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РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области
РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 22.11.2023
РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области
Пассажиры поезда, столкнувшегося с локомотивом в Ульяновской области, получат компенсацию, "Российские железные дороги" (РЖД) готовы взять на себя расходы по... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T17:26
2023-11-22T17:27
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
поезд
ульяновская область
адлер
пермь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пассажиры поезда, столкнувшегося с локомотивом в Ульяновской области, получат компенсацию, "Российские железные дороги" (РЖД) готовы взять на себя расходы по лечению пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба компании.Также РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение.Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим, добавили в пресс-службе.В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов авария не повлияла, уточнили в РЖД.В среду в Ульяновской области произошло лобовое столкновение пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. По данным минздрава региона, ни один из пострадавших не нуждается в госпитализации.Читайте также на РИА Новости Крым:Происшествия на железной дороге в КрымуСтрашная авария с поездом в Иране: 17 погибших и 50 раненыхВ аварии поезда в Баварии уже четверо погибших
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российские железные дороги (ржд), железная дорога, поезд, ульяновская область, адлер, пермь, новости
РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области

РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при столкновении поездов в Ульяновской области

17:26 22.11.2023 (обновлено: 17:27 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВагон РЖД
Вагон РЖД - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пассажиры поезда, столкнувшегося с локомотивом в Ульяновской области, получат компенсацию, "Российские железные дороги" (РЖД) готовы взять на себя расходы по лечению пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тысяч баллов "РЖД Бонус", пострадавшим — по 12 тысяч баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение", - говорится в сообщении.
Также РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение.
Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим, добавили в пресс-службе.
В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград — Ульяновск. На движение других поездов авария не повлияла, уточнили в РЖД.
В среду в Ульяновской области произошло лобовое столкновение пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом. В результате аварии поезд не сошел с рельсов. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. По данным минздрава региона, ни один из пострадавших не нуждается в госпитализации.
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Российские железные дороги (РЖД)Железная дорогаПоездУльяновская областьАдлерПермьНовости
 
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