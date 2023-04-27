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Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО
Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T16:32
2023-04-27T16:32
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
донецкая народная республика (днр)
потери всу
артемовск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери военные формирования Украины несут на Донецком направлении, в частности в Артемовске, где российские войска уже сковывают противника на окраинах. Суточные потери ВСУ и наемников, воюющих на стороне киевского режима, превысили здесь 400 человек.На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области в районах пяти населенных пунктов (Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка). За сутки на этом направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военнослужащих.Более 160 человек личного состава украинской армии ликвидированы на Краснолиманском (70), Херсонском (30), Южно-Донецком и Запорожском (60), направлениях.Российские штурмовики, артиллеристы и авиация поразили украинские подразделения в районе Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Угледара, Никольского, Новомихайловски и Торского в Донецкой народной республике.Также в районе села Водяного и ж/д станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.Ранее 27 апреля в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, в результате чего сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий. Читайте также на РИА новости Крым:Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
украина
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), потери всу , артемовск, новости
Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО

Безвозвратные потери ВСУ приблизились к 700 за сутки – Минобороны России

16:32 27.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Самые большие потери военные формирования Украины несут на Донецком направлении, в частности в Артемовске, где российские войска уже сковывают противника на окраинах. Суточные потери ВСУ и наемников, воюющих на стороне киевского режима, превысили здесь 400 человек.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области в районах пяти населенных пунктов (Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка). За сутки на этом направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военнослужащих.
Более 160 человек личного состава украинской армии ликвидированы на Краснолиманском (70), Херсонском (30), Южно-Донецком и Запорожском (60), направлениях.
Российские штурмовики, артиллеристы и авиация поразили украинские подразделения в районе Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Угледара, Никольского, Новомихайловски и Торского в Донецкой народной республике.
Также в районе села Водяного и ж/д станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109-ти районах", – уточнили в ведомстве.
Ранее 27 апреля в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, в результате чего сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУАртемовскНовости
 
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