https://crimea.ria.ru/20231130/pridumal-razryadku-i-chelnochnuyu-diplomatiyu-chem-izvesten-genri-kissindzher-1133200369.html

Придумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри Киссинджер

Придумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри Киссинджер - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Придумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри Киссинджер

Госсекретарь США в администрации президента Ричарда Никсона Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Патриарх американской дипломатии до последнего был... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T09:14

2023-11-30T09:14

2023-11-30T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Госсекретарь США в администрации президента Ричарда Никсона Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, в первую очередь республиканцы, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.Одни называют Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и "военным преступником", другие чтят его как миротворца, за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике "разрядки" между США и СССР.Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ. Хотя сам он уже непосредственно не участвовал в выработке американской внешней политики, но определенно выступал своего рода глашатаем решений, которые принимают либо рассматривают правящие круги США, но не желают заявлять об этом публично.Из эмигрантов – в геополитического гуруВыходец из баварской еврейской семьи, которая в 1938 году вынужденно переехала в США, спасаясь от нацистского холокоста, Хайнц Альфред Киссинджер сделал блестящую карьеру за океаном.Окончив Гарвардский колледж и занимаясь преподаванием, он впоследствии попал на работу в структуры, занимающиеся консультированием ведущих политических и военных деятелей страны. Киссинджер работал экспертом по вопросам безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Руководил исследованиями в области ядерного оружия, обороны и внешней политики в Совете по международным отношениям, Фонде братьев Рокфеллеров, Гарвардской программе оборонных исследований. Работал консультантом в нескольких правительственных агентствах и аналитических центрах.Настоящее возвышение Киссинджера произошло при президенте Ричарде Никсоне. В 1969 году он возглавил Совет национальной безопасности, а спустя четыре года стал еще и государственным секретарем. Киссинджер – пока единственный деятель в американской истории, который совмещал эти две должности. Даже после скандальной отставки Никсона и прихода на высший пост Джеральда Форда его сместили с должности главы Совета нацбезопасности, но оставили руководить Госдепом. Уже тогда в руках Киссинджера сосредоточилась большая власть и бразды правления американской внешней политикой.Даже покинув государственную службу, он продолжал играть существенную роль в принятии Вашингтоном важных решений. Дипломат-тяжеловес возглавлял Национальную двухпартийную комиссию по Центральной Америке при Рональде Рейгане и консультировал Джорджа Буша-старшего при подготовке его встреч с Михаилом Горбачевым.Архитектор "разрядки" и политического реализмаВ качестве советника по нацбезопасности при Никсоне Киссинджер был создателем и идеологом политики "разрядки" международной напряженности, направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. "Разрядка", разумеется, не являлась искренним желанием Вашингтона помириться с Советским Союзом, а была следствием огромных внутренних проблем внутри самих США. Зашкаливающая инфляция, проигрываемая война во Вьетнаме, рост внутриполитической напряженности и левых настроений, сдача позиций в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, успехи СССР в ядерной гонке вооружений, рост его авторитета и влияния заставили руководство Штатов искать новые подходы. Нужна была передышка.В 1969 году в Хельсинки начались закрытые переговоры представителей двух стран, ставшие базой будущих договоров и соглашений по нормализации взаимоотношений и обеспечению мира, включая Соглашение об ограничении стратегических вооружений, а также о развитии торговли, культурных связей. Между Киссинджером и советским послом Анатолием Добрыниным был организован канал прямой связи.Безусловно, это вовсе не означало отказа США от роли мирового гегемона и тем более от стратегии сдерживать и подавлять Советский Союз. Потому Никсон и Киссинджер параллельно начали сближение с коммунистическим Китаем, стремясь окончательно вбить клин между Пекином и Москвой. Кроме того, восстанавливали свои ослабленные позиции в Европе, которая начала проводить все более самостоятельную политику. Действуя через НАТО, Вашингтон добился от европейцев принятия новой программы роста вооружений.Киссинджера также называют автором концепции политического реализма (Realpolitic) в международных отношениях. Его суть – сохранение баланса сил как необходимого элемента стабильности, понимание истории, культуры и экономики государств, вынесение идеологического противостояния за скобки. А если совсем упрощенно: нужно сотрудничать с конкурентами, извлекая из того больше выгоды, чем они. На основе этого реализма базировалась киссинджеровская политика "разрядки". Свою роль для США она выполнила – дала им необходимую передышку, притушила внутренние и внешние проблемы.Челночный дипломатС именем Генри Киссинджера связано понятие "челночная дипломатия". Это политическое посредничество, при котором спорные и конфликтные ситуации между двумя сторонами решаются при участии третьей стороны, предлагающей некий компромиссный вариант. Эту тактику госсекретарь США успешно применил при разъединении войск и урегулировании вооруженных конфликтов между Египтом и Израилем, Сирией и Израилем. Тогдашний израильский премьер Голда Меир так оценила работу Киссинджера: "Усилия, которые он приложил, чтобы добиться мира в регионе, следует назвать сверхчеловеческими".