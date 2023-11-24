https://crimea.ria.ru/20231124/pogibshie-rabotniki-chernomorneftegaza-udostoeny-nagrad---ukaz-putina-1133023156.html

Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина

Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Погибшие работники "Черноморнефтегаза" удостоены наград - указ Путина

Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T08:39

2023-11-24T08:39

2023-11-24T08:39

владимир путин (политик)

россия

черноморнефтегаз

общество

подвиги героев

награды

новости

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Семь сотрудников госпредприятия "Черноморнефтегаз" награждены орденами Мужества посмертно за отвагу, проявленную при исполнении профессионального и гражданского долга. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации. Ордена МужестваВ соответствии с документом, наград удостоены специалисты по исследованию скважин Олег Гуреев и Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов.Кроме того, ордена Мужества посмертно присвоены крымскому предпринимателю Василию Липецому и водителям крымской компании Илье Мелехину и Александру Рябко.Удар по буровым платформамВ июне прошлого года киевский режим нанес удар противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2 по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы. На следующий день российская армия нанесла удары крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому "Школьный"в районе Одессы в ответ на атаку ВСУ на газодобывающие платформы "Черноморнефтегаза". Были уничтожены ангары с "Байрактарами-ТБ2", а на острове Кубанский - 2 артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены 2 пусковые установки С-300 у Очакова и Тузлы в Одесской областиДобыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает голубое топливо по трубопроводу с материковой части страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пробурят новые скважины для добычи газаВ Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителейВСУ наносят до 300 ударов в сутки по гражданским объектам в России – МИД

https://crimea.ria.ru/20220623/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-s-burovykh-platform-chernomorneftegaza-1123632650.html

https://crimea.ria.ru/20220620/vyzhivshie-na-vyshke-chernomorneftegaza-nazvali-spasenie-chudom-1123600430.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, черноморнефтегаз, общество, подвиги героев, награды, новости, атаки всу на крым