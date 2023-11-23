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Назначен новый директор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Назначен новый директор "Крымэнерго"
Назначен новый директор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Назначен новый директор "Крымэнерго"
Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 23.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что "Крымэнерго" станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука - Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчан за электроэнергиюКадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, минтопэнерго крыма, крым, вячеслав гайдук
Назначен новый директор "Крымэнерго"

Новым директором "Крымэнерго" назначен Вячеслав Гайдук

10:11 23.11.2023 (обновлено: 10:19 23.11.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК "Крымэнерго" Вячеслава Гайдука
Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового руководителя ГУП РК Крымэнерго Вячеслава Гайдука
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Кандидатуру нового генерального директора "Крымэнерго" утвердили в Министерстве топлива и энергетики Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 23.11.2023 №250-ОД Гайдук Вячеслав Александрович назначен на должность генерального директора ГУП РК "Крымэнерго", – сказано в сообщении.
Кроме того, в ведомстве выразили уверенность, что "Крымэнерго" станет образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда сотрудников.
Ранее сотрудники Комитета по противодействию коррупции и Службы финнадзора Крыма выявили нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" при закупках товарно-материальных ценностей в размере 721 млн рублей.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента "Крымэнерго" по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
В сентябре глава РК Сергей Аксенов представил коллективу нового гендиректора предприятия. Предшественик Вячеслава Гайдука - Андрей Цурканенко ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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