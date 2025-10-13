https://crimea.ria.ru/20251013/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150156355.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом в понедельник сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T15:04

2025-10-13T15:04

2025-10-13T15:04

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

министерство обороны рф

крым

срочные новости крыма

новости крыма

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в понедельник сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Как ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20251013/feodosiya-posle-ataki-bpla---chto-proiskhodit-v-gorode--1150149216.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, срочные новости крыма, новости крыма, пво