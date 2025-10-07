Рейтинг@Mail.ru
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит автозаправочные станции (АЗС) Крыма и проанализирует цены на бензин. Об этом заявил глава ведомства... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит автозаправочные станции (АЗС) Крыма и проанализирует цены на бензин. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.Кроме того, аналогичные проверки пройдут и на автозаправочных станциях в Курской области и Краснодарском крае. Нарушители получат предупреждения от ведомства."Если будут найдены нарушения – ФАС выдаст предупреждения", – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции.Накануне стало известно, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.
фас (федеральная антимонопольная служба), бензин, новости крыма, крым, топливо
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

Завышение цены на бензин в Крыму проверит ФАС – ведомство

16:16 07.10.2025 (обновлено: 16:32 07.10.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит автозаправочные станции (АЗС) Крыма и проанализирует цены на бензин. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

"ФАС проанализирует цены на бензин на АЗС в Крыму", – цитирует Шакольского РИА Новости.

Кроме того, аналогичные проверки пройдут и на автозаправочных станциях в Курской области и Краснодарском крае. Нарушители получат предупреждения от ведомства.
"Если будут найдены нарушения – ФАС выдаст предупреждения", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции.
Накануне стало известно, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.
