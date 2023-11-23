Назначен новый директор "Крымэнерго"
Новым директором "Крымэнерго" назначен Вячеслав Гайдук
10:11 23.11.2023 (обновлено: 10:19 23.11.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 23.11.2023 №250-ОД Гайдук Вячеслав Александрович назначен на должность генерального директора ГУП РК "Крымэнерго", – сказано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что "Крымэнерго" станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.
Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука - Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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