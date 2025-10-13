https://crimea.ria.ru/20251013/ataka-na-neftebazu-v-feodosii---chto-izvestno-1150143143.html

Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, начался пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, все профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Аксенов попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 – над территорией Республики Крым, 15 – над акваторией Черного моря, по два – над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над территорией Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

