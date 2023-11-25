https://crimea.ria.ru/20231125/boris-maksudov-nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno-1133046067.html

Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T08:23

2023-11-25T08:23

2023-11-25T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя- РИА Новости Крым. Орденом Мужества посмертно награжден корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, который погиб от ранений после удара ВСУ в Запорожской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения. 23 ноября он скончался по пути в Джанкой.Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".Читайте также на РИА Новости Крым:"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста МаксудоваСкончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), борис максудов, награды, россия, новости сво, герои сво, новости