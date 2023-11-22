https://crimea.ria.ru/20231122/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-passazhirov-poezda-perm---adler-1132984078.html

Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер

Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер

Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась, сообщил губернатор Ульяновской области РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T18:28

2023-11-22T18:28

2023-11-22T18:28

ульяновская область

адлер

пермь

происшествия

российские железные дороги (ржд)

поезд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Глава региону подчеркнул, что на место аварии выезжали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Медики провели осмотр всех пассажиров поезда.От госпитализации пассажиры поезда отказались и хотят скорее добраться домой.До момента отправки поезда бригады врачей будут дежурить на месте ЧП, добавил он.Пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. В результате аварии поезд не сошел с рельсов.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской областиПоезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших

ульяновская область

адлер

пермь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, адлер, пермь, происшествия, российские железные дороги (ржд), поезд, новости