Рейтинг@Mail.ru
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251013/ataka-na-neftebazu-v-feodosii---chto-izvestno-1150143143.html
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T05:44
2025-10-13T05:53
феодосия
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
новости сво
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, все профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Аксенов попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря, по два – над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63a351a4c93afaf0e8c0d78433302f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно

Нефтебазу в Феодосии атаковал вражеский беспилотник

05:44 13.10.2025 (обновлено: 05:53 13.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет",- написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, все профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников.
Аксенов попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря, по два – над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновНовости СВОКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:44Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
00:01Снова дождь: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
21:33Афгано-пакистанский конфликт и отмена топливного акциза в России: главное
20:45Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями
20:16Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощи
20:06Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
19:48Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России
19:35Крымский мост открыт
19:33День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели
19:19Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю
18:45Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:23В Севастополе открыли рейд
18:13Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
17:24Крымский мост закрыт
17:14Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
17:12В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
16:48Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
Лента новостейМолния