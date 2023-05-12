https://crimea.ria.ru/20230512/chinovnik-postradal-pri-vzryve-v-melitopole-1128694764.html

Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе

Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе

Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T17:51

2023-05-12T17:51

2023-05-12T17:51

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

происшествия

взрыв

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Врыв в мусорном баке на улице Шмидта произошел в пятницу утром. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. Изначально о пострадавших не сообщалось.В результате мужчина получил минно-взрывные травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву."По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в МелитополеВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДТеракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости