ЧП на нефтебазе в Феодосии и мир в Газе: главное за день
ЧП на нефтебазе в Феодосии и мирная сделка по Газе – главное за день
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии 13 октября 2025 года
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. Над регионами России уничтожен более сотни БПЛА. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. Смертельный взрыв с пожаром в одной из многоэтажек Алчевска в ЛНР. Фейк о подводной лодке "Новороссийск". Поставки бензина в Краснодарский край стабилизировались.
О главных событиях и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на нефтебазу в Феодосии
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. Пострадавших на текущий момент нет. Все профильные службы продолжают работать на месте.
Обстановка в городе спокойная, на некоторых улицах ограничено движение автомобилей, маршруты некоторых городских автобусов временно перестроены. Также из-за происшествия задерживались некоторые пассажирские поезда. В настоящее время организовано движение общественного транспорта по прямому маршруту Феодосия –Владиславовка. Такой маршрут запущен впервые.
При этом в республиканском главке МЧС России опровергли фейк об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе.
Мирное соглашение по Газе
Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. В этой связи он заявил, что третьей мировой войны не будет. Сделку американский лидер назвал "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.
Удары ВСУ по регионам России
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Утром в Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили еще 16 вражеских БПЛА. Также ПВО работала над полуостровом днем. Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.
Вчера, 09:08В Сочи ищут группу туристов с детьми
Ракеты Tomahawk для Украины
Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил американский лидер журналистам. Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk.
Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Взрыв в Алчевске
Взрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС. Повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЛНР.
Фейк о подлодке "Новороссийск"
Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ. Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.
Поставки бензина
В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива, сообщил в понедельник оперативный штаб региона. Отмечается, что после всплеска спроса компании пересмотрели логистику и начали завозить больше топлива. На сетевых заправках бензин есть с запасом.