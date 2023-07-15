https://crimea.ria.ru/20230715/za-sutki-vsu-poteryali-645-boevikov-sklady-boepripasov-i-tekhniku-1130079613.html
За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику
За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику - РИА Новости Крым, 15.07.2023
За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику
Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп,... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T16:32
2023-07-15T16:32
2023-07-15T16:32
сво
министерство обороны рф
потери всу
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли семнадцать атак противника в районе Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки, Малоильиновки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки противника в районе Торского ДНР и Макеевки ЛНР. В районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской ДРГ, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны."За сутки уничтожено более 70-ти украинских боевиков, две боевые бронемашины, три пикапа и также гаубица "Д-20", – уточнили в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Макаровки и Ровнополь ДНР.В районе Урожайного отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. В районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Запорожское направлениеНанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихатки. Возле населенного пункта Жеребянки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Макаровки разбит склад боеприпасов 129-й бригады теробороны.Купянское направлениеАвиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу "Д-20", а также самоходку "Гвоздика".Херсонское направлениеВ результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходка "Акация".Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеБалицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли семнадцать атак противника в районе Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки, Малоильиновки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики.
"В районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника на этом направлении составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубица "Д-30".
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки противника в районе Торского ДНР и Макеевки ЛНР. В районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской ДРГ, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны.
"За сутки уничтожено более 70-ти украинских боевиков, две боевые бронемашины, три пикапа и также гаубица "Д-20", – уточнили в ведомстве.
Южно-Донецкое направление
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Макаровки и Ровнополь ДНР.
В районе Урожайного отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. В районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Запорожское направление
Нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихатки. Возле населенного пункта Жеребянки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Макаровки разбит склад боеприпасов 129-й бригады теробороны.
"Потери противника на данных направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронемашин, два автомобиля, две гаубицы "Д-30" и одна "Д-20", – уточнили в военном ведомстве.
Купянское направление
Авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.
Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу "Д-20", а также самоходку "Гвоздика".
Херсонское направление
В результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходка "Акация".
Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр
в районе Софиевки.
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