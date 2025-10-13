https://crimea.ria.ru/20251013/vzryv-v-alchevske-unichtozhil-shest-kvartir-1150155799.html
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
В результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T14:34
2025-10-13T14:34
2025-10-13T14:34
луганская народная республика (лнр)
взрыв
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150155564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1e26ea0d02f69340f3ad375cc9dbacc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики повреждены 12 квартир, в том числе шесть – разрушены. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.Взрыв с последующим пожаром в одной из многоэтажек Алчевска произошли в ночь на понедельник. Погибли два человека. Предварительно причиной взрыва стала утечка бытового газа. В городе введен режим ЧС.Из дома эвакуированы 67 человек, в том числе трое детей и двое маломобильных граждан. На месте работают 20 человек и три единицы техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150155564_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_1b37dc4820abc79b57caca02a3638c4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), взрыв, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
Взрывом и пожаром в многоэтажке в Алчевске разрушены и повреждены 12 квартир – МЧС