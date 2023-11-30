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Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T09:39
2023-11-30T09:39
2023-11-30T09:40
генри киссинджер
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Косачев напомнил, что Киссинджер был представителем так называемой Realpolitik, за что его "и ругали, и хвалили". Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами, отметил он.Несмотря на то, что в биографии бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера было немало темных пятен, он войдет в историю как "выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", уверен вице-спикер Совфеда.Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет в штате Коннектикут. Похороны экс-госсекретаря пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: биографияПридумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри КиссинджерКиссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
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генри киссинджер, константин косачев, мнения, политика, сша, утраты, новости, совет федерации
Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
Киссинджер войдет в историю как выдающийся дипломат, с ним ушла эпоха – сенатор Косачев
09:39 30.11.2023 (обновлено: 09:40 30.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Ушел представитель эпохи, когда США руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями. Когда Вашингтон имел в своем арсенале дипломатию, а не только санкции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев напомнил, что Киссинджер был представителем так называемой Realpolitik, за что его "и ругали, и хвалили". Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами, отметил он.
Несмотря на то, что в биографии бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера было немало темных пятен, он войдет в историю как "выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", уверен вице-спикер Совфеда.
"Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают", - подытожил он.
Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет
в штате Коннектикут. Похороны экс-госсекретаря пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер.
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