Путин отменил акцизы на дизельное топливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо. Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.Также Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Цель демпфера – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках. Демпфирующий механизм работает с 2019 года и предполагает выплату компенсаций из бюджета производителям топлива, если его экспортные цены превышают условные внутренние.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:35 12.10.2025 (обновлено: 14:58 12.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом с октября этого года по май 2026 года отменил акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Также глава государства ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
"Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья", – сказано в тексте документа.
Обычно таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо. Уточняется, что действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.
Также Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5", – сказано в тексте документа.
Цель демпфера – сдержать стоимость топлива внутри России в условиях роста цен на мировых рынках. Демпфирующий механизм работает с 2019 года и предполагает выплату компенсаций из бюджета производителям топлива, если его экспортные цены превышают условные внутренние.
