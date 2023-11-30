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В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T07:10
2023-11-30T07:10
2023-11-30T07:28
генри киссинджер
сша
утраты
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters.Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. Бежав от нацизма, его семья перебралась в США в 1938 году, а уже в 1943 году будущий патриарх американской дипломатии получил гражданство США.Авторитетный американский политик, лауреат Нобелевской премии мира, писатель и интеллектуал Генри Киссинджер за свою долгую карьеру занимал множество различных должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента страны Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда.Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, удивляя общественность глубиной и точностью прогнозов.Экс-госсекретарь написал 21 книгу, посвященную вопросам национальной безопасности США, регулярно консультировал американских президентов от обеих политических партий, проводил встречи с мировыми лидерами даже в преклонном возрасте.В июле 2023 года, когда Киссинджеру уже исполнилось 100 лет, он провел встречу председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам китайский лидер выразил надежду, что экс-госсекретарь продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более половины столетия назад.В последние годы дипломат также занимался изучением проблематики искусственного интеллекта, выступал в СМИ и на конференциях, продолжал писать книги.Похороны Киссинджера пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер, семья экс-госсекретаря уже предложила всем желающим отправить пожертвования в Центр глобальных отношений имени Генри Киссинджера либо в Медицинский центр для животных.Читайте также на РИА Новости Крым:Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
https://crimea.ria.ru/20230711/za-podryvom-severnykh-potokov-stoit-ukraina--mnenie-kissindzhera-1129972030.html
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генри киссинджер, сша, утраты, в мире, новости
В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
В возрасте 100 лет умер бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
07:10 30.11.2023 (обновлено: 07:28 30.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым.
В американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии, передает Reuters
.
Киссинджер родился в 1923 году в Германии в семье учителя. Бежав от нацизма, его семья перебралась в США в 1938 году, а уже в 1943 году будущий патриарх американской дипломатии получил гражданство США.
Авторитетный американский политик, лауреат Нобелевской премии мира, писатель и интеллектуал Генри Киссинджер за свою долгую карьеру занимал множество различных должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента страны Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда.
Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, удивляя общественность глубиной и точностью прогнозов.
Экс-госсекретарь написал 21 книгу, посвященную вопросам национальной безопасности США, регулярно консультировал американских президентов от обеих политических партий, проводил встречи с мировыми лидерами даже в преклонном возрасте.
В июле 2023 года, когда Киссинджеру уже исполнилось 100 лет, он провел встречу председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам китайский лидер выразил надежду, что экс-госсекретарь продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более половины столетия назад.
В последние годы дипломат также занимался изучением проблематики искусственного интеллекта, выступал в СМИ и на конференциях, продолжал писать книги.
Похороны Киссинджера пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер, семья экс-госсекретаря уже предложила всем желающим отправить пожертвования в Центр глобальных отношений имени Генри Киссинджера либо в Медицинский центр для животных.
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