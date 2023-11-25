Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231125/peregovory-po-ukraine-i-gibel-zhurnalista-top-novostey-nedeli-1133034491.html
Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
Заявления Путина и Зеленского о переговорах. Перемирие в секторе Газа. Лобовое столкновение поездов в Ульяновской области. Смерть кемеровского экс-губернатора... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T18:16
2023-11-25T18:20
новости
топ новостей недели
россия
владимир путин (политик)
украина
владимир зеленский (президент украины)
сектор газа
обострение ситуации в израиле
происшествия
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133054928_0:0:2298:1293_1920x0_80_0_0_a36eef01f657e8b10f23880c847b0db1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Зеленского о переговорах. Перемирие в секторе Газа. Лобовое столкновение поездов в Ульяновской области. Смерть кемеровского экс-губернатора Тулеева и гибель российского журналиста Максудова. Ордена Мужества погибшим сотрудникам "Черноморнефтегаза". Ситуация в "Крымэнерго". Опасность тихоокеанского Эль-Ниньо. Погодный апокалипсис в Крыму. Признание Митрополита Тихона.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявления Путина и ЗеленскогоУкраинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По словам Зеленского, российская сторона якобы "сама не выражает желания заключить мир", поэтому Киев не может пойти на "мир любой ценой". При этом Президент России Владимир Путин на этой неделе в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Перемирие в секторе ГазаИзраиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, также должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи во все районы сектора Газа и свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном 22 ноября в Telegram-канале по итогам переговоров. Перемирие вступило в силу в 8:00 24 ноября.Столкновение поездовКак минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь – Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Авария случилась на станции Бряндино в Ульяновской области в среду, 22 ноября. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам. Госпитализация никому не потребовалась. Спустя несколько часов пассажирский состав возобновил движение. Ситуация в "Крымэнерго"Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. 23 ноября в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым утвердили кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго", им стал Вячеслав Гайдук. Тихоокеанский Эль-НиньоНа этой неделе генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о том, природный феномен Эль-Ниньо, который принес рекордную жару во многие регионы мира в 2023 году, продолжит усугублять погодные условия в 2024-м. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры и в начале следующего года спровоцировать наводнения и аномальную жару. По словам доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, Эль-Ниньо действительно способен вызвать ураганы, наводнения, аномальную жару или другие погодные катаклизмы, но Крымский полуостров в обозримом будущем вне опасности. Погодный апокалипсисВ Крыму в эти выходные и в начале следующей недели объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с мокрым снегом и ураганного ветра, который, по прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник усилится до 38 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей.Признание МитрополитаНа этой неделе на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым состоялся видеомост Симферополь – Москва главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Речь шла о развитии православия и православной культуры в Крыму, духовном воспитании и просвещении молодежи, сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, защите исторической правды, культурно-просветительских проектах Крымской митрополии. Также Митрополит рассказал об отношениях с Путиным и признался в любви к Крыму.Гибель ЖурналистаНа этой неделе украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. 23 ноября Максудов скончался. Журналист работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр". Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Посмертные ордена МужестваСемь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на этой неделе на официальном сайте правовой информации. Речь идет о погибших в июне прошлого года, когда киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы.Уход ТулееваНа этой неделе ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он умер на 80-м году жизни. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах. Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
https://crimea.ria.ru/20231125/politolog-raskryl-podopleku-slov-arakhamii-o-sryve-peregovorov-s-rf-1133053423.html
https://crimea.ria.ru/20231122/kak-idet-evakuatsiya-rossiyan-i-ikh-rodstvennikov-iz-sektora-gaza--mchs-1132975119.html
https://crimea.ria.ru/20231124/v-khersonskoy-oblasti-otmenili-rezhim-chs-posle-podryva-kakhovskoy-ges-1133031766.html
https://crimea.ria.ru/20231124/natsionalizatsiya-v-krymu-esche-shest-obektov-prodali-za-370-mln-rubley-1133039590.html
https://crimea.ria.ru/20231125/podtoplennye-doma-i-razmytye-plyazhi-kuban-perezhivaet-udar-stikhii-1133051570.html
https://crimea.ria.ru/20231124/uragan-nakroet-krym-1133035902.html
https://crimea.ria.ru/20231123/mitropolit-tikhon-pokhvalil-splochennost-pravoslavnykh-kryma-1132984229.html
https://crimea.ria.ru/20231123/pal-smertyu-khrabrykh-dmitriy-kiselev-o-gibeli-zhurnalista-maksudova-1132995349.html
https://crimea.ria.ru/20231121/morpekhi-iz-sevastopolya-raz-za-razom-oprokidyvayut-protivnika-v-dnepr-1132923374.html
https://crimea.ria.ru/20231123/v-krymu-peredali-nagrady-semyam-pogibshikh-v-novykh-regionakh-stroiteley-1133017210.html
россия
украина
сектор газа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133054928_196:0:2255:1544_1920x0_80_0_0_30573f2e42ec7c93c1aa34d665114f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, топ новостей недели, россия, владимир путин (политик), украина, владимир зеленский (президент украины), сектор газа, обострение ситуации в израиле, происшествия, железная дорога, гуп рк "крымэнерго", погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, тихон шевкунов, борис максудов, черноморнефтегаз, награды, утраты, память, аман тулеев
Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:16 25.11.2023 (обновлено: 18:20 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове
Цветы в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Зеленского о переговорах. Перемирие в секторе Газа. Лобовое столкновение поездов в Ульяновской области. Смерть кемеровского экс-губернатора Тулеева и гибель российского журналиста Максудова. Ордена Мужества погибшим сотрудникам "Черноморнефтегаза". Ситуация в "Крымэнерго". Опасность тихоокеанского Эль-Ниньо. Погодный апокалипсис в Крыму. Признание Митрополита Тихона.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Заявления Путина и Зеленского

Украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По словам Зеленского, российская сторона якобы "сама не выражает желания заключить мир", поэтому Киев не может пойти на "мир любой ценой". При этом Президент России Владимир Путин на этой неделе в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
17:39
Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ

Перемирие в секторе Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, также должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи во все районы сектора Газа и свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном 22 ноября в Telegram-канале по итогам переговоров. Перемирие вступило в силу в 8:00 24 ноября.
Прилет второй группы эвакуированных граждан РФ из сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 14:32
Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС

Столкновение поездов

Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь – Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Авария случилась на станции Бряндино в Ульяновской области в среду, 22 ноября. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам. Госпитализация никому не потребовалась. Спустя несколько часов пассажирский состав возобновил движение.
Мужчина ведет лодку по затопленным улицам Корсунки - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 14:18
В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС

Ситуация в "Крымэнерго"

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. 23 ноября в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым утвердили кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго", им стал Вячеслав Гайдук.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 18:44
Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей

Тихоокеанский Эль-Ниньо

На этой неделе генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о том, природный феномен Эль-Ниньо, который принес рекордную жару во многие регионы мира в 2023 году, продолжит усугублять погодные условия в 2024-м. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры и в начале следующего года спровоцировать наводнения и аномальную жару. По словам доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, Эль-Ниньо действительно способен вызвать ураганы, наводнения, аномальную жару или другие погодные катаклизмы, но Крымский полуостров в обозримом будущем вне опасности.
Последствия сильных ливней в станице Пятигорской на Кубани
14:54
Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии

Погодный апокалипсис

В Крыму в эти выходные и в начале следующей недели объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с мокрым снегом и ураганного ветра, который, по прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник усилится до 38 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей.
Шторм - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 16:25
Ураган накроет Крым

Признание Митрополита

На этой неделе на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым состоялся видеомост Симферополь – Москва главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Речь шла о развитии православия и православной культуры в Крыму, духовном воспитании и просвещении молодежи, сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, защите исторической правды, культурно-просветительских проектах Крымской митрополии. Также Митрополит рассказал об отношениях с Путиным и признался в любви к Крыму.
Празднование православной Пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:05
Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма

Гибель Журналиста

На этой неделе украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. 23 ноября Максудов скончался. Журналист работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр". Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Корреспондент ВГТРК Борис Максудов
23 ноября, 10:55
"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова

Посмертные ордена Мужества

Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на этой неделе на официальном сайте правовой информации. Речь идет о погибших в июне прошлого года, когда киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы.
Атака на позиции ВСУ
21 ноября, 05:00
Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр

Уход Тулеева

На этой неделе ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он умер на 80-м году жизни. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах. Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
Аксенов передал ордена Мужества семьям погибших в новых регионах строителей из Крыма
23 ноября, 18:04
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
 
НовостиТоп новостей неделиРоссияВладимир Путин (политик)УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Сектор ГазаОбострение ситуации в ИзраилеПроисшествияЖелезная дорогаГУП РК "Крымэнерго"ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеТихон ШевкуновБорис МаксудовЧерноморнефтегазНаградыУтратыПамятьАман Тулеев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:47Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
18:16Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
17:39Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ
17:16В Севастополе закрывают рейд
16:47"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
16:13Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
15:54Прокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
15:39Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
15:13ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
14:54Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
14:39Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
14:30На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
14:06В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
13:37Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
13:12Глава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту
12:53Открыто движение авто после обрушения подпорной стены в Севастополе
12:23Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе – ответ властей
12:081,5-метровые волны в Керченском проливе: как работает переправа
11:41Левобережье Херсонщины под огнем ВСУ: более 100 прилетов за сутки
10:58В Севастополе ограничили движение на месте обрушения подпорной стены
Лента новостейМолния