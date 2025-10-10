Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T15:14
2025-10-10T15:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках

В Крыму бензин в продаже появится еще на 18 АЗС с 11 октября

15:14 10.10.2025 (обновлено: 15:17 10.10.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 11 октября дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики РК", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
