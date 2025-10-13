https://crimea.ria.ru/20251013/ataka-na-neftebazu-v-feodosii---chto-izvestno-1150143143.html
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
2025-10-13T05:44
2025-10-13T05:44
2025-10-13T05:53
феодосия
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
новости сво
крым
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, все профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Аксенов попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря, по два – над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области.
феодосия
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
феодосия, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
05:44 13.10.2025 (обновлено: 05:53 13.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет",- написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, все профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников.
Аксенов попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря, по два – над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.