https://crimea.ria.ru/20231122/rzhd-gotovy-oplatit-lechenie-postradavshikh-pri-avarii-v-ulyanovskoy-oblasti-1132982558.html

РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области

РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 22.11.2023

РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области

Пассажиры поезда, столкнувшегося с локомотивом в Ульяновской области, получат компенсацию, "Российские железные дороги" (РЖД) готовы взять на себя расходы по... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T17:26

2023-11-22T17:26

2023-11-22T17:27

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

поезд

ульяновская область

адлер

пермь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пассажиры поезда, столкнувшегося с локомотивом в Ульяновской области, получат компенсацию, "Российские железные дороги" (РЖД) готовы взять на себя расходы по лечению пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба компании.Также РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение.Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим, добавили в пресс-службе.В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов авария не повлияла, уточнили в РЖД.В среду в Ульяновской области произошло лобовое столкновение пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. По данным минздрава региона, ни один из пострадавших не нуждается в госпитализации.Читайте также на РИА Новости Крым:Происшествия на железной дороге в КрымуСтрашная авария с поездом в Иране: 17 погибших и 50 раненыхВ аварии поезда в Баварии уже четверо погибших

ульяновская область

адлер

пермь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), железная дорога, поезд, ульяновская область, адлер, пермь, новости