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Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
Следственный комитет по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T13:01
2023-07-15T13:01
2023-07-15T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что взрывчатку обнаружили при осмотре транспортного средства. Прибывшие на место сотрудники полиции и взрывотехники обезвредили опасную находку, изъяли две тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма.По факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело.В рамках расследования проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.В июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить, выпустив более десяти высокоточных ракет. Ранее в результате мощного взрыва в Бердянксе пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии сработало взрывное устройство: СК РФ возбудил уголовное делоПрилепин впервые встал на ноги после покушения – видеоУкраинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно
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запорожская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости, новые регионы россии, общество
Убийство главы сельсовета предотвратили в Запорожской области
Следком: покушение на главу села Давыдовка предотвратили в Запорожской области
13:01 15.07.2023 (обновлено: 13:02 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ночь с 13 на 14 июля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета", – говорится в сообщении.
Уточняется, что взрывчатку обнаружили при осмотре транспортного средства. Прибывшие на место сотрудники полиции и взрывотехники обезвредили опасную находку, изъяли две тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма.
По факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело.
В рамках расследования проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.
В июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил
, что киевский режим пытался убить, выпустив более десяти высокоточных ракет. Ранее в результате мощного взрыва
в Бердянксе пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников.
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