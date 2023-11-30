https://crimea.ria.ru/20231130/v-vozraste-100-let-umer-eks-gossekretar-ssha-genri-kissindzher-1133199041.html

В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T07:10

2023-11-30T07:10

2023-11-30T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters.Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. Бежав от нацизма, его семья перебралась в США в 1938 году, а уже в 1943 году будущий патриарх американской дипломатии получил гражданство США.Авторитетный американский политик, лауреат Нобелевской премии мира, писатель и интеллектуал Генри Киссинджер за свою долгую карьеру занимал множество различных должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента страны Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда.Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, удивляя общественность глубиной и точностью прогнозов.Экс-госсекретарь написал 21 книгу, посвященную вопросам национальной безопасности США, регулярно консультировал американских президентов от обеих политических партий, проводил встречи с мировыми лидерами даже в преклонном возрасте.В июле 2023 года, когда Киссинджеру уже исполнилось 100 лет, он провел встречу председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам китайский лидер выразил надежду, что экс-госсекретарь продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более половины столетия назад.В последние годы дипломат также занимался изучением проблематики искусственного интеллекта, выступал в СМИ и на конференциях, продолжал писать книги.Похороны Киссинджера пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер, семья экс-госсекретаря уже предложила всем желающим отправить пожертвования в Центр глобальных отношений имени Генри Киссинджера либо в Медицинский центр для животных.Читайте также на РИА Новости Крым:Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым

https://crimea.ria.ru/20230711/za-podryvom-severnykh-potokov-stoit-ukraina--mnenie-kissindzhera-1129972030.html

https://crimea.ria.ru/20230527/on-pridumal-razryadku-i-chelnochnuyu-diplomatiyu-100-let-genri-kissindzheru-1129000468.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри киссинджер, сша, утраты, в мире, новости