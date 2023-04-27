https://crimea.ria.ru/20230427/okolo-700-ubitymi-poteri-vsu-za-sutki-v-zone-svo-1128397690.html

Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО

Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Около 700 убитыми: потери ВСУ за сутки в зоне СВО

Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T16:32

2023-04-27T16:32

2023-04-27T16:32

сво

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

донецкая народная республика (днр)

потери всу

артемовск

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_e11134a1bee3ac8c98776baf5146ba91.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ достигли почти 700 человек. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери военные формирования Украины несут на Донецком направлении, в частности в Артемовске, где российские войска уже сковывают противника на окраинах. Суточные потери ВСУ и наемников, воюющих на стороне киевского режима, превысили здесь 400 человек.На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в Харьковской области в районах пяти населенных пунктов (Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка). За сутки на этом направлении уничтожено порядка 110-ти украинских военнослужащих.Более 160 человек личного состава украинской армии ликвидированы на Краснолиманском (70), Херсонском (30), Южно-Донецком и Запорожском (60), направлениях.Российские штурмовики, артиллеристы и авиация поразили украинские подразделения в районе Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Угледара, Никольского, Новомихайловски и Торского в Донецкой народной республике.Также в районе села Водяного и ж/д станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.Ранее 27 апреля в Минобороны сообщили о нанесении мощного удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, в результате чего сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий. Читайте также на РИА новости Крым:Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая

украина

донецкая народная республика (днр)

артемовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), потери всу , артемовск, новости