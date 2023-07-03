Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке – что известно
В Северодонецке найден схрон с оружием и лежки для снайперов напротив горбольницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых структур.
О неизвестных в заброшенном здании напротив городской больницы силовикам сообщили местные жители.
Прибывшие по указанному адресу специалисты обнаружили тайник с двумя гранатометами и боеприпасами, а также снайперской винтовкой Драгунова. Он располагался в подвале и был заминирован при помощи растяжки и ручной гранаты РГД-5. На других этажах были найдены подготовленные места для наблюдения и стрельбы из снайперской винтовки.
"Мы видим центральный вход больницы, центральную проезжую часть, по которой ходят и военные, и гражданские. Также в эту больницу заезжают высокопоставленные лица. Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта в отношении руководящего состава города", – сообщил представитель силовых структур ЛНР.
В понедельник стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Как пояснил задержанный подозреваемый, по замыслу кураторов, он должен был подорвать легковой автомобиль главы республики.
В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.
Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
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