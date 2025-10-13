https://crimea.ria.ru/20251013/vsu-atakuet-krym-za-chas-sbili-16-ukrainskikh-bespilotnikov-1150146268.html
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
В Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-10-13T09:10
2025-10-13T09:10
2025-10-13T09:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Крыму силы противовоздушной обороны за час уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 – над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
В Крыму силы ПВО за час уничтожили 16 украинских беспилотников
09:10 13.10.2025 (обновлено: 09:36 13.10.2025)