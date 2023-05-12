https://crimea.ria.ru/20230512/chinovnik-postradal-pri-vzryve-v-melitopole-1128694764.html
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T17:51
2023-05-12T17:51
2023-05-12T17:51
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
происшествия
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_807bd57b316a4237568edb4fb31b5c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Врыв в мусорном баке на улице Шмидта произошел в пятницу утром. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. Изначально о пострадавших не сообщалось.В результате мужчина получил минно-взрывные травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву."По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в МелитополеВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДТеракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025380_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7b2b43de0a399084ee19977b22f1579f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
В Мелитополе при взрыве пострадал замминистра ЖКХ Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Врыв в мусорном баке на улице Шмидта произошел
в пятницу утром. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. Изначально о пострадавших не сообщалось.
"По данным следствия, 12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда", — говорится на сайте ведомства.
В результате мужчина получил минно-взрывные травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву.
"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: