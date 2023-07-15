https://crimea.ria.ru/20230715/vsu-poteryali-210-boevikov-na-zaporozhskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-1130078083.html
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях - РИА Новости Крым, 15.07.2023
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T14:43
2023-07-15T14:43
2023-07-15T14:43
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937668_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9de437a47d1280729d694e24245d3a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника превысили 200 человек, сообщили в Минобороны РФ.Потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20".Также в районе Макаровки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. В районе населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь республики пресечена деятельность еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Накануне Минобороны сообщили, что за сутки ВСУ потеряли порядка 670 военных и 45 единиц техникиЧитайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
https://crimea.ria.ru/20230715/balitskiy-vsu-styanuli-pekhotu-v-seroy-zone-kontrudara-na-zaporozhe-1130073845.html
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129937668_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_38e9f70e4b3599f8a3b7443d61eb986b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
Склад боеприпасов и тяжелая техника ВСУ уничтожены на Запорожье – более 200 боевиков убиты