https://crimea.ria.ru/20230703/ukrainskie-diversanty-gotovili-terakt-v-severodonetske--chto-izvestno-1129785107.html

Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно

Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно

Украинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T17:21

2023-07-03T17:21

2023-07-03T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых структур.О неизвестных в заброшенном здании напротив городской больницы силовикам сообщили местные жители.Прибывшие по указанному адресу специалисты обнаружили тайник с двумя гранатометами и боеприпасами, а также снайперской винтовкой Драгунова. Он располагался в подвале и был заминирован при помощи растяжки и ручной гранаты РГД-5. На других этажах были найдены подготовленные места для наблюдения и стрельбы из снайперской винтовки.В понедельник стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Как пояснил задержанный подозреваемый, по замыслу кураторов, он должен был подорвать легковой автомобиль главы республики.В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе при взрыве пострадал замминистра ЖКХ Запорожской областиМВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полицииТеракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации

https://crimea.ria.ru/20230615/10-raket-vsu-sovershili-popytku-pokusheniya-na-saldo-1129420108.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, происшествия, диверсанты, новости, общество, безопасность