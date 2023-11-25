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Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно
Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно
Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T08:23
2023-11-25T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя- РИА Новости Крым. Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".Читайте также на РИА Новости Крым:"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста МаксудоваСкончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
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владимир путин (политик), борис максудов, награды, россия, новости сво, герои сво, новости
Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Путин наградил погибшего журналиста Бориса Максудова орденом Мужества посмертно

08:23 25.11.2023 (обновлено: 08:27 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове
Цветы в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя- РИА Новости Крым. Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.

ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.
Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".
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