Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/vsu-poteryali-210-boevikov-na-zaporozhskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-1130078083.html
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 15.07.2023
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T14:43
2023-07-15T14:43
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937668_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9de437a47d1280729d694e24245d3a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.Потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20".Также в районе Макаровки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. В районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь республики пресечена деятельность еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Накануне Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли порядка 670 военных и 45 единиц техникиЧитайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
https://crimea.ria.ru/20230715/balitskiy-vsu-styanuli-pekhotu-v-seroy-zone-kontrudara-na-zaporozhe-1130073845.html
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937668_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_38e9f70e4b3599f8a3b7443d61eb986b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Склад боеприпасов и тяжелая техника ВСУ уничтожены на Запорожье – более 200 боевиков убиты

14:43 15.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоеннослужащие РФ. Участники СВО
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Пятихатки, в результате грамотных действий российских войск, нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады. – говорится в сообщении. – В районе населенного пункта Жеребянки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа".
Потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20".
Также в районе Макаровки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. В районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь республики пресечена деятельность еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Накануне Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли порядка 670 военных и 45 единиц техники
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
10:29
Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
Российские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
 
Министерство обороны РФСВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
13:01Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
12:26Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на Херсонщине
11:59В России завершен весенний призыв на военную службу
11:49Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
11:34Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
11:12Очередь у Крымского моста из Керчи выросла: сколько ждать досмотра
11:05Центр Севастополя до конца года встанет в пробках – причины
10:48Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ: более 40 прилетов за сутки
10:29Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
10:09Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
09:40Как работает Керченская паромная переправа 15 июля
Лента новостейМолния