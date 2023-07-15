https://crimea.ria.ru/20230715/vsu-poteryali-210-boevikov-na-zaporozhskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-1130078083.html

ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 15.07.2023

ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T14:43

2023-07-15T14:43

2023-07-15T14:43

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.Потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20".Также в районе Макаровки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. В районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь республики пресечена деятельность еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Накануне Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли порядка 670 военных и 45 единиц техникиЧитайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены

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донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости