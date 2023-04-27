https://crimea.ria.ru/20230427/okolo-700-ubitymi-poteri-vsu-za-sutki-v-zone-svo-1128397690.html
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T16:32
2023-04-27T16:32
2023-04-27T16:32
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
донецкая народная республика (днр)
потери всу
артемовск
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_e11134a1bee3ac8c98776baf5146ba91.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери военные формирования Украины несут на Донецком направлении, в частности в Артемовске, где российские войска уже сковывают противника на окраинах. Суточные потери ВСУ и наемников, воюющих на стороне киевского режима, превысили здесь 400 человек.На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области в районах пяти населенных пунктов (Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка). За сутки на этом направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военнослужащих.Более 160 человек личного состава украинской армии ликвидированы на Краснолиманском (70), Херсонском (30), Южно-Донецком и Запорожском (60), направлениях.Российские штурмовики, артиллеристы и авиация поразили украинские подразделения в районе Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Угледара, Никольского, Новомихайловски и Торского в Донецкой народной республике.Также в районе села Водяного и ж/д станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.Ранее 27 апреля в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, в результате чего сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий. Читайте также на РИА новости Крым:Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
украина
донецкая народная республика (днр)
артемовск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_17b7f3c07fadd561298e7d62c0a72afb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), потери всу , артемовск, новости
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
Безвозвратные потери ВСУ приблизились к 700 за сутки – Минобороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Самые большие потери военные формирования Украины несут на Донецком направлении, в частности в Артемовске, где российские войска уже сковывают противника на окраинах. Суточные потери ВСУ и наемников, воюющих на стороне киевского режима, превысили здесь 400 человек.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области в районах пяти населенных пунктов (Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка). За сутки на этом направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военнослужащих.
Более 160 человек личного состава украинской армии ликвидированы на Краснолиманском (70), Херсонском (30), Южно-Донецком и Запорожском (60), направлениях.
Российские штурмовики, артиллеристы и авиация поразили украинские подразделения в районе Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Угледара, Никольского, Новомихайловски и Торского в Донецкой народной республике.
Также в районе села Водяного и ж/д станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109-ти районах", – уточнили в ведомстве.
Ранее 27 апреля в Минобороны сообщили
о нанесении мощного удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, в результате чего сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий.
Читайте также на РИА новости Крым: