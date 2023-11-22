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Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер
Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер
Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась, сообщил губернатор Ульяновской области РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T18:28
2023-11-22T18:28
ульяновская область
адлер
пермь
происшествия
российские железные дороги (ржд)
поезд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Глава региону подчеркнул, что на место аварии выезжали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Медики провели осмотр всех пассажиров поезда.От госпитализации пассажиры поезда отказались и хотят скорее добраться домой.До момента отправки поезда бригады врачей будут дежурить на месте ЧП, добавил он.Пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. В результате аварии поезд не сошел с рельсов.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской областиПоезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
ульяновская область
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РИА Новости Крым
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ульяновская область, адлер, пермь, происшествия, российские железные дороги (ржд), поезд, новости
Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер

Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших в поезде Пермь – Адлер

18:28 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Медики на месте оказали помощь пострадавшим пассажирам поезда №354 Пермь - Адлер. Госпитализация никому не потребовалась, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Глава региону подчеркнул, что на место аварии выезжали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Медики провели осмотр всех пассажиров поезда.
"По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте", – написал в Telegram-канале Русских.
От госпитализации пассажиры поезда отказались и хотят скорее добраться домой.
До момента отправки поезда бригады врачей будут дежурить на месте ЧП, добавил он.
Пассажирской поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом в районе станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49. В пресс-службе РЖД сообщили, что в результате инцидента пострадало как минимум 25 человек. В результате аварии поезд не сошел с рельсов.
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Ульяновская областьАдлерПермьПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)ПоездНовости
 
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