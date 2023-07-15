https://crimea.ria.ru/20230715/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-iyulya-1130083012.html

Главные события и заявления дня: 15 июля

Главные события и заявления дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Главные события и заявления дня: 15 июля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T20:36

2023-07-15T20:36

2023-07-15T20:36

главное за день

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

сво

киево-печерская лавра

церковный раскол на украине

в мире

папа римский франциск

патриарх кирилл (владимир гундяев)

призыв в вс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358944_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4cfb1ae6c6e0429f4e88cc24a1847267.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в СИЗО, где рискует подорвать здоровье и умереть. ФСБ предотвратила два заказных убийства: главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и главы сельсовета в Запорожской области. На Кубани произошли две крупных аварии с участием пассажирских автобусов, в которых погибли и пострадали люди. Весенний призыв на военную службу завершен в России. Обстановка в зоне СВО: противник в провальных атаках теряет людей и технику.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главное из телефонного разговора Путина и РамафозыПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, в ходе которого обсудил вопрос стамбульских пакетных договоренностей."Главная цель зерновой сделки – поставка зерна нуждающимся странам – так и не была реализована. До сих пор не устранены препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.Митрополит Павел может умереть в СИЗОНаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу помещен в СИЗО, где состояние его здоровья может серьезно ухудшиться и даже привести к смерти."С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Кирилл назвал решения суда продиктованным украинскими властями в рамках попыток "насильственно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви". И обратился к ООН, ОБСЕ и главам церквей с просьбой принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Первым на призыв о помощи откликнулся папа Римский Франциск.Покушение на Маргариту СимоньянСотрудники ФСБ задержали шестерых подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Ими оказались члены неонацистской группировки "Параграф-88", в том числе несовершеннолетние, которые действовали по заказу Службы безопасности Украины. После публикации информации о задержании, Симоньян обратилась к неонацистам и пожелала им, "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".Вечером 15 июля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя поместил задержанных под стражу до 14 сентября текущего года.Еще одно убийство предотвратили в Запорожской области. Здесь целью агентов СБУ стал глава сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль. К счастью, взрывчатку вовремя обнаружили и обезвредили специалисты.Резонансные ДТП с пассажирскими автобусами на КубаниНа 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса Тула – Анапа и зерновоза "МАН". В результате три человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже краевой Оперштаб сообщил об 11 пострадавших, трое из которых поместили в реанимацию.Еще одно серьезное ДТП произошло трассе Краснодар – Ейск. В аварию попал автобус, следовавший из Симферополя в Латвию."Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб", – сообщили в МВД по Краснодарскому краю. Пострадали двое из 14 пассажиров.Весенний призыв завершенВ России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, уточнили в военном ведомстве.Достижения армии России в зоне СВОРоссийские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны. Только на Запорожском и Южно-Донецком было уничтожено более 200 боевиков ВСУ. Кроме того, бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ, которые пытались формировать реку Днепр. А на Краснолиманском направлении было уничтожено большое скоплении бронетехники ВСУ, в том числе западного производства.

https://crimea.ria.ru/20230715/papa-rimskiy-zaymetsya-osvobozhdeniem-mitropolita-kievo-pecherskoy-lavry-1130081850.html

https://crimea.ria.ru/20230715/simonyan-obratilas-k-podozrevaemym-v-pokushenii-1130081431.html

https://crimea.ria.ru/20230715/plany-vsu-vospolzovatsya-podryvom-kakhovskoy-ges-provalilis--saldo-1130080046.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сво, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, в мире, папа римский франциск, патриарх кирилл (владимир гундяев), призыв в вс россии, новости