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Умер Аман Тулеев - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Умер Аман Тулеев
Умер Аман Тулеев - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Умер Аман Тулеев
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T06:31
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россия
кемеровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.Аман Тулеев в политике с 1990 года. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах. Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
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утраты, новости, россия, кемеровская область, аман тулеев
Умер Аман Тулеев

Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

06:31 20.11.2023 (обновлено: 06:34 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАман Тулеев
Аман Тулеев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал Цивилев на своей странице в сети "ВКонтакте".

Аман Тулеев в политике с 1990 года. Был народным депутатом РСФСР, а также председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Участвовал в президентских выборах в 1991, 1996 и 2000 годах.
Кемеровской областью Тулеев руководил более 20 лет. Подал в отставку в 2018 году после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В 2018 году стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
 
УтратыНовостиРоссияКемеровская областьАман Тулеев
 
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