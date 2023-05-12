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Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе
Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T17:51
2023-05-12T17:51
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
происшествия
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Врыв в мусорном баке на улице Шмидта произошел в пятницу утром. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. Изначально о пострадавших не сообщалось.В результате мужчина получил минно-взрывные травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву."По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в МелитополеВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДТеракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД
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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, происшествия, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе

В Мелитополе при взрыве пострадал замминистра ЖКХ Запорожской области

17:51 12.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Мелитополе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Врыв в мусорном баке на улице Шмидта произошел в пятницу утром. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме. Изначально о пострадавших не сообщалось.
"По данным следствия, 12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда", — говорится на сайте ведомства.
В результате мужчина получил минно-взрывные травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву.
"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.
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МелитопольЗапорожская областьНовые регионы РоссииПроисшествияВзрывСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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