли также лидеры Турции, Сирии, Индии, Китая, Вьетнама, ЮАР, Лаосской Народно-Демократической Республики и некоторых заокеанских стан: Кубы, Никарагуа, Бразилии, Боливии и Венесуэлы.Поздравления российского президента в Европе получили главы только двух государств – Венгрии и Сербии.Отмечается также, что, обращаясь к Орбану, Владимир Путин "подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия, позволяющего воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам российского и венгерского народов".В поздравлении, адресованном президенту Сербии Александру Вучичу, российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией основываются на многовековых традициях "дружбы и духовной близости" и выразил готовность "к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска. А также некоторых бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе: Николя Саркози (президент Франции с 2007 –2012 гг.), Герхарда Шредера (федеральный канцлер Германии в 1998 –2025 гг.), Роберта Кочаряна (президент Армении в 1998 г.–2008 гг.) и Нурсултана Назарбаева (первый президент Казахстана в 1989 – 2019 гг.).Читайте также на РИА Новости Крым:Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт "Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу
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владимир путин (политик), в мире, новый год 2024, рождество христово, политика, виктор орбан, александр вучич, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2024 годом лидеров зарубежных государств и правительств, в числе которых Белоруссия, Китай, Турция, Сирия, Куба, ЮАР и ряд других. И только два – из Европы: Венгрия и Словакия. Это следует из сообщения на сайте президента РФ..
В частности, российский лидер поздравил руководство Белоруссии, Азербайджана, Армении, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и Южной Осетии.
В число получивших поздравительные телеграммы от президента РФ и пожелания с праздниками вошли также лидеры Турции, Сирии, Индии, Китая, Вьетнама, ЮАР, Лаосской Народно-Демократической Республики и некоторых заокеанских стан: Кубы, Никарагуа, Бразилии, Боливии и Венесуэлы.
Поздравления российского президента в Европе получили главы только двух государств – Венгрии и Сербии.
"В новогоднем послании премьер-министру Венгрии Виктору Орбану Владимир Путин сделал акцент на том, что в минувшем году, несмотря на непростую международную обстановку, удалось сохранить позитивную динамику российско-венгерских отношений", – уточнила пресс-служба президента.
Отмечается также, что, обращаясь к Орбану, Владимир Путин "подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия, позволяющего воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам российского и венгерского народов".
В поздравлении, адресованном президенту Сербии Александру Вучичу, российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией основываются на многовековых традициях "дружбы и духовной близости" и выразил готовность "к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".
Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска. А также некоторых бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе: Николя Саркози (президент Франции с 2007 –2012 гг.), Герхарда Шредера (федеральный канцлер Германии в 1998 –2025 гг.), Роберта Кочаряна (президент Армении в 1998 г.–2008 гг.) и Нурсултана Назарбаева (первый президент Казахстана в 1989 – 2019 гг.).
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