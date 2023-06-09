https://crimea.ria.ru/20230609/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-iyunya-1129295208.html

Главные события и заявления дня: 9 июня

Главные события и заявления дня: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Главные события и заявления дня: 9 июня

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Где и как пытаются атаковать ВСУ. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю. Затопленная... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T21:59

2023-06-09T21:59

2023-06-09T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости Крым. Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Где и как пытаются атаковать ВСУ. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю. Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня. Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят в июле. Стала известна судьба скифского золота. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, но все предпринятые попытки ВСУ атаковать провалились.Где и как пытаются атаковать ВСУНочью армия России нанесла групповой удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов". За сутки российские войска отбили 12 атак противника, потери которого превысили 1200 человек. За это время украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю С утра 9 июня вражеский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", – сообщил руководитель области. Предварительно сообщалось о двух пострадавших – люди получили осколочные ранения. Позже число раненых оказалось больше. СК России возбудило дело о теракте по факту попадания дрона в жилой дом. В результате обстрелов Белгородской области ранены четверо мирных жителей. А на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели.Позже Гладков сообщил о падении БПЛА на офисное здание в городе. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, по информации губернатора, никто не пострадал.Также атака беспилотника была в Курске в районе нефтебазы. В ночь на 9 июня ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов левобережья Херсонской области. По гражданской инфраструктуре было выпущен около 90 снарядов из ствольной артиллерии. А днем губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики обстреляли ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня С затопленных территорий левобережной Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей. б этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что число жертв затопления достигло восьми. По его информации, с затопленных территорий эвакуировано более 5,8 тыс. человек, из которых 243 ребенка, 62 маломобильных человека. Работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны.Глава Чаплынского района Александр Хлюстов завил, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет. По словам назначенного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в подконтрольной Киеву части Херсонщины под водой оказались 3,6 тысяч домов. "По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. Эвакуировали 2352 человека", – сообщил он. Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят уже в июле Ядерное вооружение российского производства будет размещено в Белоруссии в июле, об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил президент РФ Владимир Путин.Стала известна судьба скифского золотаСкифское золото отдадут Украине. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции – об этом говорится в опубликованном 9 июня постановлении."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе", – говорится в документе. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Верховного суда Нидерландов говорит о том, что Крым признан территорией России. Власти Крыма предрекли разграбление крымских сокровищ на Украине.

https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html

https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-zhertv-zatopleniya-v-khersonskoy-oblasti-uvelichilos-do-8-chelovek-1129284922.html

https://crimea.ria.ru/20230609/ukrainskie-soldaty-namerenno-vyvodyat-iz-stroya-sobstvennuyu-boevuyu-tekhniku-1129286595.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, миа "россия сегодня", внешняя политика, общество, сво, новости