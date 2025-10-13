Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251013/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150156355.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом в понедельник сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в понедельник сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Как ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма.
безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым, срочные новости крыма, новости крыма, пво
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбили еще один беспилотник

15:04 13.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в понедельник сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым и Белгородской области", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем.
Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма.
