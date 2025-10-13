https://crimea.ria.ru/20251013/odin-poezd-v-krym-zaderzhivaetsya-iz-za-chp-v-feodosii-1150147389.html
Один поезд в Крым задерживается из-за ЧП в Феодосии
Один поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь следует с задержкой из-за происшествия в Феодосии. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" в... РИА Новости Крым, 13.10.2025
крым
поезд "таврия"
происшествия
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
гранд сервис экспресс
эксклюзивы риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Один поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь следует с задержкой из-за происшествия в Феодосии. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" в ответ на запрос РИА Новости Крым.Перевозчик уточнил, что опоздание составляет 2 часа 30 минут. Поезд стараются ввести в график.Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – последние данные к этому часуНад Крымом сбили 40 беспилотников за ночьВСУ атакуют Крым: за час сбили 16 украинских беспилотников
крым
феодосия
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым задерживается из-за происшествия в Феодосии