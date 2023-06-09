https://crimea.ria.ru/20230609/v-voronezhe-vvodyat-rezhim-chs---chto-proiskhodit-posle-padeniya-bespilotnika-1129285706.html

В Воронеже вводят режим ЧС - что происходит после падения беспилотника

В Воронеже вводят режим ЧС - что происходит после падения беспилотника - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Воронеже вводят режим ЧС - что происходит после падения беспилотника

В Воронеже вводится режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:21

2023-06-09T14:21

2023-06-09T14:59

воронеж

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

теракт

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже вводится режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, расселения из многоэтажки, в которую врезался БПЛА, не требуется. Всего в доме проживают 90 человек, сейчас проводится опись поврежденного имущества. Ремонт начнут в ближайшие часы, будут вести круглосуточно и планируют завершить за несколько дней. Подрядчика уже определили, местный завод-изготовитель пластиковых окон вне очереди обслужит заявку воронежских властей.9 июня в Воронеже в результате падения беспилотника на многоэтажку по улице Белинского ранены три человека. Следком России возбудил по этому факту уголовное дело о теракте. ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Чаще всего атаки приходятся на приграничные регионы, Крым и Севастополь. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), теракт, всу (вооруженные силы украины), новости