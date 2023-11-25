Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно
Путин наградил погибшего журналиста Бориса Максудова орденом Мужества посмертно
08:23 25.11.2023 (обновлено: 08:27 25.11.2023)
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя- РИА Новости Крым. Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.
ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.
Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".
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