ЧП на нефтебазе в Феодосии и мир в Газе: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. Над регионами России уничтожен более сотни БПЛА. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. Смертельный взрыв с пожаром в одной из многоэтажек Алчевска в ЛНР. Фейк о подводной лодке "Новороссийск". Поставки бензина в Краснодарский край стабилизировались.О главных событиях и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на нефтебазу в ФеодосииУкраинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. Пострадавших на текущий момент нет. Все профильные службы продолжают работать на месте. Обстановка в городе спокойная, на некоторых улицах ограничено движение автомобилей, маршруты некоторых городских автобусов временно перестроены. Также из-за происшествия задерживались некоторые пассажирские поезда. В настоящее время организовано движение общественного транспорта по прямому маршруту Феодосия –Владиславовка. Такой маршрут запущен впервые.При этом в республиканском главке МЧС России опровергли фейк об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе.Мирное соглашение по ГазеПрезидент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. В этой связи он заявил, что третьей мировой войны не будет. Сделку американский лидер назвал "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.Удары ВСУ по регионам РоссииРоссийские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Утром в Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили еще 16 вражеских БПЛА. Также ПВО работала над полуостровом днем. Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.Ракеты Tomahawk для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил американский лидер журналистам. Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk.Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Взрыв в АлчевскеВзрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС. Повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЛНР.Фейк о подлодке "Новороссийск"Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ. Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.Поставки бензинаВ Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива, сообщил в понедельник оперативный штаб региона. Отмечается, что после всплеска спроса компании пересмотрели логистику и начали завозить больше топлива. На сетевых заправках бензин есть с запасом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. Над регионами России уничтожен более сотни БПЛА. Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. Смертельный взрыв с пожаром в одной из многоэтажек Алчевска в ЛНР. Фейк о подводной лодке "Новороссийск". Поставки бензина в Краснодарский край стабилизировались.
О главных событиях и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на нефтебазу в Феодосии

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. Пострадавших на текущий момент нет. Все профильные службы продолжают работать на месте.
Обстановка в городе спокойная, на некоторых улицах ограничено движение автомобилей, маршруты некоторых городских автобусов временно перестроены. Также из-за происшествия задерживались некоторые пассажирские поезда. В настоящее время организовано движение общественного транспорта по прямому маршруту Феодосия –Владиславовка. Такой маршрут запущен впервые.
При этом в республиканском главке МЧС России опровергли фейк об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе.
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вчера, 17:55
Фейки в чатах – власти Крыма предупредили о большой инфоатаке

Мирное соглашение по Газе

Президент США Дональд Трамп подписал мирную сделку в ходе саммита по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эш-Шейхе. В этой связи он заявил, что третьей мировой войны не будет. Сделку американский лидер назвал "крупнейшей и самой сложной". Также документ по прекращению конфликта в секторе Газа подписали лидеры Египта, Катара и Турции.

Удары ВСУ по регионам России

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Утром в Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили еще 16 вражеских БПЛА. Также ПВО работала над полуостровом днем. Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе 17 минут.
В Сочи из горной реки спасли трех человек
Вчера, 09:08
В Сочи ищут группу туристов с детьми

Ракеты Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил американский лидер журналистам. Он также сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможную передачу Украине Tomahawk.
Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk, если США в конечном итоге примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех, в первую очередь для самих Штатов и их президента Дональда Трампа, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вчера, 16:19
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу

Взрыв в Алчевске

Взрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС. Повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по ЛНР.

Фейк о подлодке "Новороссийск"

Дизельная подводная лодка "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач. Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки у берегов Франции не соответствует действительности. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ. Ранее западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции из-за поломки.
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вчера, 14:14
Отопительный сезон на Украине станет на месяц короче

Поставки бензина

В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива, сообщил в понедельник оперативный штаб региона. Отмечается, что после всплеска спроса компании пересмотрели логистику и начали завозить больше топлива. На сетевых заправках бензин есть с запасом.
Флаг Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Вчера, 08:44
Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе
