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После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту
После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту - РИА Новости Крым, 22.11.2023
После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту
Пассажирский поезд №354 "Пермь – Адлер", который ранее столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, продолжил свой путь. Задержка составила около четырех часов. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T19:39
2023-11-22T19:39
российские железные дороги (ржд)
поезд
происшествия
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №354 "Пермь – Адлер", который ранее столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, продолжил свой путь. Задержка составила около четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Уточняется, что задержка поезда в пути составляет около четырех часов.В РДЖ отметили, что в пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Когда состав прибудет на станцию Бугульма для пассажиров организуют питание."Оперативную информацию о фактическом движении поезда можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - обозначили в пресс-службе РЖД.Напомним, пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. К счастью, поезд не сошел с рельсов.Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавшихРЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области
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РИА Новости Крым
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российские железные дороги (ржд), поезд, происшествия, железная дорога, новости
После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту

РЖД: поезд №354 Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту с задержкой в 4 часа

19:39 22.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд №354 "Пермь – Адлер", который ранее столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, продолжил свой путь. Задержка составила около четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
"В 18.43 мск после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд №354 Адлер – Пермь отправился по маршруту следования", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что задержка поезда в пути составляет около четырех часов.
В РДЖ отметили, что в пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Когда состав прибудет на станцию Бугульма для пассажиров организуют питание.
"Оперативную информацию о фактическом движении поезда можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - обозначили в пресс-службе РЖД.
Напомним, пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. К счастью, поезд не сошел с рельсов.
Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась.
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