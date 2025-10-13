https://crimea.ria.ru/20251013/na-kubani-naladili-postavki-topliva-na-krupnye-setevye-azs-1150156560.html
На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива. Об этом сообщает оперштаб региона.
В Краснодарском крае поставки топлива на крупные сетевые АЗС идут в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае крупные сети автозаправочных станций наладили логистику и графики поставок топлива. Об этом сообщает оперштаб региона.
Отмечается, что после всплеска спроса компании пересмотрели логистику и начали завозить больше топлива. На сетевых заправках бензин есть с запасом.
"Перебои случаются у частных заправок, которые не имеют собственных перерабатывающих мощностей и долгосрочных контрактов на поставки топлива, а закупают его у разных поставщиков небольшими объемами", – уточнили в оперштабе.
И добавили, что эта ситуация привела к нагрузкам на крупные сети – на некоторых из них продажи выросли почти на треть. Из-за этого и возникли временные перебои, отметили в оперативном штабе.
Кроме того, осенью часть заправок закрывается на ремонт. После туристического сезона на АЗС обновляют оборудование, делают косметический ремонт и благоустраивают территорию.
"В настоящий момент, крупные сетевые АЗС откорректировали логистику и графики поставки топлива на заправочные станции, работают в штатном режиме", – подчеркнули в оперштабе.
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров
в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено
. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин
.
