Рейтинг@Mail.ru
Путин отменил акцизы на дизельное топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/putin-otmenil-aktsizy-na-dizelnoe-toplivo-1150136912.html
Путин отменил акцизы на дизельное топливо
Путин отменил акцизы на дизельное топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Путин отменил акцизы на дизельное топливо
Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T14:35
2025-10-12T14:58
владимир путин (политик)
топливо
дизельное топливо
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_99bf9d59301a07095aee426c9d2d1044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо. Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.Также Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Цель демпфера – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках. Демпфирующий механизм работает с 2019 года и предполагает выплату компенсаций из бюджета производителям топлива, если его экспортные цены превышают условные внутренние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ddceb2fe9c75530d7216e715e8b134c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), топливо, дизельное топливо, новости, россия
Путин отменил акцизы на дизельное топливо

Путин отменил акцизы на дизельное топливо

14:35 12.10.2025 (обновлено: 14:58 12.10.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", – сказано в тексте документа.
Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо. Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
Также Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5", – сказано в тексте документа.

Цель демпфера – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках. Демпфирующий механизм работает с 2019 года и предполагает выплату компенсаций из бюджета производителям топлива, если его экспортные цены превышают условные внутренние.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)ТопливоДизельное топливоНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
15:44СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
15:34Над Крымом отработала ПВО
15:15Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:52Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
14:35Путин отменил акцизы на дизельное топливо
14:16На Украине призвали пока не включать отопление и делать запасы воды и еды
14:01В Севастополе остановили катера и паромы
13:43В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
13:12Новости СВО: бойцы ВС РФ уничтожают киевских боевиков и склады топлива
12:43В Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию "грязной бомбы"
12:13В Крыму поймали подозреваемого в серии мошенничеств на стройках
11:48Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
11:11Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
10:47В Китае ответили на заявление Трампа о новых стопроцентных пошлинах
10:15Пассажиры затонувшей моторной лодки пропали на реке Кама в Татарстане
09:56На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
09:29В подконтрольной Киеву части ДНР блэкаут
09:17В Одесской области поражены объекты критической инфраструктуры
Лента новостейМолния