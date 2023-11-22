https://crimea.ria.ru/20231122/posle-stolknoveniya-poezd-adler-perm-prodolzhil-dvizhenie-po-marshrutu-1132985695.html

После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту

После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту - РИА Новости Крым, 22.11.2023

После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту

Пассажирский поезд №354 "Пермь – Адлер", который ранее столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, продолжил свой путь. Задержка составила около четырех часов. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T19:39

2023-11-22T19:39

2023-11-22T19:39

российские железные дороги (ржд)

поезд

происшествия

железная дорога

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/13/1117771373_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2b97ab97f1fb0e9d5a87513a1cebb1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №354 "Пермь – Адлер", который ранее столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, продолжил свой путь. Задержка составила около четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Уточняется, что задержка поезда в пути составляет около четырех часов.В РДЖ отметили, что в пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Когда состав прибудет на станцию Бугульма для пассажиров организуют питание."Оперативную информацию о фактическом движении поезда можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - обозначили в пресс-службе РЖД.Напомним, пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. К счастью, поезд не сошел с рельсов.Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавшихРЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, железная дорога, новости