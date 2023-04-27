https://crimea.ria.ru/20230427/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-aprelya-1128407106.html
Главные события и заявления дня: 27 апреля
Главные события и заявления дня: 27 апреля - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Главные события и заявления дня: 27 апреля
Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть погибший и раненый. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T21:42
2023-04-27T21:42
2023-04-27T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть погибший и раненый. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов Киева. Приняты программы развития новых регионов России. Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Путин назвал важнейший проект Москвы и Анкары.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть жертвыОдин полицейский погиб, другой получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в МВД России.Первая информация о ЧП поступила от местной администрации утром. Отмечалось, что взрывное устройство было самодельным, оно сработало в 5-15 утра у подъезда многоквартирного жилого дома. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу", – сообщил Гладков. Также в этот день в частном секторе в Белгородской области погиб мужчина, решивший распилить снаряд. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов КиеваРоссийские войска освободили в Артемовске еще четыре квартала и сковывают ВСУ на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России."Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города", – говорится в сводке. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Согласно данным Минобороны РФ, суточные потери украинской армии растут. За сутки ВС РФ поразили десятки артподразделений и пехоту противника в 109-ти районах, а также ликвидировали несколько диверсионных групп. Также в Минобороны сообщили о нанесении мощного удала по пунктам дислокации резервов ВСУ с моря. Военный эксперт оценил активность вооруженных формирований Украины на линии соприкосновения в зоне СВО и дал прогнозы развитию конфликта на Украине в мае. Приняты программы развития новых регионов РоссииПравительство РФ приняло программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин также отметил, что еще предстоит выстроить в работе новых регионов РФ. Ранее стало известно, что в программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов. Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыездеШеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщило агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Журналист будет находиться под надзором правоохранителей. Также условия освобождения предусматривают время, которое он должен находиться дома, по месту жительства, и частоту посещений полицейского участка. Путин назвал важнейший проект Москвы и АнкарыПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции, назвав первую атомную станцию, которая строится в республике по российскому проекту важнейшим проектом Москвы и Анкары. Он также сообщил, что готова будет сделать Россия, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть погибший и раненый. При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина. Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов Киева. Приняты программы развития новых регионов России. Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Путин назвал важнейший проект Москвы и Анкары.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв у жилого дома в Мелитополе – есть жертвы
Один полицейский погиб, другой получил ранения
в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в МВД России.
"Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался", – сказано в сообщении.
Первая информация о ЧП поступила от местной администрации утром. Отмечалось, что взрывное устройство было самодельным, оно сработало в 5-15 утра
у подъезда многоквартирного жилого дома.
При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина
ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, есть пострадавшая и разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу", – сообщил
Гладков.
Также в этот день в частном секторе в Белгородской области погиб мужчина, решивший распилить снаряд
.
Сковывание ВСУ в Артемовске и ликвидация резервов Киева
Российские войска освободили в Артемовске еще четыре квартала и сковывают ВСУ на окраинах. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города", – говорится
в сводке.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил
, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске.
За сутки ВС РФ поразили
десятки артподразделений и пехоту противника в 109-ти районах, а также ликвидировали несколько диверсионных групп.
Также в Минобороны сообщили
о нанесении мощного удала по пунктам дислокации резервов ВСУ с моря.
Военный эксперт оценил активность вооруженных формирований Украины
на линии соприкосновения в зоне СВО и дал прогнозы развитию конфликта на Украине в мае.
Приняты программы развития новых регионов России
Правительство РФ приняло программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное для благосостояния граждан и защиты их прав", – сказал он.
Мишустин также отметил
, что еще предстоит выстроить в работе новых регионов РФ.
Ранее стало известно
, что в программу восстановления ЛНР включили еще сто объектов.
Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы
в Латвии под подписку о невыезде, сообщило агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.
Журналист будет находиться под надзором правоохранителей. Также условия освобождения предусматривают время, которое он должен находиться дома, по месту жительства, и частоту посещений полицейского участка.
Путин назвал важнейший проект Москвы и Анкары
Президент России Владимир Путин принял участие
в церемонии передачи первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции, назвав первую атомную станцию, которая строится в республике по российскому проекту важнейшим проектом Москвы и Анкары.
"Я не буду останавливаться на подробностях, но подписаны очень важные соглашения. Мы приняли решение еще больше развивать наши экономические связи", – сказал Путин.
Он также сообщил
, что готова будет сделать Россия, чтобы удовлетворить потребности Турции в поставках природного газа.