Госсекретарь эффективно использовал "челночную дипломатию" и в переговорах с Китаем. Киссинджер летал в Китай в общей сложности девять раз. Итогом стал визит президента Никсона в Пекин в феврале 1972 года. В результате китайско-американские отношения после 22-х лет существенно улучшились, в том числе в торгово-экономической сфере.Эксперты отмечают: дипломатия Киссинджера сочетала в себе беспрецедентное количество международных встреч, включавших в себе как публичные контакты глав государств и министров иностранных дел, так и кулуарные переговоры. По приблизительным подсчетам, только за период 1969-1972 годов он совершил около 30 визитов более чем в 20 стран мира.Нобелевский лауреат и "военный преступник"В 1973 году американский госсекретарь удостоился Нобелевской премии мира. Эту награду комитет вручил Киссинджеру и северовьетнамскому дипломату Ле Дык Тхо с формулировкой "В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме" за его роль в подписании Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира. Представитель Коммунистической партии Вьетнама от премии отказался, аргументировав это тем, что война в его стране продолжается.А мистер Генри не отказался. Более того, как утверждает экс-министр обороны США Кларк Клиффорд и некоторые другие американские политики, мирный договор по Вьетнаму – искусно разыгранная политтехнология. Киссинджеру удалось уговорить хунту Южного Вьетнама отклонить мирные предложения вице-президента-демократа Хьюберта Хэмфри – главного конкурента Никсона за пост президента. В результате из рук Хэмфри вырвали главный политический козырь, а через четыре года Никсон сумел победить на выборах, подписав мир практически на тех же условиях, которые предлагали демократы. Вот только за это время в боевых действиях погибли полтора миллиона человек…Уже спустя годы журналисты, проведя расследование, пришли к выводу, что Киссинджер несет ответственность за гибель сотен тысяч человек в Лаосе и Камбодже, когда на их территории распространилась Вьетнамская война с проведением жестоких наземных рейдов и ковровых бомбардировок. Также его обвинили в пособничестве пакистанским репрессиям в Бенгалии (ныне - Бангладеш) и санкционировании оккупации Индонезией Восточного Тимора, следствием которых стал жестокий геноцид и гибель сотен тысяч человек.Бывшему госсекретарю и его бывшему шефу, ныне уже покойному Никсону, инкриминировали организацию расправы в ряде стран Южной Америки, вошедшие в историю под названием операция "Кондор". Так называлась кампания по преследованию и уничтожению коммунистов и социалистов диктаторскими режимами Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Боливии при поддержке спецслужб США в 1970-1980-х годах.Несмотря на все обвинения, Киссинджер никогда не привлекался к ответственности или даже официально обвинен в военных преступлениях, впрочем, как и многие чиновники, сотрудники спецслужб и военнослужащие США, непосредственно причастные к этим преступлениям.Не друг РоссииПосле ухода с государственной службы Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором, создал консалтинговую компанию для политиков и бизнесменов. Несколько ослабшее внимание мировой общественности к его фигуре усилилось с началом специальной военной операции на Украине. Он писал по этому поводу статьи, делал заявления и давал интервью.Патриарх американской дипломатии утверждал, что теперь в этом конфликте произошли "стратегические изменения" и "настало время интегрировать их в новую структуру, чтобы достичь мира путем переговоров". В связи с этим он полагал, что Украина должна вступить в НАТО, а российские войска – вернуться за линию разграничения, которая существовала до 24 февраля. В то же время, считал экс-госсекретарь, Украина в итоге может уступить России часть территорий, на которых должны пройти референдумы, а судьба Крыма может стать предметом переговоров. Судя по многочисленным публикациям в наиболее влиятельных американских медиа, США при определенных обстоятельствах вполне могут пойти на этот сценарий.План Киссинджера вызвал серьезный информационный резонанс. Эксперты попытались найти в нем скрытые смыслы и зашифрованные послания. Хотя в некоторых моментах бывший госсекретарь особо не скрывал намерений. Те элитные группы, которые он представлял, стремятся к заморозке конфликта, опасаясь его дальнейшей эскалации. Мол, в составе НАТО киевский режим будет более подконтрольным и не станет принимать решения по территориальным претензиям. По логике Киссинджера, это снизит риски возникновения глобальной войны. Как считают некоторые политологи, тем самым он постепенно приучал Европу к мысли о членстве Украины в НАТО, хотя сейчас внутри альянса существуют непреодолимые разногласия по этому вопросу. По крайней мере, пока…Но приемлемы ли эти предложения для России? Однозначно нет. Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области – это уже де-юре российские территории, референдумы о самоопределении там уже состоялись. А вступление остатков Украины в НАТО уж точно не будет способствовать стабилизации ситуации. Ведь именно угроза размещения натовского оружия во враждебной нам стране стала одной из причин СВО. Да и само руководство альянса и многие его члены неоднократно открыто заявляли, что главная их цель – поражение России.Киссинджер в свое время сказал немало хороших слов о России, ее людях, ценностях, несгибаемости и историческом достоинстве, а также призвал Запад отказаться от планов расчленить нашу страну. Но при этом он предлагал нашей стране капитулировать. Очередное подтверждение того, что хитрый лис Генри никогда не был "другом" СССР или России. Скорее, он был циничным прагматиком, мощным двигателем американских интересов. Что, впрочем, не мешает многим экспертам, дипломатам и политикам, в том числе и в нашей стране, относиться к нему с уважением, прежде всего, как к величайшему профессионалу своего дела.

https://crimea.ria.ru/20231130/v-vozraste-100-let-umer-eks-gossekretar-ssha-genri-kissindzher-1133199041.html

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