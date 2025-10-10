Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
15:14 10.10.2025 (обновлено: 15:17 10.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 11 октября дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики РК", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.