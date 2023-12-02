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Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели
Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели
Смертельный ураган в Крыму и его последствия. Освобождение Артемовского и шокирующие потери ВСУ. Заявление Зеленского по Крыму и Донбассу. Украинские "планы о... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T19:28
2023-12-02T19:30
топ новостей недели
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
новости крыма
министерство обороны рф
владимир зеленский (президент украины)
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
скифское золото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Смертельный ураган в Крыму и его последствия. Освобождение Артемовского и шокирующие потери ВСУ. Заявление Зеленского по Крыму и Донбассу. Украинские "планы о переименовании" городов Крыма. Передача Украине скифского золота. Уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Смертельный ураганСильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. Также стихия обрушилась на Кубань и новые регионы России. Ветер сносил деревья, срывал кровли и провода, у берегов Анапы на мель выбросило сухогруз, в порту Ялты штормом оторвало баржу. В Севастопольском аквариуме из-за обрушения кровли погибли сотни морских животных.По данным МЧС России, в Сочи из-за урагана погиб один человек, в Крыму – пятеро, и еще 12 пострадали. На территории республики произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Из затопленных жилых домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек, из них 69 детей.Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений. Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. В 17 регионах был введен режим чрезвычайной ситуации.Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Освобождение АртемовскогоПодразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили на этой неделе в Минобороны РФ. Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута). Сам Артемовск был полностью освобожден в мае этого года. Как заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.Заявление ЗеленскогоВернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление на этой неделе сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, наиболее трудным может быть "процесс ментального возвращения" Донбасса, где люди в течение почти десяти лет живут под обстрелами. При этом украинский президент в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами"."Переименование" крымских городовВласти Украины намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили на этой неделе в минреинтеграции страны. По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины. По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.Скифское золотоНа этой неделе Скифское золото, украденное у крымских музеев, прибыло из Нидерландов на Украину и было доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ, сообщила украинская таможенная служба. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, передача Нидерландами принадлежащего четырем крымским музеям Скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, спасти сокровище от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции.Уход Киссинджера30 декабря в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции, прокомментировал уход из жизни политика вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями вдове умершего Ненси Киссинджер.
https://crimea.ria.ru/20231201/shtorm-voda-i-mechet-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-sputniku-v-krymu-1133246338.html
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топ новостей недели, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, новости крыма, министерство обороны рф, владимир зеленский (президент украины), крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), скифское золото, генри киссинджер

Смертельный ураган и уход Киссинджера: топ новостей недели

19:28 02.12.2023 (обновлено: 19:30 02.12.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Смертельный ураган в Крыму и его последствия. Освобождение Артемовского и шокирующие потери ВСУ. Заявление Зеленского по Крыму и Донбассу. Украинские "планы о переименовании" городов Крыма. Передача Украине скифского золота. Уход из жизни экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Смертельный ураган

Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду. Также стихия обрушилась на Кубань и новые регионы России. Ветер сносил деревья, срывал кровли и провода, у берегов Анапы на мель выбросило сухогруз, в порту Ялты штормом оторвало баржу. В Севастопольском аквариуме из-за обрушения кровли погибли сотни морских животных.
По данным МЧС России, в Сочи из-за урагана погиб один человек, в Крыму – пятеро, и еще 12 пострадали. На территории республики произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Из затопленных жилых домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек, из них 69 детей.
Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 – с повреждением кровель зданий и сооружений. Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах, добавил глава республики. В 17 регионах был введен режим чрезвычайной ситуации.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, оценивается в 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 18:00Радио "Спутник в Крыму"
Шторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"

Освобождение Артемовского

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Артемовское на Донецком направлении, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили на этой неделе в Минобороны РФ. Село Артемовское (Хромово) расположено к западу от Артемовска (Бахмута). Сам Артемовск был полностью освобожден в мае этого года. Как заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения.
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
13:52
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя

Заявление Зеленского

Вернуть Крым и Донбасс будет очень сложно, поскольку жители республик этого не хотят. Такое заявление на этой неделе сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, наиболее трудным может быть "процесс ментального возвращения" Донбасса, где люди в течение почти десяти лет живут под обстрелами. При этом украинский президент в очередной раз назвал жителей освобожденных республик "сепаратистами".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:56
Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией

"Переименование" крымских городов

Власти Украины намерены "возвратить" городам Крыма "исторические" тюркские и крымско-татарские названия, заявили на этой неделе в минреинтеграции страны. По информации ведомства, об этом шла речь на заседании нацкомиссии по вопросам крымско-татарского языка. Подготовка данного решения продолжается в рамках "декоммунизации" Украины. По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 19:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Фантомные боли: зачем Киев хочет переименовать города в Крыму

Скифское золото

На этой неделе Скифское золото, украденное у крымских музеев, прибыло из Нидерландов на Украину и было доставлено на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации сокровищ, сообщила украинская таможенная служба. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, передача Нидерландами принадлежащего четырем крымским музеям Скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, спасти сокровище от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно в Крым можно только после достижения целей специальной военной операции.
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 17:43
Крым опротестует передачу Украине скифского золота

Уход Киссинджера

30 декабря в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции, прокомментировал уход из жизни политика вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями вдове умершего Ненси Киссинджер.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября, 10:45Фотоленты
Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
 
Топ новостей неделиУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовостиНовости КрымаМинистерство обороны РФВладимир Зеленский (президент Украины)КрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Скифское золотоГенри Киссинджер
 
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