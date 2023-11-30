https://crimea.ria.ru/20231130/takikh-bolshe-ne-delayut-v-sovfede-vyskazalis-o-smerti-kissindzhera-1133201368.html

Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера

Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера

Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T09:39

2023-11-30T09:39

2023-11-30T09:40

генри киссинджер

константин косачев

мнения

политика

сша

утраты

новости

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера символизирует уход целой эпохи, когда американцы имели в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Косачев напомнил, что Киссинджер был представителем так называемой Realpolitik, за что его "и ругали, и хвалили". Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами, отметил он.Несмотря на то, что в биографии бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера было немало темных пятен, он войдет в историю как "выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог", уверен вице-спикер Совфеда.Генри Киссинджер умер 30 ноября в возрасте 100 лет в штате Коннектикут. Похороны экс-госсекретаря пройдут в Нью-Йорке и будут носить "приватный семейный" характер.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: биографияПридумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри КиссинджерКиссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри киссинджер, константин косачев, мнения, политика, сша, утраты, новости, совет федерации