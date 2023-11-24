Рейтинг@Mail.ru
Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/pogibshie-rabotniki-chernomorneftegaza-udostoeny-nagrad---ukaz-putina-1133023156.html
Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T08:39
2023-11-24T08:39
владимир путин (политик)
россия
черноморнефтегаз
общество
подвиги героев
награды
новости
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4d4d020e1303ba5fbdd42445a87acb6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации. Ордена МужестваВ соответствии с документом, наград удостоены специалисты по исследованию скважин Олег Гуреев и Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.Кроме того, ордена Мужества посмертно присвоены крымскому предпринимателю Василию Липецому и водителям крымской компании Илье Мелехину и Александру Рябко.Удар по буровым платформамВ июне прошлого года киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы. На следующий день российская армия нанесла удары крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому "Школьный"в районе Одессы в ответ на атаку ВСУ на газодобывающие платформы "Черноморнефтегаза". Были уничтожены ангары с "Байрактарами-ТБ2", а на острове Кубанский - 2 артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены 2 пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской областиДобыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает голубое топливо по трубопроводу с материковой части страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пробурят новые скважины для добычи газаВ Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителейВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
https://crimea.ria.ru/20220623/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-s-burovykh-platform-chernomorneftegaza-1123632650.html
https://crimea.ria.ru/20220620/vyzhivshie-na-vyshke-chernomorneftegaza-nazvali-spasenie-chudom-1123600430.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b00c62f24e060059bfd199ce5b010f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, черноморнефтегаз, общество, подвиги героев, награды, новости, атаки всу на крым
Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина

Путин наградил орденами Мужества сотрудников "Черноморнефтегаза" посмертно

08:39 24.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Армянска Василия ТелиженкоВ Армянске матери погибшего героя СВО Александра Постольника вручен Орден Мужества
В Армянске матери погибшего героя СВО Александра Постольника вручен Орден Мужества
© Telegram-канал главы администрации Армянска Василия Телиженко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ордена Мужества

В соответствии с документом, наград удостоены специалисты по исследованию скважин Олег Гуреев и Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.
Кроме того, ордена Мужества посмертно присвоены крымскому предпринимателю Василию Липецому и водителям крымской компании Илье Мелехину и Александру Рябко.
Капельница - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня 2022, 15:51
Стало известно о состоянии раненых с буровых платформ "Черноморнефтегаза"

Удар по буровым платформам

В июне прошлого года киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы.
На следующий день российская армия нанесла удары крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому "Школьный"в районе Одессы в ответ на атаку ВСУ на газодобывающие платформы "Черноморнефтегаза". Были уничтожены ангары с "Байрактарами-ТБ2", а на острове Кубанский - 2 артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены 2 пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской области
Добыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".
Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает голубое топливо по трубопроводу с материковой части страны.
Буровая вышка Черноморнефтегаза
20 июня 2022, 23:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что спасло людей после удара ВСУ по вышке "Черноморнефтегаза"
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
ВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД
 
Владимир Путин (политик)РоссияЧерноморнефтегазОбществоПодвиги героевНаградыНовостиАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Двухлетний ребенок и женщина погибли на пожаре в Брянске
10:03Стихия на Кубани: вода заходит в дома, людей эвакуируют
09:51Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
09:39Инфраструктурный объект поврежден в Харьковской области
09:17В Симферопольском районе больше суток не будет воды
08:39Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина
08:11Проезд по Крымскому мосту: данные на утро пятницы
07:52Рост цен на куриный яйца: в Крыму нашли решение
07:39Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
07:12Над Крымом уничтожены 13 беспилотников
06:48Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"
06:29В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды
06:01Рейд в Севастополе закрыт
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:57Главное за день: 23 ноября
22:34Главные новости Крыма: 23 ноября
22:06Крымский мост после возобновления движения авто: данные к вечеру четверга
21:40Река на контроле: как в Алуште готовятся к непогоде
21:16Авиабомбы и снаряды от гранатометов и артустановок уничтожили в Крыму
Лента новостейМолния