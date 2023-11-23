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"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова
"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова - РИА Новости Крым, 23.11.2023
"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова
Корреспондент ВГТРК Борис Максудов, погибший в результате атаки украинских боевиков, пал смертью отважного воина, заявил гендиректор Международной медиагруппы... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T10:55
2023-11-23T10:55
утраты
борис максудов
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент ВГТРК Борис Максудов, погибший в результате атаки украинских боевиков, пал смертью отважного воина, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны РФ.Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что корреспондент ВГТРК скончался от полученных ранений в четверг около 6 часов утра по дороге в Крым.Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
утраты, борис максудов, память, дмитрий киселев
"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова

Максудов пал смертью отважного воина – Дмитрий Киселев

10:55 23.11.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКорреспондент ВГТРК Борис Максудов
Корреспондент ВГТРК Борис Максудов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Корреспондент ВГТРК Борис Максудов, погибший в результате атаки украинских боевиков, пал смертью отважного воина, заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина… К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир. Работаем, братья", – сказал Киселев.

ВСУ в среду нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны РФ.
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что корреспондент ВГТРК скончался от полученных ранений в четверг около 6 часов утра по дороге в Крым.
Борис Максудов – выпускник социально-педагогического факультета Сочинского государственного университета по специальности "Русская и зарубежная литература". Выбрав сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда. Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК "Сочи", где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Четыре года проработал собственным корреспондентом "Нового Телевидения Кубани" (впоследствии "9 канал"). Работал в зоне специальной военной операции с самого ее начала. До этого много лет работал в Крыму в корпункте "ТВ Центр".
УтратыБорис МаксудовПамятьДмитрий Киселев
 
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