https://crimea.ria.ru/20230715/ubiystvo-glavy-selsoveta-predotvratili-v-zaporozhskoy-oblasti-1130076969.html

Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области

Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области

Следственный комитет по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T13:01

2023-07-15T13:01

2023-07-15T13:02

запорожская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

новости

новые регионы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8bd6658e829cab1fcaeee755e57252b8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что взрывчатку обнаружили при осмотре транспортного средства. Прибывшие на место сотрудники полиции и взрывотехники обезвредили опасную находку, изъяли две тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма.По факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело.В рамках расследования проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.В июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить, выпустив более десяти высокоточных ракет. Ранее в результате мощного взрыва в Бердянксе пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное делоПрилепин впервые встал на ноги после покушения – видеоУкраинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно

https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости, новые регионы россии, общество