https://crimea.ria.ru/20230715/balitskiy-vsu-styanuli-pekhotu-v-seroy-zone-kontrudara-na-zaporozhe-1130073845.html

Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье

Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Балицкий: ВСУ стянули пехоту в "серой зоне контрудара" на Запорожье

Украинские боевики предпринимают попытки контратаки российских войск в Запорожской области, но несут существенные потери в людях и технике. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T10:29

2023-07-15T10:29

2023-07-15T10:36

запорожская область

евгений балицкий

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики предпринимают попытки контратаки российских войск в Запорожской области, но несут существенные потери в людях и технике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.По его данным, в субботу утром противник попытался провести разведку у населенного пункта Дорожняки. Российские силы остановили боевиков минометным ударом и откинул его в сторону Гуляйполя.На Ореховском направлении были зафиксированы две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток."Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы. Противник понес существенные потери в человеческой силе и откатился назад", - написал врио главы Запорожской области.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.По его данным, с 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП BradleyЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июняАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтожены

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости