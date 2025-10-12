https://crimea.ria.ru/20251012/putin-otmenil-aktsizy-na-dizelnoe-toplivo-1150136912.html

Путин отменил акцизы на дизельное топливо

Путин отменил акцизы на дизельное топливо - РИА Новости Крым, 12.10.2025

Путин отменил акцизы на дизельное топливо

Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T14:35

2025-10-12T14:35

2025-10-12T14:58

владимир путин (политик)

топливо

дизельное топливо

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_99bf9d59301a07095aee426c9d2d1044.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо. Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.Также Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Цель демпфера – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках. Демпфирующий механизм работает с 2019 года и предполагает выплату компенсаций из бюджета производителям топлива, если его экспортные цены превышают условные внутренние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), топливо, дизельное топливо, новости, россия