https://crimea.ria.ru/20230715/za-sutki-vsu-poteryali-645-boevikov-sklady-boepripasov-i-tekhniku-1130079613.html

За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику

За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику - РИА Новости Крым, 15.07.2023

За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику

Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп,... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T16:32

2023-07-15T16:32

2023-07-15T16:32

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 21 атаку противника на трех направления боестолкновений, пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, уничтожили два склада с боеприпасами, восемь автомобилей и 26 единиц тяжелой техники. Потери противника в живой силе составили 645 боевиков, сообщили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск успешно пресекли семнадцать атак противника в районе Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки, Малоильиновки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки противника в районе Торского ДНР и Макеевки ЛНР. В районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской ДРГ, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны."За сутки уничтожено более 70-ти украинских боевиков, две боевые бронемашины, три пикапа и также гаубица "Д-20", – уточнили в ведомстве.Южно-Донецкое направлениеОперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Макаровки и Ровнополь ДНР.В районе Урожайного отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. В районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Запорожское направлениеНанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихатки. Возле населенного пункта Жеребянки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Макаровки разбит склад боеприпасов 129-й бригады теробороны.Купянское направлениеАвиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицу "Д-20", а также самоходку "Гвоздика".Херсонское направлениеВ результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходка "Акация".Ранее сообщалось, что в островной зоне Херсонской области бойцы группировки войск "Днепр" пресекли попытку боевиков киевского режима форсировать реку Днепр в районе Софиевки.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Бойцы группировки "Днепр" потопили три лодки и боевиков ВСУ на ХерсонщинеБалицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20230714/minoborony-rf-predupredilo-o-minnoy-opasnosti-v-chernom-more-1130064697.html

https://crimea.ria.ru/20230713/kassetnye-boepripasy-iz-ssha-peredany-na-ukrainu---pentagon-1130047812.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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