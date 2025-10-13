Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251013/vzryv-v-alchevske-unichtozhil-shest-kvartir-1150155799.html
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
В результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.Взрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС.Из дома эвакуированы 67 человек, в том числе трое детей и двое маломобильных граждан. На месте работают 20 человек и три единицы техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир

Взрывом и пожаром в многоэтажке в Алчевске разрушены и повреждены 12 квартир – МЧС

14:34 13.10.2025
 
© ГЧ МЧС России по ЛНР
В Алчевске из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом
© ГЧ МЧС России по ЛНР
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
Взрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС.
"На данный момент сотрудники занимаются разбором конструкций жилого дома. В результате происшествия повреждено 12 квартир, шесть из них разрушены", - говорится в сообщении.
Из дома эвакуированы 67 человек, в том числе трое детей и двое маломобильных граждан. На месте работают 20 человек и три единицы техники МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ВзрывПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
