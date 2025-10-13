Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
В Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.10.2025
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников

В Крыму силы ПВО за час уничтожили 16 украинских беспилотников

09:10 13.10.2025 (обновлено: 09:36 13.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 07:00 до 08:00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым",- говорится в сообщении.
Как сообщалось, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем.
Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФ
 
