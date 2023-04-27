https://crimea.ria.ru/20230427/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-aprelya-1128407106.html

Главные события и заявления дня: 27 апреля

Главные события и заявления дня: 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Главные события и заявления дня: 27 апреля

Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть погибший и раненый. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T21:42

2023-04-27T21:42

2023-04-27T21:42

новости

общество

в мире

главное за день

турция

россия

украина

марат касем

владимир путин посетил мариуполь

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1b/1128407384_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_16335df5592242fdba7a98f903b5329b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть погибший и раненый. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов Киева. Приняты программы развития новых регионов России. Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Путин назвал важнейший проект Москвы и Анкары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть жертвыОдин полицейский погиб, другой получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в МВД России.Первая информация о ЧП поступила от местной администрации утром. Отмечалось, что взрывное устройство было самодельным, оно сработало в 5-15 утра у подъезда многоквартирного жилого дома. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу", – сообщил Гладков. Также в этот день в частном секторе в Белгородской области погиб мужчина, решивший распилить снаряд. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов КиеваРоссийские войска освободили в Артемовске еще четыре квартала и сковывают ВСУ на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России."Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города", – говорится в сводке. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Согласно данным Минобороны РФ, суточные потери украинской армии растут. За сутки ВС РФ поразили десятки артподразделений и пехоту противника в 109-ти районах, а также ликвидировали несколько диверсионных групп. Также в Минобороны сообщили о нанесении мощного удала по пунктам дислокации резервов ВСУ с моря. Военный эксперт оценил активность вооруженных формирований Украины на линии соприкосновения в зоне СВО и дал прогнозы развитию конфликта на Украине в мае. Приняты программы развития новых регионов РоссииПравительство РФ приняло программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин также отметил, что еще предстоит выстроить в работе новых регионов РФ. Ранее стало известно, что в программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов. Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыездеШеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщило агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Журналист будет находиться под надзором правоохранителей. Также условия освобождения предусматривают время, которое он должен находиться дома, по месту жительства, и частоту посещений полицейского участка. Путин назвал важнейший проект Москвы и АнкарыПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции, назвав первую атомную станцию, которая строится в республике по российскому проекту важнейшим проектом Москвы и Анкары. Он также сообщил, что готова будет сделать Россия, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа.

https://crimea.ria.ru/20230427/vsu-nanesli-udar-po-novoy-kakhovke--gorod-obestochen-1128406754.html

https://crimea.ria.ru/20230427/chetvero-detey-postradali-pri-podryve-na-miny-lepestok-v-donetske-1128406907.html

https://crimea.ria.ru/20230427/putin-pozdravil-doktora-roshalya-s-devyanostoletiem-1128395749.html

https://crimea.ria.ru/20230427/moschnyy-udar-nanesen-po-punktam-disklokatsii-rezervov-vsu-1128394761.html

турция

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, в мире, главное за день, турция, россия, украина, марат касем , владимир путин посетил мариуполь, реджеп тайип эрдоган, сво, аэс "аккую"