ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит автозаправочные станции (АЗС) Крыма и проанализирует цены на бензин. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.Кроме того, аналогичные проверки пройдут и на автозаправочных станциях в Курской области и Краснодарском крае. Нарушители получат предупреждения от ведомства."Если будут найдены нарушения – ФАС выдаст предупреждения", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции.Накануне стало известно, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократить перерасход топлива в автомобилеКрым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октябряПутину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму

