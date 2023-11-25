https://crimea.ria.ru/20231125/peregovory-po-ukraine-i-gibel-zhurnalista-top-novostey-nedeli-1133034491.html

Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели

Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели

Заявления Путина и Зеленского о переговорах. Перемирие в секторе Газа. Лобовое столкновение поездов в Ульяновской области. Смерть кемеровского экс-губернатора... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T18:16

2023-11-25T18:16

2023-11-25T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Заявления Путина и Зеленского о переговорах. Перемирие в секторе Газа. Лобовое столкновение поездов в Ульяновской области. Смерть кемеровского экс-губернатора Тулеева и гибель российского журналиста Максудова. Ордена Мужества погибшим сотрудникам "Черноморнефтегаза". Ситуация в "Крымэнерго". Опасность тихоокеанского Эль-Ниньо. Погодный апокалипсис в Крыму. Признание Митрополита Тихона.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Заявления Путина и ЗеленскогоУкраинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения, но Киев не будет садиться за стол переговоров с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun. По словам Зеленского, российская сторона якобы "сама не выражает желания заключить мир", поэтому Киев не может пойти на "мир любой ценой". При этом Президент России Владимир Путин на этой неделе в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса. Перемирие в секторе ГазаИзраиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, также должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи во все районы сектора Газа и свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном 22 ноября в Telegram-канале по итогам переговоров. Перемирие вступило в силу в 8:00 24 ноября.Столкновение поездовКак минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь – Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Авария случилась на станции Бряндино в Ульяновской области в среду, 22 ноября. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам. Госпитализация никому не потребовалась. Спустя несколько часов пассажирский состав возобновил движение. Ситуация в "Крымэнерго"Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила на этой неделе пресс-служба ведомства. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. 23 ноября в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым утвердили кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго", им стал Вячеслав Гайдук. Тихоокеанский Эль-НиньоНа этой неделе генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о том, природный феномен Эль-Ниньо, который принес рекордную жару во многие регионы мира в 2023 году, продолжит усугублять погодные условия в 2024-м. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры и в начале следующего года спровоцировать наводнения и аномальную жару. По словам доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, Эль-Ниньо действительно способен вызвать ураганы, наводнения, аномальную жару или другие погодные катаклизмы, но Крымский полуостров в обозримом будущем вне опасности. Погодный апокалипсисВ Крыму в эти выходные и в начале следующей недели объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с мокрым снегом и ураганного ветра, который, по прогнозам синоптиков, в воскресенье и понедельник усилится до 38 метров в секунду. В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей.Признание МитрополитаНа этой неделе на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым состоялся видеомост Симферополь – Москва главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Речь шла о развитии православия и православной культуры в Крыму, духовном воспитании и просвещении молодежи, сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, защите исторической правды, культурно-просветительских проектах Крымской митрополии. Также Митрополит рассказал об отношениях с Путиным и признался в любви к Крыму.Гибель ЖурналистаНа этой неделе украинские боевики нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. 23 ноября Максудов скончался. Журналист работал в зоне СВО с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ центр". Соболезнования родным и близким погибшего корреспондента выразили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Посмертные ордена МужестваСемь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на этой неделе на официальном сайте правовой информации. Речь идет о погибших в июне прошлого года, когда киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы.Уход ТулееваНа этой неделе ушел из жизни бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он умер на 80-м году жизни. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах. Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

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