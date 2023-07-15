Главные события и заявления дня: 15 июля
Главные события и заявления субботы, 15 июля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, где рискует подорвать здоровье и умереть. ФСБ предотвратила два заказных убийства: главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и главы сельсовета в Запорожской области. На Кубани произошли две крупных аварии с участием пассажирских автобусов, в которых погибли и пострадали люди. Весенний призыв на военную службу завершен в России. Обстановка в зоне СВО: противник в провальных атаках теряет людей и технику.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Главное из телефонного разговора Путина и Рамафозы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, в ходе которого обсудил вопрос стамбульских пакетных договоренностей.
"Главная цель зерновой сделки – поставка зерна нуждающимся странам – так и не была реализована. До сих пор не устранены препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Митрополит Павел может умереть в СИЗО
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу помещен в СИЗО, где состояние его здоровья может серьезно ухудшиться и даже привести к смерти.
"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кирилл назвал решения суда продиктованным украинскими властями в рамках попыток "насильственно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви". И обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Первым на призыв о помощи откликнулся папа Римский Франциск.
Покушение на Маргариту Симоньян
Сотрудники ФСБ задержали шестерых подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Ими оказались члены неонацистской группировки "Параграф-88", в том числе несовершеннолетние, которые действовали по заказу Службы безопасности Украины. После публикации информации о задержании, Симоньян обратилась к неонацистам и пожелала им, "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".
Вечером 15 июля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил задержанных под стражу до 14 сентября текущего года.
Еще одно убийство предотвратили в Запорожской области. Здесь целью агентов СБУ стал глава сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. К счастью, взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили специалисты.
Резонансные ДТП с пассажирскими автобусами на Кубани
На 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса Тула – Анапа и зерновоза "МАН". В результате три человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже краевой Оперштаб сообщил об 11 пострадавших, трое из которых поместили в реанимацию.
Еще одно серьезное ДТП произошло трассе Краснодар – Ейск. В аварию попал автобус, следовавший из Симферополя в Латвию.
"Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб", – сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Пострадали двое из 14 пассажиров.
Весенний призыв завершен
В России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, уточнили в военном ведомстве.
Достижения армии России в зоне СВО
Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны. Только на Запорожском и Южно-Донецком было уничтожено более 200 боевиков ВСУ.
Кроме того, бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ, которые пытались формировать реку Днепр. А на Краснолиманском направлении было уничтожено большое скоплении бронетехники ВСУ, в том числе западного производства.