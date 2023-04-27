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Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли действия четырех украинских диверсионных групп на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:12
2023-04-27T15:12
2023-04-27T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли действия четырех украинских диверсионных групп на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки на Купянском направлении уничтожено около 110 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град".Накануне российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике, а до этого – еще шести ДРГ.Как сообщалось, в ночь на четверг российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Таким образом, Минобороны пресекло выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на УкраинеВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдатВ рядах ВСУ начались бунты
https://crimea.ria.ru/20230427/may-budet-goryachim-ekspert-dal-prognoz-razvitiya-konflikta-na-ukraine-1128394903.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), харьков, харьковская область, луганская народная республика (лнр), новости
Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
Минобороны: четыре группы украинских диверсантов разбиты на Купянском направлении