https://crimea.ria.ru/20251013/na-kubani-naladili-postavki-topliva-na-krupnye-setevye-azs-1150156560.html

На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС

На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС - РИА Новости Крым, 13.10.2025

На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС

В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T15:14

2025-10-13T15:14

2025-10-13T15:14

краснодарский край

кубань

азс

топливо

бензин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871548_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_3f10196c3dc0c6eb3e8a8b1657812a0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива. Об этом сообщает оперштаб региона.Отмечается, что после всплеска спроса компании пересмотрели логистику и начали завозить больше топлива. На сетевых заправках бензин есть с запасом.И добавили, что эта ситуация привела к нагрузкам на крупные сети – на некоторых из них продажи выросли почти на треть. Из-за этого и возникли временные перебои, отметили в оперативном штабе.Кроме того, осенью часть заправок закрывается на ремонт. После туристического сезона на АЗС обновляют оборудование, делают косметический ремонт и благоустраивают территорию.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отменил акцизы на дизельное топливоРоссийские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкойФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, азс, топливо, бензин, новости