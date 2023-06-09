https://crimea.ria.ru/20230609/v-kurske-na-neftebazu-upal-bespilotnik--1129291784.html

В Курске на нефтебазу упал беспилотник

В Курске на нефтебазу упал беспилотник - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Курске на нефтебазу упал беспилотник

В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник, повреждений на объекте нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T17:19

2023-06-09T17:19

2023-06-09T17:49

обстрелы курской области

курская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Курске в районе нефтебазы упал беспилотник, повреждений на объекте нет. Об этом сообщил губернатор области Роман СтаровойтПо его информации, на месте сейчас работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Чуть позже Старовойт сообщил, что в поселке Теткино ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате поврежден жилой дом, в нем выбиты окна.Ранее сообщалось, что в пятницу днем в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Еще две воздушные цели были сбиты ПВО на подлете к городу.Кроме того, в Воронеже БПЛА упал на многоэтажку, ранения получили три человека. Позже в Воронеже из-за случившегося ввели режим ЧС районного масштаба, а также возбудили уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, роман старовойт