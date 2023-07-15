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Главные события и заявления дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Главные события и заявления дня: 15 июля
Главные события и заявления дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Главные события и заявления дня: 15 июля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T20:36
2023-07-15T20:36
главное за день
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
сво
киево-печерская лавра
церковный раскол на украине
в мире
папа римский франциск
патриарх кирилл (владимир гундяев)
призыв в вс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, где рискует подорвать здоровье и умереть. ФСБ предотвратила два заказных убийства: главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и главы сельсовета в Запорожской области. На Кубани произошли две крупных аварии с участием пассажирских автобусов, в которых погибли и пострадали люди. Весенний призыв на военную службу завершен в России. Обстановка в зоне СВО: противник в провальных атаках теряет людей и технику.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главное из телефонного разговора Путина и РамафозыПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, в ходе которого обсудил вопрос стамбульских пакетных договоренностей."Главная цель зерновой сделки – поставка зерна нуждающимся странам – так и не была реализована. До сих пор не устранены препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.Митрополит Павел может умереть в СИЗОНаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу помещен в СИЗО, где состояние его здоровья может серьезно ухудшиться и даже привести к смерти."С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Кирилл назвал решения суда продиктованным украинскими властями в рамках попыток "насильственно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви". И обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Первым на призыв о помощи откликнулся папа Римский Франциск.Покушение на Маргариту СимоньянСотрудники ФСБ задержали шестерых подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Ими оказались члены неонацистской группировки "Параграф-88", в том числе несовершеннолетние, которые действовали по заказу Службы безопасности Украины. После публикации информации о задержании, Симоньян обратилась к неонацистам и пожелала им, "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".Вечером 15 июля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил задержанных под стражу до 14 сентября текущего года.Еще одно убийство предотвратили в Запорожской области. Здесь целью агентов СБУ стал глава сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. К счастью, взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили специалисты.Резонансные ДТП с пассажирскими автобусами на КубаниНа 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса Тула – Анапа и зерновоза "МАН". В результате три человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже краевой Оперштаб сообщил об 11 пострадавших, трое из которых поместили в реанимацию.Еще одно серьезное ДТП произошло трассе Краснодар – Ейск. В аварию попал автобус, следовавший из Симферополя в Латвию."Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб", – сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Пострадали двое из 14 пассажиров.Весенний призыв завершенВ России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, уточнили в военном ведомстве.Достижения армии России в зоне СВОРоссийские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны. Только на Запорожском и Южно-Донецком было уничтожено более 200 боевиков ВСУ. Кроме того, бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ, которые пытались формировать реку Днепр. А на Краснолиманском направлении было уничтожено большое скоплении бронетехники ВСУ, в том числе западного производства.
https://crimea.ria.ru/20230715/papa-rimskiy-zaymetsya-osvobozhdeniem-mitropolita-kievo-pecherskoy-lavry-1130081850.html
https://crimea.ria.ru/20230715/simonyan-obratilas-k-podozrevaemym-v-pokushenii-1130081431.html
https://crimea.ria.ru/20230715/plany-vsu-vospolzovatsya-podryvom-kakhovskoy-ges-provalilis--saldo-1130080046.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сво, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, в мире, папа римский франциск, патриарх кирилл (владимир гундяев), призыв в вс россии, новости
Главные события и заявления дня: 15 июля

Главные события и заявления субботы, 15 июля

20:36 15.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, где рискует подорвать здоровье и умереть. ФСБ предотвратила два заказных убийства: главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и главы сельсовета в Запорожской области. На Кубани произошли две крупных аварии с участием пассажирских автобусов, в которых погибли и пострадали люди. Весенний призыв на военную службу завершен в России. Обстановка в зоне СВО: противник в провальных атаках теряет людей и технику.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Главное из телефонного разговора Путина и Рамафозы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, в ходе которого обсудил вопрос стамбульских пакетных договоренностей.
"Главная цель зерновой сделки – поставка зерна нуждающимся странам – так и не была реализована. До сих пор не устранены препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Митрополит Павел может умереть в СИЗО
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу помещен в СИЗО, где состояние его здоровья может серьезно ухудшиться и даже привести к смерти.
"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кирилл назвал решения суда продиктованным украинскими властями в рамках попыток "насильственно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви". И обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Первым на призыв о помощи откликнулся папа Римский Франциск.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
19:06
Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
Покушение на Маргариту Симоньян
Сотрудники ФСБ задержали шестерых подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Ими оказались члены неонацистской группировки "Параграф-88", в том числе несовершеннолетние, которые действовали по заказу Службы безопасности Украины. После публикации информации о задержании, Симоньян обратилась к неонацистам и пожелала им, "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".
Вечером 15 июля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил задержанных под стражу до 14 сентября текущего года.
Еще одно убийство предотвратили в Запорожской области. Здесь целью агентов СБУ стал глава сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. К счастью, взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили специалисты.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
18:41
Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
Резонансные ДТП с пассажирскими автобусами на Кубани
На 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса Тула – Анапа и зерновоза "МАН". В результате три человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже краевой Оперштаб сообщил об 11 пострадавших, трое из которых поместили в реанимацию.
Еще одно серьезное ДТП произошло трассе Краснодар – Ейск. В аварию попал автобус, следовавший из Симферополя в Латвию.
"Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб", – сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Пострадали двое из 14 пассажиров.
Весенний призыв завершен
В России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, уточнили в военном ведомстве.
Достижения армии России в зоне СВО
Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны. Только на Запорожском и Южно-Донецком было уничтожено более 200 боевиков ВСУ.
Кроме того, бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ, которые пытались формировать реку Днепр. А на Краснолиманском направлении было уничтожено большое скоплении бронетехники ВСУ, в том числе западного производства.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
17:13
Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
 
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