Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: биография

2023-11-30T07:22

2023-11-30T07:22

2023-11-30T07:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Бывший государственный секретарь США, дипломат и политолог Генри Альфред Киссинджер (Henry Alfred Kissinger) родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт (Бавария, Германия) в еврейской семье. В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.С 1943 по 1946 годы Киссинджер служил в Корпусе контрразведки армии США, а с 1946 по 1949 год был капитаном резерва военной разведки.В 1950 году с отличием окончил Гарвардский колледж (США), получив степень бакалавра. В 1952 и в 1954 годах получил степени магистра и доктора философии в Гарвардском университете.С 1951 по 1971 год – директор Гарвардского международного семинара.С 1954 по 1969 год преподавал в Гарвардском университете. В 1957 году стал заместителем директора Департамента государственного управления и Центра международных отношений Гарварда. С 1958 по 1971 год был директором Гарвардской программы оборонных исследований.Одновременно работал консультантом в Группе оценки систем вооружений Объединенного комитета начальников штабов армии США (1959-1960), в Совете национальной безопасности США (1961-1962), в Агентстве по контролю над вооружениями и вопросам разоружения (1961-1968), в Государственном департаменте США (1965-1968) и многих других структурах.С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.С сентября 1973 года по январь 1977 года – 56-й государственный секретарь США.Стал первым государственным секретарем США иностранного происхождения.В 1970-х годах Киссинджер был председателем Сорокового комитета правительства США, курировавшего тайные операции ЦРУ.Генри Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями. Во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году США вышли из договора). Внес значительный вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.Активно добивался улучшения американо-китайских отношений.В 1973 году сыграл важную роль в прекращении арабо-израильской войны, восстановлении дипотношений США с Египтом.В 1977 году, оставив пост госсекретаря, преподавал в Джорджтаунском университете (Вашингтон).В 1982 году основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc., занимающуюся аналитикой и подготовкой экспертных оценок по заказам крупных компаний, учреждений США и других стран.В 1983 году был назначен председателем Национальной двухпартийной комиссии по Центральной Америке.С 1984 года по 1990 год являлся членом Консультативного совета по внешней разведке при президенте США.В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.В 2000 году в ходе предвыборной кампании был советником кандидата в президенты США Джорджа Буша-младшего.С 2001 года по 2020 год был членом Совета по оборонной политике.С ноября 2021 года снова стал членом Совета.В ноябре 2002 года был назначен руководителем комиссии по расследованию террористических актов 11 сентября 2001 года, однако вскоре подал в отставку.В последние годы Киссинджер возглавлял Kissinger Associates, Inc., являлся членом Международного совета J.P. Morgan Chase & Co., советником Центра стратегических и международных исследований, почетным членом Международного олимпийского комитета, почетным попечителем "Метрополитен-музея" (Нью-Йорк) членом консультативного совета Международного комитета спасения и других организаций.Генри Киссинджер – автор множества книг и мемуаров, среди которых "Ядерное оружие и внешняя политика" (1957), "Годы в Белом доме" (1979), "Переломные годы" (1982), "Дипломатия" (1994), "Годы обновления" (1999), "Нужна ли Америке внешняя политика " (2001), "О Китае" (2011), "Мировой порядок" (2014), "Искусственный разум и новая эра человечества" (в соавторстве, 2021), "Лидерство: шесть уроков мировой стратегии" (2022) и другие.Опубликовал большое число статей по внешней политике США, международным отношениям, истории дипломатии, которые появлялись в ведущих мировых изданиях.Генри Киссинджер – лауреат Нобелевской премии мира (1973), удостоен Бронзовой звезды Вооруженных Сил США (1945), Президентской медали Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), Медали Свободы (1986) и других наград.Первый лауреат премии Эвальда фон Кляйста Международной конференции по политике безопасности в Мюнхене (2009).Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России (2013).В 2016 году был избран иностранным членом Российской академии наук.Согласно опросу журнала Foreign Policy (2015), Киссинджер был признан самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет.Многократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в ходе визитов в Россию (последний раз – в июне 2017 года), а также с президентом Дмитрием Медведевым (в июне и декабре 2008 года), и другими официальными лицами.В сентябре 2003 года в своем доме в Нью-Йорке Киссинджер принял президента России Владимира Путина.Киссинджер был женат вторым браком, от первого брака у него двое детей.29 ноября 2023 года экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет.

