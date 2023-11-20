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Умер Аман Тулеев

Умер Аман Тулеев - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Умер Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T06:31

2023-11-20T06:31

2023-11-20T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.Аман Тулеев в политике с 1990 года. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах. Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

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кемеровская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости, россия, кемеровская область, аман тулеев