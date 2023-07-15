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Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье
Украинские боевики предпринимают попытки контратаки российских войск в Запорожской области, но несут существенные потери в людях и технике. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T10:29
2023-07-15T10:36
запорожская область
евгений балицкий
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики предпринимают попытки контратаки российских войск в Запорожской области, но несут существенные потери в людях и технике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.По его данным, в субботу утром противник попытался провести разведку у населенного пункта Дорожняки. Российские силы остановили боевиков минометным ударом и откинул его в сторону Гуляйполя.На Ореховском направлении были зафиксированы две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток."Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы. Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад", - написал врио главы Запорожской области.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.По его данным, с 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП BradleyЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июняАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, евгений балицкий, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости
Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье

Балицкий: в Запорожской области ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара"

10:29 15.07.2023 (обновлено: 10:36 15.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики предпринимают попытки контратаки российских войск в Запорожской области, но несут существенные потери в людях и технике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его данным, в субботу утром противник попытался провести разведку у населенного пункта Дорожняки. Российские силы остановили боевиков минометным ударом и откинул его в сторону Гуляйполя.
"Ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58 армии и батальона Судоплатова", - рассказал он.
На Ореховском направлении были зафиксированы две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток.
"Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы. Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад", - написал врио главы Запорожской области.
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области о ситуации в Запорожской области
Врио главы Запорожской области о ситуации в Запорожской области
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Врио главы Запорожской области о ситуации в Запорожской области
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.
По его данным, с 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley
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Запорожская областьЕвгений БалицкийСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУНовости
 
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