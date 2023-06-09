Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230609/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-iyunya-1129295208.html
Главные события и заявления дня: 9 июня
Главные события и заявления дня: 9 июня - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Главные события и заявления дня: 9 июня
Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Где и как пытаются атаковать ВСУ. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю. Затопленная... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T21:59
2023-06-09T21:59
главное за день
в мире
миа "россия сегодня"
внешняя политика
общество
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/09/1129295086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf4263fca9752b11a9e48580f54f02d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости Крым. Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Где и как пытаются атаковать ВСУ. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю. Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня. Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят в июле. Стала известна судьба скифского золота. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, но все предпринятые попытки ВСУ атаковать провалились.Где и как пытаются атаковать ВСУНочью армия России нанесла групповой удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов". За сутки российские войска отбили 12 атак противника, потери которого превысили 1200 человек. За это время украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю С утра 9 июня вражеский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", – сообщил руководитель области. Предварительно сообщалось о двух пострадавших – люди получили осколочные ранения. Позже число раненых оказалось больше. СК России возбудило дело о теракте по факту попадания дрона в жилой дом. В результате обстрелов Белгородской области ранены четверо мирных жителей. А на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели.Позже Гладков сообщил о падении БПЛА на офисное здание в городе. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, по информации губернатора, никто не пострадал.Также атака беспилотника была в Курске в районе нефтебазы. В ночь на 9 июня ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов левобережья Херсонской области. По гражданской инфраструктуре было выпущен около 90 снарядов из ствольной артиллерии. А днем губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики обстреляли ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня С затопленных территорий левобережной Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей. б этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что число жертв затопления достигло восьми. По его информации, с затопленных территорий эвакуировано более 5,8 тыс. человек, из которых 243 ребенка, 62 маломобильных человека. Работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны.Глава Чаплынского района Александр Хлюстов завил, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет. По словам назначенного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в подконтрольной Киеву части Херсонщины под водой оказались 3,6 тысяч домов. "По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. Эвакуировали 2352 человека", – сообщил он. Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят уже в июле Ядерное вооружение российского производства будет размещено в Белоруссии в июле, об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил президент РФ Владимир Путин.Стала известна судьба скифского золотаСкифское золото отдадут Украине. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции – об этом говорится в опубликованном 9 июня постановлении."В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе", – говорится в документе. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Верховного суда Нидерландов говорит о том, что Крым признан территорией России. Власти Крыма предрекли разграбление крымских сокровищ на Украине.
https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html
https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-zhertv-zatopleniya-v-khersonskoy-oblasti-uvelichilos-do-8-chelovek-1129284922.html
https://crimea.ria.ru/20230609/ukrainskie-soldaty-namerenno-vyvodyat-iz-stroya-sobstvennuyu-boevuyu-tekhniku-1129286595.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/09/1129295086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_214102e294467df27c9432f1a92ff70b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, миа "россия сегодня", внешняя политика, общество, сво, новости
Главные события и заявления дня: 9 июня

Главные события и заявления пятницы, 9 июня

21:59 09.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главами правительств, участвующих в заседаниях ЕМПС и совета глав правительств СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с главами правительств, участвующих в заседаниях ЕМПС и совета глав правительств СНГ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня – РИА Новости Крым. Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Где и как пытаются атаковать ВСУ. Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю. Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня. Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят в июле. Стала известна судьба скифского золота. О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, но все предпринятые попытки ВСУ атаковать провалились.
"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - благодаря мужеству наших солдат и правильной организации войск", – сказал президент.

Где и как пытаются атаковать ВСУ

Ночью армия России нанесла групповой удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов".
За сутки российские войска отбили 12 атак противника, потери которого превысили 1200 человек.
За это время украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи.

Беспилотный террор регионов РФ и ракетный удар ВСУ по пионерлагерю

С утра 9 июня вражеский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", – сообщил руководитель области.
Предварительно сообщалось о двух пострадавших – люди получили осколочные ранения. Позже число раненых оказалось больше.
СК России возбудило дело о теракте по факту попадания дрона в жилой дом.
В результате обстрелов Белгородской области ранены четверо мирных жителей.
А на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Позже Гладков сообщил о падении БПЛА на офисное здание в городе. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, по информации губернатора, никто не пострадал.
Также атака беспилотника была в Курске в районе нефтебазы.
В ночь на 9 июня ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов левобережья Херсонской области. По гражданской инфраструктуре было выпущен около 90 снарядов из ствольной артиллерии. А днем губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики обстреляли ракетами пионерский лагерь в Херсонской области.

Затопленная Херсонщина: ситуация сегодня

С затопленных территорий левобережной Херсонщины эвакуированы 5 тысяч жителей. б этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники ведомства с помощью плавсредств спасли 1534 человека, из них 154 ребенка. Эвакуированы 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", – сообщили в ведомстве.
Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что число жертв затопления достигло восьми. По его информации, с затопленных территорий эвакуировано более 5,8 тыс. человек, из которых 243 ребенка, 62 маломобильных человека. Работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны.
Власти Чаплынского района оценили сельхозперспективы после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
10:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с сельским хозяйством Херсонщины после ЧП на Каховской ГЭС
Глава Чаплынского района Александр Хлюстов завил, что катастрофа на Каховской ГЭС серьезно повлияет на экономику сельскохозяйственного сектора региона, многие фермеры понесут убытки, однако критичной ситуация не будет.
По словам назначенного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в подконтрольной Киеву части Херсонщины под водой оказались 3,6 тысяч домов. "По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. Эвакуировали 2352 человека", – сообщил он.

Российское ядерное оружие в Белоруссии разместят уже в июле

Ядерное вооружение российского производства будет размещено в Белоруссии в июле, об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Все идет по плану – 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", – сказал российский лидер.
Подтопленный участок в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
13:45
Число жертв затопления в Херсонской области увеличилось до 8 человек

Стала известна судьба скифского золота

Скифское золото отдадут Украине. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции – об этом говорится в опубликованном 9 июня постановлении.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе", – говорится в документе.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Верховного суда Нидерландов говорит о том, что Крым признан территорией России.
Власти Крыма предрекли разграбление крымских сокровищ на Украине.
"Когда-то у нацистов уже пытались найти янтарную комнату, но она исчезла навсегда. Поэтому существует большая вероятность исчезновения скифского золота, поскольку на Украине все грабят, растаскивают и страны фактически нет. Это, конечно, большая беда, потому что ценность коллекции велика", – заявил глава крымского парламента Владимир Константин
ВСУ
14:51
Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику
Главное за деньВ миреМИА "Россия сегодня"Внешняя политикаОбществоСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 9 июня
21:59Главные события и заявления дня: 9 июня
21:12Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
20:46В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства
20:38Почему скифское золото вернут Украине – мнение юриста
20:36Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
20:12В затопленной Новой Каховке военнослужащие ВС РФ спасают людей даже ночью
19:37В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
19:19Обстрел ВСУ детского лагеря на Арабатской стрелке – есть жертвы
18:46В Чаплынском районе приступили к ремонту дорог
18:21Ливневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму
17:45ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя особые условия обслуживания
17:42Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ
17:40Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи
17:19В Курске на нефтебазу упал беспилотник
16:49Путин призвал укреплять технологический суверенитет
16:36ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
16:36"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
16:33Глава парламента Крыма предрек разграбление скифского золота на Украине
16:21Верховный суд Нидерландов признал Крым российским - сенатор
Лента новостейМолния