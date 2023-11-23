https://crimea.ria.ru/20231123/naznachen-novyy-direktor-krymenergo-1132993444.html

Назначен новый директор "Крымэнерго"

Назначен новый директор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Назначен новый директор "Крымэнерго"

Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T10:11

2023-11-23T10:11

2023-11-23T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что "Крымэнерго" станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука - Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчан за электроэнергиюКадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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