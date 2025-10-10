https://crimea.ria.ru/20251010/v-krymu-dopolnitelno-nachnut-rabotat-esche-18-azs-1150106412.html

Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

